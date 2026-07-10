4 zodii trebuie să profite de energia pozitivă a lunii iulie 2026

Lucruri bune se îndreaptă spre noi în această vară și depinde de noi să profităm la maximum de această energie pozitivă.

1. Scorpion

Ai muncit din greu și, în sfârșit, a venit momentul ca oamenii să înceapă să-ți recunoască eforturile. Poate că nu cauți validare, dar cu siguranță este o senzație plăcută când o obții.

Abordezi cariera ta dintr-un loc de abundență acum, iar această mentalitate te va ajuta să treci la următorul nivel de succes. Fii autentic și amintește-ți că ești demn de lucruri mărețe. Iulie nu este momentul să fii în gardă deoarece vei bloca doar energia pozitivă să intre pe orbita ta.

2. Vărsător

Există o Lună Plină încărcată emoțional în semnul tău spre sfârșitul lunii. Deși poate suna înfricoșător, este de fapt benefic. Când Luna plină în Vărsător răsare pe 29 iulie, ești capabil să-ți canalizezi emoțiile în exprimare creativă. Ai ocazia în această lună să creezi ceva cu adevărat special.

Te eliberezi de orice rigiditate și adopți o atitudine mai jucăușă. Acest lucru ar putea deschide calea pentru relații mai interesante, mai ales odată cu sosirea sezonului Leului.

Citește și 3 vârste la care apar cele mai mari provocări. Ce rol au „anii lui Saturn”?

3. Leu

Jupiter este acum în semnul tău. Aceasta poate fi o lună grozavă pentru tine, dar va fi doar mai bună pe măsură ce vara trece și sezonul tău începe pe 22 iulie. Cu Soarele în semnul tău, vei fi în centrul atenției și așa îți place.

Mercur retrograd îți aduce unele provocări și îți cere să treci prin orice cicluri toxice care continuă să apară în viața ta. Nu va fi ușor, dar nu este nimic ce nu poți gestiona. Cu planeta norocului și abundenței în Leu, nimic nu-ți poate estompa strălucirea acum. Atitudinea ta pozitivă persistă întotdeauna.

4. Gemeni

Viața a fost puțin stagnantă în ultima vreme și nu poți să nu te simți neliniștit. Ca semn de aer mutabil, nu-ți place să stai locului prea mult timp. Din fericire, luna iulie îți aduce exact ceea ce ai nevoie. Pregătește-te să fii mult mai ocupat și să începi să acționezi în funcție de ceea ce vrei să urmezi. Nu te teme să țintești la scară largă.

Ai chef să explorezi, să încerci lucruri noi, să te depășești, să concurezi. Chiar dacă îți faci câte un dușman ici și colo, vei fi, în cea mai mare parte, perceput ca fiind suficient de amuzant și fermecător încât să fii de partea bună a majorității oamenilor, notează yourtango.com.

