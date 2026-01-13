4 luni de naștere în care se nasc cei mai altruriști oameni

Conform Enciclopediei de Filosofie Stanford și a diverșilor psihologi, altruismul (sau termenul mai academic pentru altruism) este definit ca un comportament condus de dorința de a acționa în beneficiul altcuiva, chiar și cu costuri personale, fără a căuta câștiguri pentru propria persoană.

Când întâlnim pe cineva care este cu adevărat altruist, ne simțim extraordinar. Acești indivizi întruchipează compasiunea, demonstrează înțelepciune și arată un nivel ridicat de maturitate emoțională. În timp ce alții pot fi conduși de ego sau mândrie, oamenii altruiști caută să înțeleagă adevărata esență a celor din jurul lor și să se conecteze cu sinele lor mai profund.

Martie: Iubire spirituală

Cei născuți în martie sunt cunoscuți pentru spiritul lor deschis. Dinamici, se schimbă adesea odată cu mediul lor, fluctuând și revenind, acordați la curentul emoțional mereu schimbător al vieții. Fie că sunt Pești sensibili, adaptați spiritual la imaginea de ansamblu, fie Berbeci instinctivi, destinați să fie deschizători de drumuri, această lună de naștere tinde să fie altruistă. Își doresc să vindece, să-i înalțe și să-i salveze pe ceilalți. Deși nu pot salva pe toată lumea, în special pe cei care nu sunt pregătiți să primească îngrijirea lor atentă, cu siguranță au un impact atunci când oamenii sunt deschiși la abordarea lor bună.

Iulie: Dorința de îngrijire

Cei născuți în iulie sunt asociați cu căldura unei nopți de solstițiu de vară, aducând speranță blândă și profunzime semnificativă. Această lună de naștere intuitivă este destinată hrănirii. Se simt împliniți atunci când își pot aplica darurile spirituale pentru a-i înălța și educa pe ceilalți. Fie că sunt Raci sentimentali, dornici să cultive comunitatea, fie Lei pasionali, aceste persoane adoră să iubească. Alternitatea cu cei pe care îi admiră vine fără să stea pe gânduri. Vor căuta să te inspire, amintindu-ți de cele mai mari puncte forte și trăsături ale tale.

Septembrie: Vindecător generos

Pot părea calmi, echilibrați și stăpâni pe sine, dar acești gânditori echilibrați au mult mai multă profunzime decât se vede cu ochiul liber. Sigur, pot fi rezervați la prima impresie. Mintea lor analitică aleargă mereu cu viteza luminii, observând detaliile pe care majoritatea le trec cu vederea. Prin urmare, pot prevedea potențiale îmbunătățiri și nevoi pe care alții le ratează. Fie că sunt Fecioare rafinate sau Balanțe diplomate, această lună a nașterii tânjește să-i conecteze pe ceilalți la creșterea necesară. Fie că oferă sfaturi înțelepte, resurse semnificative sau spațiu emoțiilor confuze, altruismul lor tinde să strălucească prin intelect sau acte de serviciu.

Octombrie: Comunicare atentă

Zilele de naștere din octombrie sunt alcătuite din Balanțe fermecătoare sau Scorpioni profunzi, motivați de intimitate și legături sufletești. Această lună de naștere este magnetică. Oamenii se simt atrași de ei, indiferent de personalitatea lor. Aura lor îi face pe ceilalți curioși și dornici să se conecteze. Cu o tentă altruistă, caută oportunități de a-i face pe cei din jurul lor să se simtă în siguranță, centrați și văzuți. Adesea evitând conflictele, fac tot posibilul să nu-i rănească pe ceilalți. Atingerea lor personală incontestabilă, împreună cu intențiile bune, îi face o companie excelentă, potrivit parade.com.

