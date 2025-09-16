Victor Rebengiuc părăsește scena după o carieră de peste 70 de ani

Cu o carieră de peste 70 de ani, Victor Rebengiuc este unul dintre cei mai mari actori români, considerat un model pentru generațiile viitoare, fiind apreciat nu doar pentru talentul său, ci și pentru demnitatea, sensibilitatea și onestitatea de care a dat dovadă de-a lungul carierei.

"Cu aceeași demnitate și eleganță cu care a jucat, vreme de peste 70 de ani, pe scenele Bulandra, maestrul Victor Rebengiuc a ales, la aproape trei ani de la premieră, să se despartă de personajul André, din spectacolul 'Tatăl'. Teatrul Bulandra onorează, cu profund respect, dorința domnului Rebengiuc de a pune capăt drumului acestui spectacol care a făcut săli pline de la prima reprezentație până la cea din urmă, oferindu-ne încă o lecție de noblețe, în teatru și în viață, precum și de respect pentru publicul său", a transmis Teatrul Bulandra pe Facebook.

Spectacolul „Tatăl”, de Florian Zeller, în regia lui Cristi Juncu, a avut premiera în octombrie 2022 și s-a jucat cu sala plină datorită interpretării memorabile a marelui artist dar și a colegilor săi: Ana Ioana Macaria, Cătălin Babliuc, Oana Tudor, Maria Veronica Vârlan și Constantin Dogioiu.

Piesa explorează într-un mod profund și realist perspectica intensă și emoționantă asupra lumii a unui bărbat afectat de demență, o ilustrare dramatică a pierderilor fizice care apar împreună cu cele mentale, se arată în descrierea spectacolului.

Amintirea personajului André rămâne un reper important în istoria teatrului și în sufletele spectatorilor, conducerea instituției exprimându-și recunoștința față de maestrul Victor Rebengiuc pentru întreaga sa carieră, dedicată artei teatrale.