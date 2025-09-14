3 zodii se vor bucura de abundență, în săptămâna 15-21 septembrie 2025

Această săptămână se află între Eclipsa Lunară în Pești din 7 septembrie și Eclipsa Solară în Fecioară din 21 septembrie. În timpul acestui portal, evenimentele se schimbă rapid, recompensele vin fără efort și, în sfârșit, poți vedea cum finanțele tale încep să crească. Rămâi deschis oportunităților care apar și continuă să te dedici succesului financiar.

1. Gemeni

Energia astrologică din această săptămână îți aduce un succes financiar mai mare prin cariera ta. Universul te îndrumă să-ți urmezi scopul și să creezi o carieră care rezonează cu sufletul tău. Indiferent de munca pe care ai depus-o, această energie te va ajuta să aduci un sentiment mai mare de abundență și împlinire.

Luni, 16 septembrie, Luna este în conjuncție cu Jupiter. Oorice atinge Jupiter se extinde, inclusiv averea ta. Este posibil să auzi vești despre o promovare, un loc de muncă mai bine plătit sau un bonus. Afluxul de bani pe care îl primești se va datora muncii și efortului depus în viața profesională, așa că nu-ți pierde speranța. Continuă să faci tot posibilul și ai încredere că recompensele vor deveni curând evidente.

2. Fecioară

Profită de noile oportunități care ți se prezintă. Începând de joi, 18 septembrie, Mercur se va muta în Balanță, aducând noi oportunități pentru bogăție financiară. Acest lucru va fi valabil până pe 6 octombrie, așa că intri într-o adevărată perioadă de abundență financiară. În timp ce Mercur este în Balanță, vei fi înzestrat cu noi modalități de a-ți îmbunătăți finanțele, precum și cu cadouri financiare neașteptate. Aceasta ar putea fi o investiție anterioară sau o plată în exces care se întoarce brusc la tine. Asigură-te doar că folosești tot ce primești pentru a te îmbunătăți și a nu salva pe nimeni altcineva din încurcătură.

Mercur în Balanță reprezintă o perioadă de comunicare activă care implică bunăstarea ta financiară. Deși Balanța oferă o oportunitate de a lucra împreună cu altcineva pentru a fi o relație reciprocă. Dacă ai un partener de afaceri, asigură-te că fiecare dintre voi își aduce contribuția individuală. La locul de muncă nu lăsa un coleg să vă fure ideea grozavă și să ia tot meritul. Fii deschiși la noi oportunități și permite-ți să creștispre o stabilitate financiară mai mare.

3. Leu

Un nou capitol al independenței financiare începe odată cu trecerea lui Venus în Fecioară de vineri, 19 septembrie, până pe 13 octombrie. Venus este planeta abundenței și a bogăției, iar în Fecioară aduce stabilitate financiară. În această perioadă vei primi în sfârșit recompensele pentru eforturile trecute, precum și câteva plăți financiare sau bonusuri neașteptate. Vei simți că totul se schimbă peste noapte dar nu subestima tot efortul depus.

Universul are un mod de a face lucrurile să se întâmple, dar asta nu înseamnă că nu ai control. Venus în Fecioară este un moment în care să te bucuri de tot ceea ce ai muncit. Deși banii curg și te simți în siguranță, fii atent la cheltuielile excesive. Venus aduce bani, dar te poate face și să fii neglijent cu cheltuielile tale. În schimb, folosește orice avere nouă pentru a investi în tine și în independența ta financiară, potrivit yourtango.com.

