4 luni de naștere ale persoanelor care vor trece printr-o schimbare majoră, în iulie 2026

Oamenii își reevaluează obiectivele, relațiile și rutinele zilnice atunci când markerii de timp, precum vara, creează un sentiment de resetare și urgență.

Iunie

Iulie îți oferă o mostră din ce este posibil în iunie. O vacanță de vară ar putea fi semnul că ai căutat să te muți sau pur și simplu să-ți schimbi modul în care faci lucrurile acasă. O schimbare de peisaj este exact ceea ce ai nevoie pentru a-ți schimba perspectiva, a privi viața de zi cu zi cu o altă lentilă și a descoperi neașteptatul.

Există prieteni noi de legat, hobby-uri noi de găsit, restaurante noi preferate de descoperit la câțiva pași de ușa ta. Poate că asta e o parte a problemei. Nu vezi împrejurimile tale ca fiind demne de o plimbare pitorească așa cum ai face-o dacă ai fi doar un vizitator trecător. A deveni turist în orașul tău natal te va ajuta să te conectezi cu comunitatea ta într-un mod care te pregătește pentru schimbarea majoră a vieții de după colț.

August

Iulie te inspiră într-un mod pe care nu l-ai fi crezut posibil până acum. Te vei conecta cu o nouă operă de artă preferată, fie că este vorba de o lectură despre plajă, o carte audio despre o excursie cu mașina, o expoziție la un muzeu sau un nou album de vinil. Ceva creativ se înregistrează cu trecutul și prezentul tău, deschizându-ți totodată ochii către un viitor potențial.

Te identifici cu un protagonist, un anumit refren, o serie de autoportrete sau orice lucrare care îți stârnește interesul într-un mod personal. Faptul că experiența ta este văzută și reflectată de altcineva te face să te simți mai puțin singur și te împuternicește să calci pe urmele acestei persoane, fie că este vorba de crearea propriei tale opere de artă, fie pur și simplu de sculptarea propriului simț al identității. Ceea ce urmează este schimbarea majoră de viață pe care ai așteptat-o.

Septembrie

Această lună iulie reprezintă o pierdere de un anumit fel. Ceva la această lună iulie este diferit de toate celelalte de dinaintea ei. Ar putea fi o pierdere recentă, un prieten care s-a mutat, o persoană dragă care a decedat sau ceva pentru care nici măcar nu realizezi că ești în doliu. O mică tradiție, cum ar fi un cornet de înghețată de la locul tău preferat care s-a închis. O

slujbă care nici măcar nu-ți plăcea, dar cu care te-ai obișnuit după ani și ani de aceeași rutină. Schimbarea majoră în viața ta iese la iveală atunci când recunoști și te confrunți cu această durere. Lucrul care îți lipsește, oricât de mare sau de mic, reprezintă ceva mai mare decât el însuși. Poate că este confortul, stabilitatea, inocența copilăriei, speranța și apartenența. Identificarea adevăratelor tale nevoi este primul pas în căutarea lor. Atunci viața ta se va transforma.

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Decembrie

În iulie, vei face pași mici către reinventarea modului în care abordezi îngrijirea de sine. Ești căutătorul de senzații tari, cel care planifică întâlniri, vacanțe, aventuri, orice pentru a zgudui rutina banală a rutinei zilnice. Dar luna aceasta, îți dai seama că și acea rutină ar putea avea nevoie de puțină atenție. Deși brânza este încă una dintre cele mai importante grupe alimentare, de la manchego la burrata, ai putea să-ți completezi mesele și cu celelalte grupe nutriționale. Obiceiurile tale de somn sunt atât de neregulate, încât nu pot fi numite chiar un obicei.

Anxietatea pe care o simți când vrei să ieși afară și să faci ceva, să fii undeva, să bei ceva cu cineva, ar putea fi ameliorată de o plimbare lungă sau de un antrenament bun. Când începi să vezi că remediile pe care te bazezi pentru a-ți îmbunătăți starea de spirit oferă doar o ușurare temporară, este timpul să găsești lucrurile de zi cu zi care îți vor schimba cu adevărat felul în care te simți. Asta îți va schimba viața într-un mod major, potrivit collective.world.