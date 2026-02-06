3 Zodii ies din cea mai grea perioadă emoțională pe 6 februarie 2026

Jupiter retrograd mută atenția spre interior și ne ajută să înțelegem de unde vine, de fapt, sentimentul de izolare pe care l-am purtat o vreme.

Acest tranzit ne obligă să revenim asupra unor emoții pe care credeam că le-am depășit. Pentru unele zodii, este un moment de răscruce în felul în care procesează sentimentele. Lucrurile nu mai par atât de dramatice ca înainte – și asta este un semn bun.

Chiar dacă vârfurile emoționale nu mai sunt la fel de intense, nici căderile nu mai sunt la limită. Se instalează un echilibru interior. Pe 6 februarie, sub influența lui Jupiter retrograd, revine liniștea și sentimentul de mulțumire de sine. Pentru aceste zodii, perioada singurătății se încheie.

Gemeni

Dacă te uiți sincer la viața ta, Gemeni, s-ar putea să realizezi că sentimentul de singurătate vine din faptul că nu te simți văzut sau înțeles. Știi prin ce ai trecut, iar chiar și atunci când împărtășești asta cu cei apropiați, ai impresia că nimeni nu te înțelege cu adevărat.

Acest lucru nu îți invalidează emoțiile – sunt cât se poate de reale. Vestea bună este că Jupiter retrograd îți ușurează povara. În loc să te concentrezi pe ce nu merge, începi să vezi ce este bun și stabil în viața ta.

În momentul în care se schimbă percepția despre tine însuți, apare și sentimentul că nu mai ești singur. Singurătatea persistă doar cât timp te agăți de ea. Când schimbi direcția gândurilor, ea dispare.

Rac

Tu știi foarte bine, Racule, că singurătatea persistă pentru că te-ai obișnuit cu ea și nu ai mai făcut nimic ca să o schimbi. Aici intervine rolul important al lui Jupiter retrograd: te scoate din această stare de inerție emoțională.

Pe 6 februarie, începi să înțelegi clar că singurătatea a stat prea mult timp lângă tine, ca un musafir nepoftit. Emoțiile sunt invizibile și tocmai de aceea nu îți dai seama mereu când ai rămas blocat într-o stare.

Energia lui Jupiter te trage afară din acest loc întunecat și îți reamintește că nimic nu durează pentru totdeauna, nici măcar tristețea. Ia-ți timpul de care ai nevoie, dar apoi întoarce-te spre lumină. Acolo, singurătatea nu mai are ce căuta.

Capricorn

Trăiești una dintre cele mai dificile forme de singurătate, Capricorn: să te simți singur chiar și atunci când ești înconjurat de oameni. Este o stare apăsătoare, mai ales când pare că nu se va termina prea curând.

Dar exact atunci intervine firea ta practică și lucidă. Îți dai seama că această stare nu este sustenabilă pentru tine. Singurătatea nu poate deveni o constantă în viața ta.

Jupiter retrograd îți amintește că, pentru a reveni la versiunea ta puternică și sigură pe sine, trebuie să faci pașii necesari. Nu aștepta ca lucrurile să se schimbe de la sine. Când acționezi, izolarea începe să se dizolve, iar conexiunile reale revin.