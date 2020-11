Cine sapă groapa altuia, pe 6 decembrie, cade, tot el, în ea!

Una din două: ori că oamenii de bun simț din instituțiile publice nu mai vor să tacă și să acopere le nesfârșit matrapazlâcurile de pe urma cărora au profitat „îmbogățiții de Covid-19”, ori că unii simt că nu mai e mult și toată afacerea va sări în aer și atunci se gândesc cum că ar fi mai bine să părăsească ei corabia înainte de a se scufunda. Fapt este că pe piața mass media au apărut, în ultimele 24 de ore, mai multe informații de-a dreptul explozive. Astfel, astăzi, ANPC a dat publicității lista hypermarketurilor, a lanțurilor farmaceutice plus benzinăriile aparținătoare unei anumite firme care au comercializat măștile neconforme cu standardele în vigoare. Trec peste comentariul politicianist pe care l-a emis ministrul Virgil Popescu - „noi(guWERNarea PNL n.n.)nu ascundem sub preș nimic, așa cum sunt obișnuiți să facă social-democrații” - și asta nu pentru că aș vrea să iau partea cuiva, ci pentru că realitatea mă obligă să iau distanță față de această afirmație absolut fără rost în context. Adică ce motiv de mare laudă e acela că, la zece luni și mai bine de la declanșarea pandemiei tu, autoritate investită cu protecția consumatorilor din scumpa noastră patrie, vii și îmi spui că, de fapt, am fost obligat să port niște măști care nu mi-au fost de nici-un folos? Chiar nu se putea detecta treaba asta încă atunci când otrepele astea (fiindcă altfel nu pot să le zic) au intrat pe piață sub firma unor prestigioase lanțuri de hypermarket, de farmacii sau de benzinărie,cele mai multe fiind originare din state-fanion ale Uniunii Europene? Sau, mai curând, firmele cu pricina au fost lăsate să își deruleze afacerile, iar, atunci când treaba dădea semne că se îngroașe rău, noua B D, de data asta brigada de diversiune, iese la rampă și anunță onor publicul consumator că este la datorie. Foarte bine că ANPC și-a făcut treaba și a aplicat amenzi vinovaților că doar pentru asta este subvenționată de la banul public, dar de ce tocmai acum, adică atât de târziu?

Și, pentru ca treaba să fie completă, iată că tot foarte recent, a fost dat publicității Raportul Centrului European de Prevenire și Combatere a Bolilor(ECDC) în care se demonstrează că România se află în fața unui dezastru umanitar din cauza proastei gestionări a crizei Covid-19 de către guWERNul liberal. Una dintre cauzele dezastrului fiind ,,destinderea prematură’’ din perioada vară-toamnă a acestui an. Destindere care avea ca scop să asigure prezența într-un număr cât mai mare a electoratului la alegerile locale din septembrie și, bineînțeles, baza de masă pentru triumful electoral al PNL. Tertip absolut inutil dacă ne gândim la succesul răsunător al operațiunilor „sacii de vot de la sectorul 1”, ca și la alte matrapazlâcuri care, fiecare în felul lor, au dat replică dură sloganurilor, triumfalist- populiste de genul ,,nu puteți voi fura, cât putem noi vota!’’ Și uite că au putut și încă cu vârf și îndesat, așa că sunt întrunite condițiile care mecanismele de fraudare a rezultatelor votului să se aplice și la alegerile din 6 decembrie.

Înseamnă, însă, asta că PSD-ul și alte formațiuni înscrise în competiție au pierdut deja bătălia, așa cum încearcă din răsputeri să ne convingă agit-propagandiștii năimiți ai pseudo-președintelui Klaus Iohannis și ai partidului său de breloc? Dimpotrivă, eu cred că există o șansă uriașă ca planurile urzite de strategii viitorului regim totalitar să fie dejucate. Mă gândesc, în acest sens, la adevărul pe care l-a enunțat Aristotel din Stagira, părintele logicii clasice, atunci dând a vorbit despre „arta de a-ți învinge adversarul cu propriile-i arme”. În cazul de față, la în șansa de a folosi capcana alegerilor cu orice preț pe care ne-au întins-o Klaus Iohannis și băieți lui, pentru a da, pe 6 decembrie, un zdrobitor vot de blam PNL-ului și total anti-constituționalului său agent său electoral. Desigur, o asemenea răsturnare de situație se numește în mai multe feluri. De pildă, s-ar putea vorbi despre paradoxul australianului care, după ce și-a cumpărat un bumerang nou, s-a trezit cu cel vechi că s-a întors la el. Mai pățit la viața lui și mai trecut și prin atâtea bune și prin atâtea rele, românul are o vorbă mult mai dură și mai neiertătoare: „cine sapă groapa altuia, cade, tot el, în ea!”

Recitiți, așadar, această zicere și sunt convins că veți trage și concluziile adaptate evenimentului electoral de duminica viitoare.