3 zodii chinezești atrag prosperitatea, în săptămâna 12 - 18 ianuarie 2026

Luni, orice muncă ai depus la începutul anului vaoferi recompense satisfăcătoare. Marți poți lansa ceva nou. Păstrează miercurea rezervată pentru finalizarea lucrurilor care nu necesită mai multă energie din partea ta.

Asumă-ți riscuri joi deoarece acesta este momentul perfect pentru un nou proiect. Dacă trebuie să faci curățenie și dezordine, încearcă să o faci până la sfârșitul zilei de vineri. Sâmbăta poate fi aglomerată cu treburi, dar viața revine la normal duminică, oferind un moment pentru a te bucura de tot ce ai realizat.

1. Dragon

Atragi o mare victorie săptămâna aceasta, ajutându-te să-ți schimbi viața într-un mod în care ți-ai imaginat că ar trebui să fie. Norocul tău în această săptămână ar putea fi considerat la nivel înalt. Ai putea încheia o afacere dacă ești antreprenor. Dacă joci jocuri recreative, ai putea fi câștigătorul marelui premiu! Concluzia este că ești un magnet pentru bani.

Cea mai abundentă zi a ta este duminică, 18 ianuarie, și o zi care se armonizează cu puterea ta. Poartă auriu și albastru săptămâna aceasta. De asemenea, întreabă-te cât valorezi în conversațiile despre bani. Nu fi prea rezervat. Dacă ai ocazia să negociezi salariul, fă-o. Stabilește-ți un nou standard financiar și vezi cum se deschide ușa către abundență.

Dacă vrei să folosești puțin Feng Shui pentru a-ți spori magnetismul financiar, curăță dezordinea din colțul de sud-est al casei și al dormitorului tău. Pune o plantă a banilor pe birou. Poți pune un mic vas cu 9 monede în mijlocul casei pentru a ancora bogăția.

2. Cal

Cea mai bună zi pentru a atrage abundența vine la începutul săptămânii. Primești bani neașteptați și potențialul unei expansiuni semnificative în carieră sau printr-o relație. Ai putea primi o ofertă de ultim moment sau chiar un bonus. Dacă încerci să începi un nou hobby, ai putea obține un job rapid care se transformă într-o aventură profitabilă. Norocul tău se bazează pe mișcare săptămâna aceasta, așa că acționează. Cu cât faci mai mult, cu atât primești mai mult.

Cele mai bune culori pentru a atrage norocul sunt roșu și crem. Roșul alimentează acțiunile îndrăznețe, în timp ce cremul este receptiv, accentuând autenticitatea. Pentru a spori magnetismul, curăță ușa din față a casei tale, atât pe interior, cât și pe exterior, pentru a elimina energia negativă și a primi energia pozitivă. Adaugă ceva proaspăt și nou în decor, cum ar fi un covoraș de bun venit sau o lumânare.

3. Șarpe

Abundența ta vine prin grijă și precizie săptămâna aceasta. Iei decizii mai inteligente care duc la o sincronizare și rezultate mai bune. Când îți elimini blocajele mentale, ceea ce rămâne este o poziționare de mare valoare. Abundența ta atinge apogeul luni, 12 ianuarie. Ai putea primi o plată de la un loc de muncă sau o mică sumă neașteptată de la un membru al familiei.

Ai o zi suplimentară în această săptămână în care lucrurile bune îți vin în cale: joi, 15 ianuarie. În această zi, ia în considerare să porți verde smarald și negru. Dacă vrei să încerci ceva care implică Feng Shui pentru a elimina obstacolele din calea norocului tău, pune un obiect verde pe partea stângă a biroului tău, cum ar fi o piatră de jad sau chiar un caiet. Acest lucru va comanda schimbarea și te va ajuta să-ți demonstrezi dorința de a primi, poptrivit yourtango.com.

