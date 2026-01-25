4 luni de naștere ale oamenilor care sunt excelenți parteneri la distanță

Septembrie

Ești un partener excelent la distanț, deoarece ești pasionat de comunicare. Vorbești cu partenerul tău despre orice îți trece prin minte. Le trimiți mereu mesaje, fie că este vorba de a le spune cât de mult îți este dor de ei, fie de a vorbi despre ziua pe care ați avut-o.

Dacă există o problemă, o vei aduce în discuție imediat, astfel încât să puteți lucra la rezolvarea ei, în loc să o ascundeți sub covor și să vă prefaceți că totul este în regulă. Chiar dacă sunteți departe fizic, nu treceți niciodată mult timp fără să vorbiți unul cu celălalt. Sunteți în comunicare constantă, așa că vă simțiți apropiați emoțional.

August

Ești un partener excelent la distanță, deoarece ești una dintre cele mai loiale luni ale zodiacului. Partenerul tău nu trebuie să pună niciodată la îndoială dragostea ta pentru el sau dacă rămâi fidel, pentru că știe că nu ai face niciodată nimic care să-l rănească.

Chiar dacă nu te poate vedea în persoană, știe că faci ceea ce trebuie pentru el. Are încredere că te implici complet în relație. Pasiunea ta strălucește prin fiecare apel telefonic și mesaj pe care i-l trimiți. Își poate da seama clar cât de mult îți pasă de el, chiar și de la distanță. Distanța dintre voi nu-ți influențează niciodată dragostea pentru el.

Martie

Ești un partener excelent la distanță pentru că îți exprimi sentimentele. Nu te abții niciodată să le spui ce te preocupă. Împărtășești cu el/ea atât lucrurile bune, cât și cele rele, astfel încât să se simtă mereu aproape de tine emoțional.

Chiar dacă s-ar putea să nu vă puteți ține de mână sau să vă sărutați, faci tot posibilul să-i faci să se simtă iubit prin cuvintele tale. Îi oferi cât mai multe complimente posibil pentru că nu ești timid în privința sentimentelor tale. Nu te temi să fii vulnerabil. Îți strigi dragostea de la înălțime, astfel încât să nu uite niciodată ce înseamnă pentru tine.

Octombrie

Ești un partener excelent la distanță pentru că ești atât de pasional. Îți faci partenerul/partenera să se simtă iubit/ă, chiar dacă se află la kilometri întregi distanță de tine, spunând acele trei cuvinte mici cât mai des posibil.

Nu te abții niciodată de la un cuvânt frumos sau de la un compliment. Energia ta strălucește în fiecare conversație cu el/ea. Pot simți cât de mult îți pasă de el/ea pentru că ești întotdeauna atât de fericită să auzi de la el/ea. Poate că nu vă vedeți des, dar profitați la maximum de fiecare moment pe care îl petreceți împreună. Pozitivitatea ta face posibilă și plăcută o relație la distanță, potrivit collective.world.

