Cât mai stăm într-un picior?

Forțele politice care au asigurat stabilitatea României după revoluție, PNL și PSD s-au despărțit, dar asta nu a condus la clasica guvernare alternativă stânga, dreapta. Și nici concilierea nu funcționează, prezentul devine inform. Ne mulțumim cu o guvernare șchioapă, cu puteri ciuntite și un președinte umilit de propria neputință. Tot ce mai lipsea, AUR (crescut în sondaje) strânge semnături să-l suspende. Dacă tot n-avem guvern, să nu avem nici președinte. Ce cadou pentru ruși! Să vezi atunci rating de țară!

Bolojan e fericit. El joacă la blocaj și îi iese.

Criza l-a umflat în sondaje și ține cu succes de scaun. Un guvern demis n-are termen, pleacă doar când vine următorul. De fiecare dată Bolojan pune alte condiții, pe care tot el le schimbă, și timpul trece. Este redutabil la tras de timp. Și-a luat alături USR-ul, care are tot interesul s-o lungească, când mai prinde 4 locuri în cabinet? UDMR nu e în aceeași situație, dar s-a băgat în aceeași oală, joacă pe cartea liberalilor.

PSD a rămas în ofsaid. A reușit debarcarea lui Bolojan, dar l-a victimizat în opinia publică. A obținut voturile AUR pentru moțiunea de cenzură, dar mai departe n-a îndrăznit să pună de-o alianță, ca să nu se compromită de tot la Bruxelles. Una peste alta, nimic nu-i merge, nici măcar un guvern PSD deghizat.

Nicio așteptare nu mai e rezonabilă. Din fericire, nu suntem un caz unic în UE. Suntem în trend, zice președintele Dan și râde mânzește. Mai departe soluțiile sunt simple, fie o alternativă minoritară la guvernare, fie refacerea vechii coaliții. Bolojan n-are interes în niciuna, atât timp cât poate ține de funcție. Președintele Dan pare dezorientat, descurajat, șovăielnic, după ce s-a fript cu cele două încercări ratate. Toată lumea dă în el și chiar foștii tovarăși de drum din USR, Ghinea l-a făcut chiar tăntălău. Dar el nu-i decât un om depășit de situație. Se mai scoate cu summitul NATO, a vorbit despre importanța flancului estic și chiar s-a întâlnit, nu cu Trump, e prea „great” pentru noi, totuși cu niște senatori americani. SUA încă nu-și retrag forțele din Europa, deci e de bine.

Sorin Grindeanu e aut. Culmea, lui îi revin „reformele” guvernului, să le treacă prin Parlament în vacanță. Asta ar aduce niște bani de la UE prin PNRR, dar ar ușura și buzunarele bugetarilor, mulți votanți PSD. Deja sunt în stradă sanitari, polițiști, profesori, funcționari... Pensionarii împușcă francul mai de mult. Grindeanu simte toată această presiune, dar orice mișcare poate ieși prost.

Stăm și ne uităm noaptea la Campionatul Mondial, unde nu jucăm. Doar chibițăm de pe margine. Hai România!

Răsvan Popescu