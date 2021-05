Rămâne doamna Clotilde în mod definitiv și irevocabil pe post?

Circulă intens pe foarte multe canale de informații știrea că, după finalizarea operației de renumărare a voturilor, Dan Tudorache a obținut cu 1300 de voturi mai mult decât Clotilde Armand și ar fi adevăratul câștigător al alegerilor pentru funcția de primar al sectorului 1 din București. De fapt, avansul ar putea să fie mult mai mare, după cum a anunțat Mirel Curea la emisiunea Sinteza zilei că știe din surse demne de încredere. Ceea ce face să crească speranțele celor care doresc o adevărată,radicală schimbare în bine la vârful celei mai mănoase primării din Cetatea lui Bucur Ciobanul. Cu toate acestea, Dan Tudorache este reținut în declarații și spune că așteaptă un comunicat oficial din partea Parchetului General. Comunicat care va fi emis mâine, cel târziu vineri.

Nu la fel de rezervată este și doamna Clotilde Armand, care a declarat, în mod categoric:,,Nu plec nicăieri. Nimeni și nimic nu mai poate să răstoarne rezultatul!’’ Îmi este greu să spun acum și dacă distinsa doamnă are cunoștință de declarațiile unor marcanți promotori de mesaj ai PSD, potrivit cărora, într-un viitor nu prea îndepărtat, în sectorul 1 s-ar putea organiza un referendum pentru demiterea primarului în funcție, dar mă bate gândul că știe ce știe domnia sa din moment ce se ține atât de țeapănă pe funcție. Înțeleg că scriind asta, în aceste ore de bucurie și de așteptare tensionată risc, să fiu etichetat ca diversionist, dar vă asigur că nici pe mine nu mă încântă o asemenea posibilitate. Nu mă încântă chiar deloc, dar nici nu pot face abstracție de câteva date reale care o pot favoriza.

Mă refer,în primul rând, la încrengătura procedurilor juridice prin care rezultatele alegerilor din toamna trecută să fie anulate. Fapt care ar echivala cu o zdravănă corecție deontologică aplicată celor 4 instanțe judecătorești care au validat rezultatele. Situație greu de crezut dacă ne gândim la înverșunarea cu care deloc puține persoane cu un cuvânt greu de spus în lumea justiției militează pentru desființarea grabnică a S I I J. Adică acolo unde lucrează procurorul Sorin Iașinovschi, cel care în luna februarie a acestui an a declanșat operațiunea de renumărare a voturilor din sectorul 1. Prilej cu care, am pus, tot aici, în coloanele jurnalului, întrebarea dacă nu cumva acest demers ar putea să devină un argument în plus pentru desființarea acestei entități care le stă mai rău ca o bârnă în ochi unor anumiți împărțitori de dreptate. Din fericire, SIIJ încă nu s-a desființat, dar iată că, pe ultima sută de metri, procurorul Sorin Iașinovschi și-a depus actele de pensionare. Mișcare surprinzătoare pe care unii înclin să o pună pe seama presiunilor ce a fi fost exercitate asupra sa. Oricum am lua lucrurile dar, după ce astă seară, la Sinteza Zilei, pe canalul Antena3, au fost difuzate imagini edificatoare și, în același timp, informații revoltătoare care susțin fără posibilitate de a fi contrazise, uriașa fraudă electorală sectorul 1, cred că reacția atât de insolentă a doamnei Clotilde Armand nu poate să rămână fără replică.

Să admitem,însă, că se va declanșa lanțul de proceduri juridice care să invalideze rezultatele alegerilor de anul trecut la sectorul 1. Se ridică, însă, numaidecât clasica întrebare moromețiană:,,pe ce te bazezi când afirmi că?’’ Întrebare la care căutând răspuns ajungem la vorba lui Val Vâlcu, adică la constatarea că nu avem o lege pentru a soluționa o asemenea situație. Mai mult, și chiar dacă s-ar găsi niște vinovați dintre cei care, din greșeală sau din rea voință, au numărat incorect voturile, persoane care să și fie condamnate pentru asta, atunci este foarte probabil că aceștia să devină ,,primii martiri ai progresismului din România’’, cum i-a numit tot Val Vâlcu.

Să admitem,totuși, că votul falsificat va fi anulat și că se va trece la etapa următoare, la organizarea unui referendum local pentru demiterea primăriței Clotilde Armand. Există pentru asta Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, care la articolul 14 (1) spune că,,Problemele supuse referendumului local se stabilesc de către consiliile locale, după caz, cele județene, la propunerea primarilor,respectiv a președintelui Consiliului județean sau a unei treimi din numărul consilierilor locali, respectiv a consilierilor județeni’’.

Așa scrie la lege, așa că haideți să socotim! Deci, primarul - recte doamna Clotilde Armand- va propune ce anume? Exact un referendum pentru demiterea … lui Clotilde Armand! Nostimă poveste, nu-i așa? Haideți că i-am luat și pe Caragiale și pe Eugene Ionesco la capitolul umor absurd! Mai rămâne, atunci, ca o treime dintre consilierii locali din sectorul 1 să propună problema ce urmează să facă obiectul referendumului. Situație în care unii, mai optimiști de felul lor, ar înclina să mizeze pe tensiunile dintre consilierii PNL și cei ai USR PLUS. Tensiuni care au dat în clocot la votarea bugetului sectorului și este greu de crezut că s-au stins. Foarte adevărat, numai că una este această situație și una un vot care pur și simplu poate să arunce în aer coaliția guWERNamentală! Au nevoie, prin urmare, PNL și USR PLUS de o așa ceva? Categoric, nu! Cu atât mai mult cu cât fiecare din cele două partide care se pregătesc pentru congrese la care își vor alege președinții. Președinți de partide dintre care, foarte probabil, vor da și candidații la alegerile prezidențiale din 2024. Ceea ce s-ar putea să îi aducă în situația de a vedea în Clotilde Armand o mult prea periculoasă piatră de moară. Luându-și, în consecință, mâna de pe ea.

Sigur, prin reducere la absurd, ar mai putea exista și varianta ca pseudo-președintele Klaus Iohannis să se facă foc și pară. Și nu doar să se mânie peste poate, ci să ordone fie un referendum, fie noi alegeri, fie- culmea culmilor!- declararea lui Dan Tudorache ca primar ales al sectorului! Scenariu în care, pas cu pas vorba înțeleptului, tot la absurdul din universul lui nenea Iancu și la cel al autorului ,,Rinocerilor’’ ajungem!

Înseamnă asta că totul este pierdut și că trebuie să ne resemnăm cu ideea că doamna Clotilde Armand nu vrea să plece nicăieri? Dimpotrivă, sunt convins că, după ce, din subiect de presă, scandalul voturilor fraudate a devenit subiect al magistraților, este cazul ca el să devină, cât mai curând, subiect al unei energice luări de atitudine din partea cetățenilor conștienți din sectorul 1 poate că nu numai de aici, ca și din partea forțelor politice cu adevărat responsabile față de temeinicia și buna funcționare a instituțiilor statului de drept din România.