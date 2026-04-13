3 zodii cu zile dificile în săptămâna 13-19 aprilie 2026

Energia astrală este intensă, cu influențe puternice în Berbec, care pot genera tensiuni, confuzie și reacții impulsive.

Conjuncția Marte–Neptun de luni poate aduce oboseală și neclarități, în timp ce intrarea lui Mercur în Berbec stimulează acțiunea, dar și impulsivitatea. Luna Nouă din 17 aprilie deschide ușa unor noi începuturi, iar finalul săptămânii, marcat de conjuncția Marte–Saturn și intrarea Soarelui în Taur, aduce stabilitate după haos.

Deși începutul este dificil, pentru aceste zodii lucrurile încep să se așeze spre finalul săptămânii.

Berbec

Săptămâna este mai intensă decât de obicei, cu risc de confuzie și neînțelegeri.

Conjuncția Marte–Neptun îți poate afecta claritatea, iar informațiile primite pot fi înșelătoare. Spre finalul săptămânii, energia Marte–Saturn poate aduce frustrări.

Este important să eviți deciziile importante și să verifici atent informațiile. Ai nevoie de răbdare și de mai multă grijă față de tine.

Balanță

Relațiile pot fi tensionate, mai ales la începutul săptămânii.

Confuziile și lipsa de comunicare pot duce la frustrări sau la stabilirea unor limite necesare. Finalul săptămânii poate aduce oboseală emoțională.

Cheia este să îți păstrezi echilibrul și să nu reacționezi impulsiv. Cu calm și diplomație, vei trece peste această perioadă.

Rac

Te poți simți epuizat sau confuz, mai ales la începutul săptămânii.

Situații legate de imaginea ta sau de modul în care ești perceput pot genera tensiuni. Spre final, energia devine mai apăsătoare, iar frustrările pot crește.

Este important să îți controlezi emoțiile și să abordezi lucrurile logic. Nu te suprasolicita și evită deciziile majore.