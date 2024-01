Ultima soluție: un miting ,,SOS Șoșoacă!’’

Ori, conform aprobării date de Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, protestul fermierilor și transportatorilor trebuia să înceapă la ora 9,30, așa încât un comentariu, la prima oră, despre diferența dintre ceea ce se anunța și ceea era în piață putea să fie etichetat ca un atac la adresa dreptului democratic de a protesta. Mai bine spus, a ,,dreptului de a huidui’’, proclamat de un anumit voios, liber cugetător. De aceea, am revenit la orele 11 și am constat că, de data asta, situația era cu totul alta: în piață se aflau un tractor plus patru, dacă nu chiar cinci persoane!...

Normal și firesc ar fi fost ca să avem, din partea organizatorilor, o explicație a situației, dar, deocamdată, lucrurile rămân în ceață, așa cum tot în ceață au rămas și informațiile despre cine sunt adevărații organizatori ai protestului. Formal, adică pe hârtie, această calitate ar reveni domnului avocat Bogdan Petre, prieten și colaborator al doamnei senator Diana Șoșoacă. Singurul care s-a încumetat să comentezi fiasco-ul mitingului, arătând cu degetul spre Rareș Hopincă, prefectul Capitalei, pe care l-a acuzat de dezinformare. ,,De astăzi- a clamat domnul avocat- democrația în țara asta a încetat să mai existe!’’

Nu sunt, însă, nici puțini și nici neinformați cei care susțin că adevăratul organizator ar fi chiar ultra-vocala doamnă, calitate pe care aceasta nu o recunoaște, deși, în zilele premergătoare, a lansat vibrante apeluri către fermierii și transportatorii aflați la Afumați sau în alte locuri să vină duminică dimineață în Piața Constituției. Apeluri care au fost refuzate de către adevărații protestatari, ceea ce nu ar trebui să ne fie de mare mirare, fiindcă, în urmă cu doar câteva zile, tot ei i-au trimis la plimbare pe Diana Șoșoacă și pe George Simion, declarând că nu doresc să fie afiliați politic. Atitudine perfect îndreptățită din care reiese că acești adevărați protestatari au înțeles că cele două zgomotoase personaje nu doresc decât să le confiște acțiunile și să își facă din ele capital electoral pentru cele patru serii de bătălii electorale din acest an. (În treacăt fie spus, menționez că pentru una dintre ele- alegerile pentru viitorul Parlament European- partidul de buzunar al Dianei Șoșoacă având, deja, lista competitorilor în fruntea căreia se află … soțul domniei sale.)

Revenind la lista prezenților la mitingul din Piața Constituției, pentru corecta informare a cititorilor, să menționez că la ora 12 se înregistrau 10 sau 12 persoane! Situație din care reiese, fără drept de apel, eșecul rușinos cu care s-a soldat această acțiune pusă la cale numai și numai în baza ,,dreptului de a huidui’’. Fără o listă clară de revendicări și de soluții pe care protestatarii să le negocieze cu autoritățile statului. La antipodul acestei situații aflându- se cei care protestează la Afumați, oameni care știu cum stau, în realitate, lucrurile și au și soluții fezabile și negociabile. În fine, dar deloc în ultimul rând, trebuie menționat și că mâine, luni 22 ianuarie, Senatul este convocat în sesiune extraordinară pentru a aproba cele două ordonanța date de Guvern care soluționează unele revendicări ale protestanților. Este, desigur, vorba despre o parte a problemelor care fac obiectul acestor acțiuni și nu rămâne decât să dorim ca acest dialog guvern- protestatari să continue și să fie eficient. Foarte semnificativă fiind, în acest sens, scrisoarea pe care adevărații protestatari au transmis-o președintelui Klaus Iohannis, premierului Marcel Ciolacu și ministrului Agriculturii Florin Barbu ,în care le cer ca la reuniunea Consiliului UE pe probleme agricole și pescuit să susțină măsuri privind transportul de cereale din Ucraina, formulând, în acest sens, și o serie de propuneri. Dovadă clară, indubitabilă că, în pofida alarmantelor afirmații ale domnului Bogdan Petre, avocat și susținător al Dianei Șoșoacă, în țara noastră, democrația există și produce binevenite efecte. Și,deopotrivă, un argument edificator pentru a înțelege de ce acești protestatari nu au dat curs invitației de a se alătura adepților și practicanților ,,dreptului de a huidui’’.

Ne mai punem, la fel de îndreptățit, și întrebarea: cu ce revendicări punctuale și cu ce variante de soluționare ar fi dorit să vină organizatorii și participanții la mitingul de azi? Întrebare pe care o punem la pachet cu o alta la fel de îndreptățită: cu câte și cu ce inițiative legislative a venit în Senatul României Diana Șoșoacă de la preluarea mandatului și până acum? Singurul răspuns corect la ambele întrebări fiind: ZERO!

Ce ar fi, așadar, de învățat din aspra lecție a eșecului cu care s-a soldat mitingul Dianei Șoșoacă et comp? Miting plănuit pentru trei zile, dar care nu a apucat să țină nici măcar o zi, întrucât a murit în fașă. Ar fi,cred, de învățat că oamenii au început să înțeleagă că nu huiduielile și invectivele reprezintă adevărata formă de manifestare a protestului și a conștiinței civice.

Cum rămâne, atunci, cu cei care, de bine de rău, au venit în Piața Constituției ca și cu cei care le-au fost alături? Foarte simplu, să pună de un miting sub lozinca ,,SOS Șoșoacă!’’ Miting la care le doresc decât să vină ceva mai mulți suporteri decât au fost azi în Piața Constituției!...