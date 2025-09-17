Septembrie devine luna cinematografiei, cu mai multe festivaluri și evenimente pentru cinefili

Joi, 18 septembrie, debutează Transilvania International Film Festival - TIFF Timișoara, care aduce în Banat 4 zile de proiecții de excepție. Vineri, la București, are loc Gala de deschidere a Bucharest International Film Festival - BIFF 2025. Tot vineri se deschid 7 cinematografe, în cadrul altui eveniment – Noaptea Albă a Filmului Românesc, la București și la Cluj, care propune cinefililor o noapte întreagă de proiecții, în cinematografele partenere din cele două orașe.

TIFF Timișoara 2025 vine, săptămâna aceasta, cu patru zile de filme, întâlniri cu cineaști și evenimente speciale. A doua ediție TIFF Timișoara (18–21 septembrie) aduce publicului timișorean un program divers, cu filme în premieră și avanpremieră, un cineconcert spectaculos, proiecții aniversare, secțiuni educaționale și întâlniri cu regizori și actori. Programul complet și biletele sunt disponibile pe tiff.ro.

TIFF Timișoara se deschide pe 18 septembrie, ora 19:00, la Cinema Timiș, cu un cineconcert inedit. Compozitorul Nikita Dembinski - câștigător al Premiul Gopo pentru „Nasty” - semnează coloana sonoră a comediei mute „Oameni duminică” / „People on Sunday” („Menschen am Sonntag”, 1930, Germania), interpretată live la pian electric și synth-uri. Biletele sunt disponibile online sau la casa de bilete. Festivalul de la Timișoara este un proiect organizat de Asociația Film și Cultură Urbană (AFCU) și este finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte, în cadrul programului Obiectiv Cinema.

Iubitorii cinematografiei vor avea parte de filme premiate și avanpremiere, printre titlurile de neratat fiind „Pământ străin” / „To a Land Unknown” (r. Mahdi Fleifel) – câștigător al Trofeului Transilvania 2024; „Întoarcerea” / „The Return” (r. Uberto Pasolini), cu Ralph Fiennes și Juliette Binoche sau „La granița dintre lumi” / „Dreams” (r. Michael Franco), cu Jessica Chastain și multe altele.

Ateliere și avanpremiere speciale

O avanpremieră specială va fi „Pădurea de molizi”, în regia lui Tudor Giurgiu, film care va fi prezentat vineri, 19 octombrie, de la ora 20:00, la Cinema Timiș, cu participarea regizorului Tudor Giurgiu și a lui Gabriel Gheorghe, scenarist și actor. Inspirat de drama de la Fântâna Albă din 1 aprilie 1941, filmul reconstituie destinul unei comunități românești din Basarabia, masacrată în încercarea disperată de a-și găsi refugiu în fața ocupației sovietice. Din distribuția filmului fac parte Coca Bloos, Mircea Andreescu și Ionuț Caras.

Regizorul Tudor Giurgiu va participa, de asemenea, la un TIFF Talk, sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 11:00, la Cinema Studio. Accesul este liber, cu înscriere prealabilă online.

Festivalul de la Timișoara continuă să dedice o secțiune tinerilor spectatori: MiniTIFF – atelier de animație stop-motion pentru copii, în perioada 20–21 septembrie, la Cinema Studio, și „Ora de Cinema pentru adolescenți”, cu filmul „Școala” / „La Scuola”, în regia lui Daniele Luchetti, urmat de o discuție cu Codruța Chercotă și Crăița Nanu.

Ziua de vineri este specială, cu mai multe evenimente dedicate cineaștilor și cinefililor români. Ajunsă la cea de-a 16-a ediție, Noaptea Albă a Filmului Românesc va avea loc în 7 cinematografe și va aduce pe marile ecrane doar producții autohtone. În București, proiecțiile vor avea loc la Cinema Elvire Popesco, Cinema Union, Cinemateca Eforie, Grădina cu Filme CREART, Sala Cinema a UNATC și Apollo111 Teatrul. În Cluj-Napoca, filmele se vor putea viziona la Cinema Victoria.

BIFF 2025, singura competiție cinematografică

Vineri, 19 septembrie, începe și BIFF 2025, la București. Cea de a XXI-a ediție a festivalului, singura competiție cinematografică internațională de film de lungmetraj organizată în București, se desfășoară între 19 și 28 septembrie 2025 și aduce în fața publicului din Capitală, în premieră națională, filme premiate la festivaluri internaționale de prestigiu, dar și evenimente speciale.

Secțiunea „Panorama” a festivalului BIFF 2025 aduce în premieră filme precum „Moi qui t’amais” (C’est si bon), în premieră națională, o producție franceză în regia Dianei Kurys Țara, nominalizată la Premiul Oscar în anul 1984 pentru cel mai bun film străin „Entre nous”. Filmul a fost prezentat în cadrul Festivalului de la Cannes 2025.

Filmul reconstituie tulburătoarea poveste de dragoste a unui cuplu celebru: Yves Montand şi Simone Signoret. Regizoare emblematică a cinematografiei franceze, Diane Kurys este cunoscută pentru filmele precum Diabolo Menthe – distins cu Premiul Louis Delluc pentru Cel mai bun debut – și Entre Nous, nominalizat la Oscar pentru Cel mai bun film străin, consolidându-și astfel statutul de voce esențială în portretizarea feminității pe marele ecran. Filmul va fi proiectat sâmbătă, 20 septembrie, ora 19:00 la Cinema Muzeul Țăranului Român, și duminică, 21 septembrie, ora 19:00, la Cinema Eforie.

Producție bulgaro-austriacă, subiect românesc

Un alt film excepțional, prezentat în premieră națională la BIFF 2025, este „Europolis”, în regia lui Kostadin Bonev – o coproducție bulgaro-austriacă. Filmul a câștigat mai multe premii, printre care se numără premiul pentru Cel mai bun documentar bulgar - Grand Prix Golden Rhyton 2009, Premiul Official Best Of Fest – Seattle, 2010, Festivalul Internațional De Film Documentar De La Londra, 2011 – Premiul Publicului, Festivalul Die Neue Heimatfilm, 2010 – Freistadt, Austria – Grand Prix pentru Cel mai bun documentar, festivalul internațional al cineaștilor – Kent, Marea Britanie, 2011 – Cel mai bun documentar.

Subiectul și povestea acestui film pleacă din România: în 1933, Eugeniu Botez, inginer de profesie și comandant al portului Sulina, a scris un roman. L-a intitulat „Europolis” și l-a semnat sub pseudonimul Jean Bart. Un an mai târziu, autorul a murit. În acest roman straniu, Jean Bart profețește că, într-o zi, din orașul odinioară plin de viață nu va mai rămâne nimic. Iar după ce va muri orașul Europolis, Europa însăși va începe să moară lent, în chinuri. Câțiva ani mai târziu, profeția lui a început să prindă contur.

Filmul va fi proiectat duminică, 21 septembrie, ora 20:00, la Cinema Muzeul Țăranului Român.

O poveste despre iluzie

Tot de la Sulina pleacă și povestea altui film care va fi proiectat în cadrul festivalului BIFF 2025: „Noaptea Magicianului”, în regia lui Bogdan Mureșanu - câștigător al premiului European Film Award pentru cel mai bun scurtmetraj cu „Cadoul de Crăciun” și recunoscut pentru vocea sa distinctă în cinemaul românesc contemporan cu „Anul nou care n-a fost”.

În cadrul unei seri speciale, gândite de regizorul Bogdan Mureșanu, publicul este invitat la premiera națională a filmului „Magicianul” care prezintă o poveste din 1910, de la Sulina, unde se inaugura prima centrală electrică din acest orașul portuar românesc: în mijlocul mulțimii moderne și cosmopolite, magicianul Ilarion încearcă să-și joace ultima carte, pentru a-și salva viața.

Filmul va fi proiectat duminică, 21 septembrie, ora 20:00, la Cinema Muzeul Țăranului Român.

Cele patru secțiuni ale festivalului BIFF 2025 aduc multe alte premiere extraordinare, până pe 28 septembrie. Biletele pentru BIFF pot fi achiziționate de pe eventbook.ro și de la casele de bilete ale sălilor de cinema care vor găzdui proiecțiile. Programul festivalului este disponibil pe pagina web a festivalului – biff.com.ro.

