Horoscop special: 3 zodii norocoase după 1 martie 2026

Deși auzim adesea că Mercur retrograd aduce blocaje și confuzie, această perioadă are și o latură benefică, mai ales pentru aceste semne zodiacale.

Pentru ele, începutul lunii martie vine cu lecții importante despre liniște interioară, acceptare și încredere în viitor. Este momentul perfect pentru a încetini ritmul, a respira adânc și a înțelege că nu tot ce pare o piedică este, de fapt, un obstacol.

Duminică, aceste zodii privesc înapoi pentru a înțelege cum trecutul le-a modelat prezentul și, mai ales, cum prezentul poate construi un viitor mai bun. Concluzia este clară: urmează lucruri bune.

1. Taur

Această perioadă de Mercur retrograd te ajută să intri într-o stare profundă de reflecție, Taur. Analizezi calm unde te afli și de ce, iar această introspecție îți oferă stabilitatea de care ai nevoie.

Nu simți presiunea de a forța lucrurile doar pentru că a început o lună nouă. Pe 1 martie, alegi să faci un pas înapoi pentru a-ți regăsi echilibrul.

Așa îți rezolvi problemele: cu răbdare, perseverență și realism. Transformi dificultățile în oportunități și mergi mai departe în ritmul tău. Ai multe lucruri bune care te așteaptă.

2. Balanță

Pentru tine, Balanță, atenția se mută asupra relațiilor, în special asupra celei romantice. Chiar dacă și prieteniile sunt importante, această zi aduce o perspectivă diferită asupra iubirii.

Mercur retrograd te ajută să înțelegi ce nu a funcționat și ce poți schimba. Pe 1 martie, simți că aproape orice este posibil, atâta timp cât ești dispusă să depui efort.

Chiar dacă această perioadă are o reputație dificilă, tu reușești să clarifici neînțelegeri și să vindeci rupturi. Nimic nu este pierdut, iar speranța revine în forță. De acum, pozitivitatea devine o alegere conștientă.

3. Săgetător

Începutul lunii martie te găsește într-o stare bună, Săgetător. Chiar dacă nu ai tot ce îți dorești, începi să înțelegi că nu ai nevoie de atât de mult pe cât credeai.

Mercur retrograd te ajută să încetinești și să vezi clar de ce unele lucruri nu au mers. Realizezi că, în ciuda obstacolelor, ești încă aici, puternic și pregătit să mergi mai departe.

Această conștientizare îți aduce speranță și înțelepciune. Îți acorzi timp să redefiniești ce înseamnă „direcția corectă” pentru tine și, odată ce faci asta, viitorul începe să arate mult mai luminos. Ai multe motive să fii optimist.