Bani, încredere, datorie și criptoactive: de ce monedele organizează obligații reale, iar alternativele profită de lipsa lor

Astăzi, privim această intuiție prin filtrul criptomonedelor și suntem tentați să spunem că viziunea lui Hayek s-a împlinit. În realitate, doar forma s-a propagat, nu și substanța. Pentru că, înainte de orice, trebuie înțeles un lucru esențial: banii sunt, într-adevăr, construiți pe încredere - dar nu pe orice fel de încredere.

În economia modernă, banii nu mai sunt ancorați în aur sau argint. Nu mai există convertibilitate. Nu mai există garanție materială. Bancnotele sunt hârtie, iar majoritatea masei monetare există doar ca înregistrări în bilanțuri. În acest sens, afirmația că banii sunt „pură încredere” pare corectă.

Și totuși, această explicație este doar punctul de plecare. Știm că banii funcționează pe bază de încredere. Dar încrederea nu este fundamentul lor ultim, ci efectul unui mecanism mai profund. Banii nu sunt doar încredere. Sunt expresia organizată a datoriei.

Încă de la Alfred Mitchell-Innes, teoria creditului arată că banii sunt, fundamental, IOU-uri - promisiuni. Banii statului sunt o promisiune a statului. Banii bancari sunt o promisiune a băncii. Fiecare unitate monetară este o creanță și, în același timp, o obligație.

Această structură nu este abstractă. Ea se regăsește în însăși țesătura economiei:

salarii care trebuie plătite

pensii care trebuie onorate

contracte care trebuie executate

taxe care trebuie colectate

Banii sunt modul în care aceste relații devin măsurabile și transferabile.

Această intuiție este consolidată de Georg Friedrich Knapp. Conform chartalismului, banii au valoare pentru că statul îi acceptă la plata taxelor. Dar implicația mai profundă este că statul creează o cerere structurală pentru monedă, deoarece impune obligații recurente. Taxele nu sunt un detaliu administrativ, ci mecanismul care ancorează moneda în economie.

Astfel, banii sunt legați de fluxuri instituționalizate: salarii, pensii, cheltuieli publice.

Teoria monetară modernă (MMT), asociată cu Warren Mosler și Stephanie Kelton, face pasul decisiv: statul nu doar validează banii, ci îi creează prin cheltuieli. Iar aceste cheltuieli nu sunt neutre - ele sunt exact mecanismul prin care sunt susținute obligațiile prezente și viitoare.

Salariile publice, pensiile, contractele guvernamentale nu sunt doar plăți. Sunt infrastructura care menține cererea pentru monedă și, implicit, încrederea în ea.

Dintr-o altă perspectivă, Perry Mehrling și Geoffrey Ingham descriu banii ca relații sociale codificate în bilanțuri. Fiecare ban este o creanță asupra sistemului. Iar fiecare creanță implică obligații viitoare și continuitatea contractelor.

Aceeași idee apare, într-o formă mai radicală, la David Graeber: banii nu pornesc din barter, ci din datorie. Ei sunt unitatea prin care societatea organizează obligațiile - între indivizi, între indivizi și stat, între prezent și viitor.

Prin această lentilă, afirmația că banii sunt „încredere” devine prea slabă.

Banii sunt încredere în faptul că aceste obligații vor fi onorate - repetat, previzibil și la scară.

Dolarul, euro sau lira sterlină nu sunt valoroase pentru că „oamenii cred în ele” într-un sens vag. Sunt valoroase pentru că există un sistem care produce, taxează și redistribuie - și, mai ales, pentru că există un mecanism stabil prin care obligațiile sunt plătite în mod repetat.

În spatele monedelor nu se află aurul, ci continuitatea acestor relații.

Cu alte cuvinte, banii nu sunt doar acceptați. Sunt necesari pentru funcționarea acestor obligații.

Sistemul monetar modern funcționează ca o arhitectură ierarhică. La bază se află depozitele bancare - bani creați prin credit. Deasupra lor, banii băncii centrale, care asigură decontarea finală. Întregul edificiu funcționează doar atât timp cât există încredere că aceste promisiuni vor fi onorate.

Dar această încredere nu plutește în vid. Ea este susținută de faptul că există bunuri de cumpărat, servicii de plătit și obligații de respectat. Banii intermediază aceste fluxuri. Sunt limbajul prin care economia își organizează datoriile în timp.

Murray Rothbard observa că banii nu sunt doriți pentru ei înșiși, ci pentru ceea ce pot cumpăra. Această observație rămâne validă. Dar ceea ce perspectiva modernă adaugă - inclusiv cea inspirată de David Graeber - este că acea capacitate de a cumpăra este inseparabilă de o rețea de obligații și contracte care dau sens banilor.

În acest sens, dezbaterea dintre Ludwig von Mises și teoriile moderne nu este pe deplin rezolvată. Este adevărat că banii au pornit istoric din mărfuri. Dar astăzi ei funcționează ca infrastructură a datoriei, nu ca reflex al unei valori intrinseci.

Și totuși, nu orice formă de „încredere” poate deveni bani.

Criptomonedele pot mobiliza entuziasm colectiv și capital, pot deveni active și chiar depozite de valoare volatile. Dar nu pot substitui moneda integrată în mecanismele profunde ale economiei.

Aici apare ruptura: deși sunt construcții ale încrederii, criptomonedele nu sunt integrate în rețeaua de datorii instituționalizate. Nu sunt legate de salarii, pensii, fiscalitate sau producție și nu sunt necesare pentru funcționarea obligațiilor economice fundamentale.

Mai mult decât atât, ele nu creează încredere - profită de lipsa ei.

Sunt copiii relaxării cantitative: mai întâi în Statele Unite și Regatul Unit, apoi în zona euro. În momentul în care băncile centrale își extind bilanțurile și inundă sistemul cu lichiditate, apare și tentația evadării. Alternativele monetare promit refugiu.

Dar această promisiune este una narativă, nu structurală.

Când încrederea în sistemul existent se fisurează, narațiunile dau buzna. Nu pentru că oferă o infrastructură mai solidă, ci pentru că exploatează o vulnerabilitate deja existentă.

În timp ce banii tradiționali circulă între salarii, investiții, taxe și consum - adică între obligații reale - criptomonedele circulă în principal între investitori, așteptări și lichiditate globală.

Diferența nu este de grad, ci de natură.

Banii tradiționali sunt susținuți de:

producție

instituții

obligații recurente.

Criptomonedele sunt susținute de:

entuziasm

narațiuni

fluxuri volatile de capital.

De aceea, afirmația că „banii sunt doar încredere” trebuie corectată.

Banii sunt încredere - dar o încredere ancorată în datorie, contracte și în capacitatea unei economii de a susține aceste obligații în timp.

Nu sunt „garanții” în sens juridic strict. Dar sunt ancorați în fluxuri instituționale stabile.

Tradus simplu:

banii există pentru că statul plătește salarii

plătește pensii

colectează taxe.

Acest circuit continuu creează cerere pentru monedă și îi susține acceptarea.

În absența acestui circuit, încrederea devine volatilă.

Criptomonedele pot exista, pot crește, pot inova. Dar ele operează într-un registru diferit. Nu sunt infrastructura fundamentală a obligațiilor economice, ci o extensie a piețelor financiare.

Hayek imagina monede private care concurează prin stabilitate și utilitate economică reală. Criptomonedele concurează, în mare parte, prin randament și narațiune.

Diferența nu este de tehnologie, ci de funcție.

În final, banii nu există pentru că sunt crezuți. Există pentru că organizează și intermediază relațiile de datorie ale economiei reale. Iar această rețea de obligații - nu tehnologia, nu promisiunea, nu narațiunea - rămâne criteriul ultim al oricărei monede.