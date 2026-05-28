TNTm prezintă „Adevărul” la Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI

Eveniment teatral de prestigiu internațional, BITEI este un festival de tradiție, dedicat promovării artelor spectacolului. Timp de zece zile, între 21 și 31 mai, ediția din 2026 reunește artiști, regizori și companii teatrale din Franța, Spania, România, Ucraina, Japonia, Coreea de Sud, Georgia, Turcia, Azerbaidjan, Coasta de Fildeș și, desigur, Republica Moldova.

Aventurile unui mincinos înconjurat de mincinoși, obsedat de adevărul vieții sale matrimoniale, dar și de cel al prietenilor lui, un mincinos pe care toți cei din jur îl înșală fac din ADEVĂRUL un palpitant joc de oglinzi unde minciuna însăși este jucăria favorită.

Regizorul Radu Iacoban a încredințat rolul personajul principal, un personaj pe cât de afemeiat, pe atât de guraliv și, mai ales, de obsedat de adevăr, unuia dintre cei mai iubiți actori ai Teatrului Național din Timișoara – Matei Chioariu. Alături de el, publicul din Chișinău îi va descoperi pe talentații actori ai Naționalului timișorean, Alina Ilea, Cristina König și Romeo Ioan. Echipa de creație a spectacolului este completată de scenograful Tudor Prodan și de Gerhard Crăciun, care realizează light designul.

Pentru reprezentația din această seară, 28 mai, de la ora 20:30, în Sala Mare a Teatrului Național „Eugène Ionesco” din Chișinău, în cadrul BITEI 2026, biletele pentru spectacolul Teatrului Național din Timișoara, ADEVĂRUL, pot fi achiziționate de pe iTicket.md.