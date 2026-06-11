Pericol invizibil. O ploaie chimică de proporții cade asupra planetei de peste un sfert de secol

Potrivit unui nou studiu, anumite gaze utilizate în sistemele de refrigerare, aer condiționat și chiar în anestezie contribuie la răspândirea unei substanțe extrem de persistente în mediul înconjurător, cunoscută sub numele de acid trifluoroacetic (TFA).

Cercetătorii estimează că peste 335.000 de tone de TFA au fost depuse pe suprafața Pământului în perioada 2000 - 2022 prin precipitații și alte procese atmosferice. Specialiștii avertizează că fenomenul este departe de a se opri, iar concentrațiile ar putea continua să crească în următoarele decenii.

Ploaia chimică ajunge peste tot

Studiul, publicat în revista științifică Geophysical Research Letters, citat de sciencedaily.com. ,arată că TFA, este prezent deja în numeroase ecosisteme de pe glob. Cercetătorii au identificat urme ale acestei substanțe în apa de ploaie, râuri, lacuri și chiar în gheața din Arctica.

Acidul trifluoroacetic face parte din familia PFAS, cunoscută și sub denumirea de „substanțe chimice eterne” deoarece se degradează extrem de încet și pot rămâne astfel în mediu timp îndelungat.

Pentru realizarea studiului, oamenii de știință au utilizat modele atmosferice complexe care au urmărit modul în care gazele fluorurate se deplasează prin atmosferă, reacționează cu alți compuși și se transformă în TFA.

Sursele poluării

Principalele surse identificate sunt hidroclorofluorocarburile (HCFC), hidrofluorocarburile (HFC) și anumite gaze utilizate în anestezie. Aceste substanțe au fost introduse pentru a înlocui compușii care afectau stratul de ozon, în urma aplicării Protocolului de la Montreal.

Deși utilizarea lor este redusă treptat la nivel global, multe dintre aceste gaze au o durată de viață foarte lungă în atmosferă. Astfel, ele continuă să producă TFA chiar și la ani după eliberare.

Efecte nocive asupra sănătății și mediului

Deși impactul complet al TFA asupra sănătății umane nu este încă pe deplin cunoscut, oamenii de știință urmăresc cu atenție evoluția fenomenului.

Agențiile europene de reglementare consideră că substanța poate fi dăunătoare organismelor acvatice. În plus, cercetătorii au detectat TFA în probe de sânge și urină umană, iar autoritățile din Germania au propus recent clasificarea sa ca substanță cu potențial toxic pentru reproducere.

Specialiștii subliniază că nivelurile actuale nu sunt considerate periculoase pentru populație, însă acumularea continuă ridică semne de întrebare privind efectele pe termen lung.

Poluarea nu cunoaște granițe

Una dintre cele mai importante concluzii ale studiului vizează regiunile arctice. Cercetătorii au descoperit că aproape toate depunerile de TFA identificate în gheața polară provin din substanțe utilizate la mii de kilometri distanță.

Rezultatele demonstrează capacitatea acestor compuși de a circula la nivel global și de a ajunge în zone considerate până acum relativ izolate de activitatea umană.

Noile tehnologii amplifică problema

O atenție specială este acordată noii generații de agenți frigorifici, precum HFO-1234yf, utilizați pe scară largă în sistemele de aer condiționat ale automobilelor.

Deși aceste substanțe sunt promovate ca alternative mai prietenoase cu mediul, cercetătorii avertizează că și ele pot genera TFA în timpul descompunerii atmosferice.

Apel la monitorizare internațională

Autorii studiului consideră că este necesară o monitorizare mai amplă a concentrațiilor de TFA și o evaluare mai detaliată a efectelor sale asupra ecosistemelor și sănătății umane.

Potrivit specialiștilor, fenomenul reprezintă un exemplu al modului în care soluțiile create pentru rezolvarea unei probleme de mediu pot genera, în timp, provocări neașteptate.

În prezent, dovezile arată că nivelurile de TFA cresc constant în diferite regiuni ale lumii, iar oamenii de știință avertizează că această „ploaie chimică” invizibilă ar putea deveni una dintre cele mai importante provocări de mediu ale următoarelor decenii.