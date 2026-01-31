Teatrul Stela Popescu anunţă noi reprezentaţii în februarie – în patru teatre bucureştene

La Sala Liviu Ciulei a Teatrului Bulandra se joacă trei producţii diferite din repertoriul teatrului : vineri, 6 februarie, ...Escu de Tudor Mușatescu, cu Pavel Bartoş în rolul principal, sâmbătă, 14 februarie, Cerere în căsătorie de A.P. Cehov, iar sâmbătă, 21 februarie, ora 19:00, Hoțul din pendulă de Dario Fo.

La Metropolis, Sala Mare se joacă pe 12 februarie Hedwig and the Angry Inch de John Cameron Mitchell și Stephen Trask, regia Răzvan Mazilu, cu Lucian Ionescu şi Crina Matei în rolurile principale.

La Teatrul Mic, Sala Atelier, joi, 26 februarie, se joacă Anatomia unui clișeu de Alexandru Doru Spătaru, regia Chris Simion Mercurian, cu Crina Matei şi Ana – Maria Ivan în rolurile principale.

În scurt timp vor fi puse în vânzare şi biletele pentru Teatrul de Comedie, Sala Radu Beligan, care va găzdui pe 18 şi 19 februarie, de la ora 19:00, premiera Ulciorul sfărâmat de Heinrich von Kleist, în regia lui Gelu Colceag, cu ambele distribuţii: Șerban Pavlu, Cristi Neacșu, Cătălin Frăsinescu / Vlad Logigan, Georgiana Herciu, Manuela Hărăbor / Crina Matei, Vlad Brumaru, Sorin Aurel Sandu, Cristina Danu / Ana – Maria Ivan, Irina Cărămizaru.