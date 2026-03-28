4 trăsături de personalitate ale oamenilor născuți în luna decembrie

Decembrie se simte adesea ca două luni într-una singură. Începând atât de aglomerat, festiv și frenetic în primele două săptămâni, ultimele două săptămâni ale ultimei luni a anului sunt adesea mult mai liniștite, contemplative și concentrate pe obiective, pe măsură ce următorul an calendaristic apare în vizor.

Dar există multe lucruri de apreciat la ambele părți ale acestei perioade vesele și pline de amintiri a anului. Indiferent dacă ești nerăbdător să împodobești bradul, să cânți cântece festive sau să te bucuri de delicii tradiționale alături de cei dragi, ori ești entuziasmat să începi să-ți imaginezi ce vrei să realizezi în zilele și săptămânile care urmează, decembrie are ceva de oferit aproape tuturor. Iar acest ton magic, revelator, sincer, în care orice se poate întâmpla, îți este adus de energiile astrologice care cuprind luna decembrie.

Astrologia lunii decembrie

Persoanele născute în decembrie se încadrează într-unul din cele două semne zodiacale: Săgetător aventuros, hotărât (22 noiembrie – 21 decembrie) sau Capricorn practic, serios și muncitor (22 decembrie – 19 ianuarie). Cei care au venit pe lume când Soarele se mișca prin Săgetător, simbolizat de Arcaș, tind să fie sociabil, optimist, conștient spiritual, direct, ambițios și iubitor de distracție.

Între timp, cei care s-au născut când soarele se mișca prin Capricorn, simbolizat de Capra de Mare, sunt pragmatici, cu picioarele pe pământ, harnici, muncitori și tradiționali. La rândul lor, aceste energii îi determină pe oamenii născuți în decembrie să fie îndrăzneți și ambițioși, care nu se sfiesc să preia frâiele pentru a-și urmări cele mai îndrăznețe vise.

1. Orientați spre obiective

Persoanele care s-au născut când soarele era în Săgetător, guvernat de Jupiter, nu ezită să urmărească aspirații înalte. Ei cred că este întotdeauna mai bine să meargă la scară largă. Dacă sunt interesați să scrie profesional, se vor strădui să fie publicați în loc să țină un jurnal privat. Dacă vor să călătorească, se vor asigura că au un pașaport și un cont Duolingo. Între timp, cei care au venit pe lume când soarele era în Capricorn sunt muncitori, cu picioarele pe pământ și ambițioși. Guvernatorul lor, Saturn, le conferă capacitatea de a-și pune capul pe roate pentru a realiza orice își propun.

2. Recunoscători

Fiind ultima lună a anului, decembrie nu poate decât să ne inspire să reflectăm asupra cât de departe am parcurs în ultimele douăsprezece luni. În pragul unei sărbători care se concentrează pe recunoștință, suntem adesea uimiți de cât de mult avem - și de ce putem face pentru alții pentru a răspândi această bogăție.

Tonul acela absolut influențează personalitatea oricui s-a născut în decembrie. Săgetătorii gândesc în mod înnăscut într-o perspectivă de ansamblu și sunt mândri să-și dedice inimile imense pentru a lua notă de binecuvântările lor, în timp ce Capricornii înțeleg că a fi recunoscător pentru binecuvântările lor pregătește terenul pentru o fericire și un succes și mai mari.

3. Adaptabili

Decembrie nu este doar o lună care găzduiește două vibrații distincte. Este, de asemenea, o perioadă de timp care este colorată de o gamă largă de factori: practicile tale spirituale, locul pe care îl numești acasă, unde locuiesc cei dragi, unde vrei sau trebuie să călătorești, cum arată munca ta și alte variabile pot modela cum arată luna pentru tine.

În mod similar, atât persoanele influențate de Săgetător, care caută aventură, cât și cele ambițioase, informate de Capricorn, sunt capabile să se adapteze dacă momentul o cere. Niciuna dintre ele nu este genul care să se împace. Persoanele născute în decembrie știu că valul se schimbă și, pentru a profita la maximum de moment, trebuie să accepte și schimbările.

4. Curajoși

Persoanele născute din Săgetător sunt aproape de regulă entuziasmate să exploreze teritorii necunoscute. Sunt îndrăznețe, pline de dorință de a călători și încântate să-și etaleze latura aventuroasă. Î

ntre timp, cei care se nasc când soarele este în Capricorn nu ezită să se pună în pericol fie pentru a ocupa poziții de conducere descurajante, fie pentru a deveni antreprenori, fie pentru a-și crea o viață de familie pe care alții ar putea-o invidia. În orice caz, persoanele născute în decembrie cred în a-și pune tot ce au în pericol pentru a-și transforma visele în realitate, potrivit yourtango.com.

