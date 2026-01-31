x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Cultură Teatru Teatrul Stela Popescu anunţă noi reprezentaţii în februarie – în patru teatre bucureştene

Teatrul Stela Popescu anunţă noi reprezentaţii în februarie – în patru teatre bucureştene

de Magdalena Popa Buluc    |    31 Ian 2026   •   10:20
Teatrul Stela Popescu anunţă noi reprezentaţii în februarie – în patru teatre bucureştene
Sursa foto: La Metropolis, Sala Mare se joacă pe 12 februarie Hedwig and the Angry Inch de John Cameron Mitchell și Stephen Trask

S-au pus în vânzare biletele pentru reprezentaţiile lunii februarie ale Teatrului Stela Popescu incluse în stagiunea „Anatomia mașinăriei umane – un teatru cu ziduri împrumutate” 2025 – 2026, spectacole ce se desfăşoară în nu mai puţin de 4 săli de teatru bucureştene diferite.

La Sala Liviu Ciulei a Teatrului Bulandra se joacă trei producţii diferite din repertoriul teatrului : vineri, 6 februarie, ...Escu de Tudor Mușatescu, cu Pavel Bartoş în rolul principal, sâmbătă, 14 februarie, Cerere în căsătorie de A.P. Cehov, iar sâmbătă, 21 februarie, ora 19:00, Hoțul din pendulă de Dario Fo.

La Metropolis, Sala Mare se joacă pe 12 februarie Hedwig and the Angry Inch de John Cameron Mitchell și Stephen Trask, regia Răzvan Mazilu, cu Lucian Ionescu şi Crina Matei în rolurile principale.

La Teatrul Mic, Sala Atelier, joi, 26 februarie, se joacă Anatomia unui clișeu de Alexandru Doru Spătaru, regia Chris Simion Mercurian, cu Crina Matei şi Ana – Maria Ivan în rolurile principale.

În scurt timp vor fi puse în vânzare şi biletele pentru Teatrul de Comedie, Sala Radu Beligan, care va găzdui pe 18 şi 19 februarie, de la ora 19:00, premiera Ulciorul sfărâmat de Heinrich von Kleist, în regia lui Gelu Colceag, cu ambele distribuţii: Șerban Pavlu, Cristi Neacșu, Cătălin Frăsinescu / Vlad Logigan, Georgiana Herciu, Manuela Hărăbor / Crina Matei, Vlad Brumaru, Sorin Aurel Sandu, Cristina Danu / Ana – Maria Ivan, Irina Cărămizaru.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Teatrul Stela Popescu ...Escu
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri