5 diete sănătoase: Cât de importantă este alimentația în longevitate?

Cercetarea a fost publicată recent în Science Advances și a scos la iveală faptul că alimentația poate prelungi viața, în medie cu 3 ani.

Echipa internațională a analizat 103.649 de participanți sănătoși, folosind date din UK Biobank, cu vârsta medie de 58 de ani, urmăriți timp de peste un deceniu.

Au fost evaluate cinci diete, mediteraneană, sănătoasă bazată pe plante, abordări alimentare pentru hipertensiune și pentru reducerea riscului de diabet, ajustând pentru factori ca fumatul, alcoolul, genetica și IMC. Rezultatul? Cei mai fideli adepți au redus riscul de deces cu 18-24%, câștigând 1,5-3 ani la 45 de ani.

Campioana longevității

Dieta pentru reducerea riscului de diabet domină: -24% mortalitate datorită fibrelor și indicelui glicemic scăzut. Topul continuă cu dieta sănătoasă alternativă și mediteraneană -20%, DASH -19% și plante sănătoase -18%. Bărbații câștigă maxim 3 ani prin dieta anti-diabet iar femeile 2,3 ani de la dieta mediteraneană.

Rolul genelor și vârstei

Scorul genetic de longevitate adaugă 1,4 - 1,7 ani, combinându-se sinergic cu dieta: până la +5,5 ani la femei.

Beneficiile explodează la 45 de ani, dar scad odată cu înantarea în vârstă deoarece dieta nu mai are timp să acționeze.

Concluziile privesc evitarea băuturilor și preparatelor dulci, adoptarea unei alimentații bogae în fibre, la care se adaugă factorii genetici, potrivt longevitymagazine.ro.