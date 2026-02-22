3 zodii vor avea parte de lucruri bune, până la sfârșitul lunii februarie 2026

Februarie este sezonul eclipselor. Este, de asemenea, Noul An Lunar, unde pe 17 februarie am trecut în anul Calului de Foc. Am început deja februarie cu o Lună plină în Leu și, prin urmare, experimentăm deja eliberarea și schimbările pe care trebuie să le îmbrățișăm în ceea ce privește temele Leului legate de încredere, ego, moarte, în capacitatea noastră de a ne simți mai confortabil în propria piele.

Deși această energie influențează fiecare semn astrologic într-un fel sau altul, restul lunii face o diferență foarte mare în viețile a trei semne zodiacale, în special.

1. Leu

După ce ai început luna cu Lună plină în semnul tău, restul lunii februarie 2026 este un eveniment cu adevărat important pentru tine. Deși ești de obicei unul dintre cele mai încrezătoare semne zodiacale, nu te-ai simțit exact așa în ultima vreme. Din fericire, toate acestea sunt pe cale să se schimbe în bine.

Nu doar reputația ta este îmbunătățită. Dacă ai avut dificultăți la locul de muncă, fii pregătit să ai parte de binecuvântări majore. Restul acestei luni este în mare parte despre a te împăca în sfârșit cu faptul dacă actualul tău loc de muncă este sau nu ceea ce vrei să faci. Pe lângă asta, te vei gândi la modalități mai bune de a opera când vine vorba de afaceri. De la activități secundare la relațiile cu colegii, modul în care gestionezi afacerile se schimbă semnificativ.

2. Vărsător

Tocmai ai avut o eclipsă solară de ună nouă în semnul tău, ceea ce înseamnă că restul lunii februarie 2026 este un eveniment cu adevărat important pentru tine. Va exista dorință și un impuls pentru ca Vărsătorii să aibă mai multă libertate și aliniere în viața lor.

Prin urmare, restul lunii este cu adevărat important în ceea ce privește modul în care abordezi cariera ta, fie că decizi să-ți părăsești locul de muncă și să cauți un nou rol în altă parte, fie că decizi să lucrezi la începerea propriei afaceri. Și, deși poate fi copleșitor la început, schimbarea nu este întotdeauna un lucru rău. Doar asigură-te că ai grijă de tine pe parcurs.

3. Fecioară

Fecioarele așteaptă odihna și împlinirea încă din septembrie anul trecu”. Simți că viața ta a stagnat oarecum, așa că te vei bucura să afli că restul lunii februarie 2026 este momentul tău de strălucire.

De la renunțarea la perfecționism până la a-ți permite să pășești într-o nouă identitate, renunți la tot. De la curățenia casei la schimbarea garderobei, îți cureți spațiul. Deși poate părea aleatoriu, acesta este un lucru cu adevărat important pentru tine, în timp ce te pregătești pentru o schimbare uriașă care se apropie în martie, potrivit yourtango.com.

