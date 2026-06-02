De ce te doare capul când mănânci înghețată? Explicațiile neurologilor

Cunoscut sub denumirea de „brain freeze”, fenomenul este considerat inofensiv, însă cercetările sugerează că poate oferi indicii importante despre sensibilitatea sistemului nervos și chiar despre predispoziția la migrene.

Neurologii explică faptul că durerea de cap declanșată de frig apare atunci când alimentele sau băuturile foarte reci creează o senzație de îngheț în cerul gurii și partea posterioară a gâtului. Această schimbare bruscă de temperatură determină vasele de sânge să se contracte și apoi să se dilate rapid, proces care activează nervul trigemen, responsabil de transmiterea senzației de durere la nivelul feței și frunții.

De ce apare durerea de cap de la înghețată

Specialiștii denumesc acest fenomen „durere de cap declanșată de un stimul rece”. Deși episodul durează, de regulă, doar câteva secunde sau minute, intensitatea sa poate fi surprinzător de mare.

Potrivit cercetătorilor, semnalele de durere sunt transmise prin nervul trigemen, ceea ce explică de ce disconfortul este resimțit în zona frunții sau a capului și nu la nivelul gurii, unde are loc stimulul rece.

Studiile realizate în ultimele decenii sugerează că există și o componentă genetică. Persoanele ai căror părinți experimentează frecvent această senzație au șanse mai mari să dezvolte și ei această reacție.

Legătura dintre „brain freeze” și migrene

Analize care au inclus participanți din mai multe țări au arătat că persoanele care suferă de migrene raportează mult mai frecvent episoade de „brain freeze” și le percep ca fiind mai intense.

Într-un studiu citat de specialiști, peste 90% dintre persoanele diagnosticate cu migrenă au declarat că au experimentat și dureri de cap declanșate de consumul de alimente reci. În schimb, astfel de episoade au fost raportate într-o proporție mult mai mică în rândul persoanelor fără migrene.

Medicii consideră că sensibilitatea crescută a nervului trigemen la pacienții cu migrene poate explica această legătură.

Alte efecte asupra organismului

Pe lângă durerea de cap, unele studii au asociat consumul rapid de băuturi foarte reci cu apariția palpitațiilor cardiace sau a unor tulburări temporare de ritm cardiac.

Aceste reacții sunt rare și necesită cercetări suplimentare, însă specialiștii recomandă prudență în cazul persoanelor cu afecțiuni cardiovasculare.

Cum poate fi prevenit fenomenul

Cea mai simplă metodă de prevenție este consumul lent al alimentelor și băuturilor reci. Experții spun că răcirea bruscă a cavității bucale reprezintă principalul factor declanșator, astfel că pauzele între înghițituri sau îmbucături pot reduce semnificativ riscul apariției durerii.

Dacă episodul s-a instalat deja, încălzirea cerului gurii poate accelera dispariția simptomelor. Specialiștii recomandă presarea limbii pe cerul gurii sau consumul unei băuturi calde pentru restabilirea temperaturii normale.

Când ar trebui să mergi la medic

Deși „brain freeze” este considerat un fenomen benign, medicii recomandă atenție atunci când aceste episoade sunt frecvente, foarte intense sau asociate cu alte tipuri de dureri de cap.

În astfel de situații poate fi utilă o evaluare neurologică pentru identificarea unor afecțiuni, precum migrena, o problemă care afectează milioane de persoane și care, în multe cazuri, rămâne nediagnosticată.

Specialiștii atrag atenția că durerile de cap recurente nu ar trebui ignorate, mai ales atunci când influențează calitatea vieții ori sunt însoțite de alte simptome neurologice. Diagnosticarea precoce și tratamentul adecvat pot contribui la controlul eficient al migrenelor și al altor afecțiuni asociate, notează dcnews.ro.