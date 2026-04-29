4 zodii atrag abundență și noroc până la sfârșitul lunii mai 2026

Mercur este exaltat atunci când se află în semnul Taur, așa că gândirea pozitivă este susținută și încurajată. Uranus aduce un pic de noroc suplimentar comunicării atunci când este în Gemeni, facilitând conversațiile cu ceilalți. Jupiter este în exaltarea sa în Rac, favorizând norocul în multe feluri, în special în domeniile casei și familiei.

1. Rac

Ești super norocos luna aceasta și, prin urmare, atragi abundență în viața ta personală. Luna Plină din 1 mai cade în Scorpion, sau în a cincea casă a iubirii. Acesta poate fi un moment excelent pentru a întâlni noi prieteni și parteneri romantici sau pentru a petrece timp cu cineva special.

Aceasta este urmată de Luna Nouă în Taur pe 16, care susține Soarele tău în casa a unsprezecea. Așteaptă-te să petreci timp plăcut cu prietenii sau să faci networking, ceea ce poate aduce beneficii pe mai multe niveluri.

Jupiter, planeta norocului și a câștigului, va rămâne în zodia ta până pe 30 iunie. Jupiter tranzitează zodia ta doar o dată la 12 ani, așa că este important să profiți la maximum de această ocazie și să-ți consolidezi siguranța în timp ce tranzitează prima casă.

Soarele și Mercur tranzitează prin Taur sau casa a unsprezecea a ta, care guvernează speranțele, prietenii și dorințele, și te poți aștepta să comunici mai mult și să faci mai multe rețele de contacte, ceea ce se poate dovedi pozitiv în moduri neașteptate.

Pe 18 mai, Marte părăsește Berbecul pentru Taur și va tranzita și casa a unsprezecea a rețelelor sociale. Taurul este un semn mult mai compatibil pentru tine decât Berbecul, deoarece se armonizează cu Soarele tău și cu orice alte planete din Rac pe care le-ai putea avea.

De asemenea, pe 18 mai, Venus părăsește Gemenii sau casa a douăsprezecea a finalurilor tale, intrând în Rac sau în casa întâi. Acest lucru plasează cele două planete cele mai benefice în casa întâi, care te guvernează personal! Când Venus intră în semnul tău timp de o lună în fiecare an, aceasta poate reprezenta cea mai bună perioadă a anului.

Nu se întâmplă des acest lucru, Jupiter și Venus tranzitând prin Rac. Când Venus intră în semnul tău, ar trebui să arăți și să te simți cât mai bine. Conjuncția dintre Venus și Jupiter te ajută să atragi pe alții către tine prin estetică și să-ți îmbunătățești aspectul. Acest lucru nu se va mai întâmpla în următorii 24 de ani!

2. Gemeni

Luna Plină în Scorpion cade în casa a șasea a muncii și sănătății pe 1 mai. Este posibil să începeți un nou regim de sănătate sau să finalizați ceva legat de muncă sau de un proiect de lucru.

Luna Nouă cade în Taur sau în casa a douăsprezecea a sfârșiturilor, care guvernează subconștientul. Acum este momentul să explorați și să eliberați orice energie negativă sau obiceiuri proaste de care doriți să renunțați. Acest lucru face ca luna mai să fie o lună excelentă pentru Gemeni, în special în ceea ce privește abundența financiară.

Jupiter, norocos, tranzitează a doua casă a banilor în această lună, ajutându-vă să atrageți abundență și noroc prin finanțe. Când Jupiter tranzitează această casă economică, vedeți o creștere a banilor și a resurselor. Între 1 și 18 mai, Venus este, de asemenea, în Gemeni, plasând ambele planete cele mai benefice în casa a doua a veniturilor și a banilor. Aceasta este cea mai bună perioadă a anului pentru a vedea o creștere a averii tale, a obține o mărire de salariu sau a te bucura de alte câștiguri financiare.

Pe 21, Soarele intră în zodia ta, marcând începutul perioadei tale de naștere. Așadar, la mulți ani, Gemeni. Când Soarele tranzitează propriul semn, te simți plin de energie și mai mult tu însuți. Aceasta este, în general, o perioadă plăcută a anului pentru tine, așa că bucură-te de ea.

Marte, Saturn și Neptun sunt în Berbec luna aceasta, tranzitând casa a unsprezecea a prietenilor, speranțelor și dorințelor tale. Așteaptă-te să petreci mai mult timp cu ceilalți, făcând networking, interacționând cu publicul sau în viața ta socială. Berbecul este un semn extrem de compatibil pentru tine și poate fi, de asemenea, foarte norocos. La un moment dat, în funcție de gradul Soarelui tău, Saturn va fi în armonie cu Soarele tău. Sfârșitul lunii aduce o perioadă de stabilitate; fă lucruri pentru a crea siguranță pentru viitorul tău.

3. Fecioară

În timpul vacanțelor, al ședințelor și al timpului petrecut cu familia, atragi și experimentezi norocul. Luna Plină cade în casa a treia sau Scorpionul tău pe 1 mai. Aceasta este casa ideilor, a călătoriilor scurte și a familiei apropiate. Aceasta este urmată de Luna Nouă în Taur sau în casa a noua. Poți plănui să-ți continui studiile sau să faci o călătorie.

În prima jumătate a lunii, atât Soarele, cât și Mercur sunt în Taur, semne foarte compatibile cu tine și care tranzitează casa a noua. Deși casa a noua este adesea trecută cu vederea, ea guvernează călătoriile, educația, viziunea ta asupra lumii și modul în care privești lucrurile. Așteaptă-te să fii mai curios și să ai dorința de a învăța lucruri noi, ceea ce ar putea include călătorii sau o scurtă călătorie.

Soarele intră în Gemeni pe 21, iar Mercur intră în Gemeni pe 17. Aceste două planete se mută în casa a zecea a carierei tale și, oriunde strălucește Soarele, pune în lumină ceva. În acest caz, este vorba de cariera ta. Așteaptă-te să ieși mai mult în evidență la locul de muncă și să ai multe conversații despre cariera ta.

Jupiter, planeta câștigului, tranzitează casa ta a unsprezecea, iar Jupiter în Rac este compatibil și o plasare benefică pentru tine. Această planetă guvernează prietenii, grupurile și colectivul, iar tu ai șanse mari să realizezi ceea ce speri cu Jupiter în această casă. Pe 19 mai, Venus se alătură lui Jupiter în Rac, plasând cele două planete cele mai benefice în casa ta a unsprezecea, a speranțelor și dorințelor. Tot atunci ai putea experimenta noroc prin intermediul prietenilor sau grupurilor.

4. Pești

Luna mai este norocoasă pentru tine, mai ales când vine vorba de dragoste, prieteni și copii, dacă îi ai sau îi dorești. Jupiter tranzitează casa ta a cincea, care guvernează toate cele de mai sus, iar pe 19 mai Venus părăsește casa a patra, a casei/familiei, pentru a se îndrepta spre casa a cincea, unde va rămâne până pe 12 iunie. Acest lucru nu se întâmplă foarte des și nu se va mai întâmpla timp de cel puțin 24 de ani.

Dacă ai un partener, acesta poate fi un moment excepțional pentru a-ți construi relația și te poți aștepta să socializezi și să ieși mai mult în oraș. Dacă nu ai un partener, acum este momentul să găsești unul. Dacă îți dorești copii, aceasta poate fi o lună norocoasă. Casa a cincea guvernează și speculațiile, dar asta nu înseamnă să exagerezi la cazinou.

Soarele este în Taur până pe 21 mai, iar Mercur este în același semn între 3 și 17 ale lunii. Taurul este un semn relaxat și extrem de compatibil pentru tine, și va tranzita casa a treia a ta luna aceasta, ceea ce face comunicarea și călătoriile scurte să fie foarte importante.

Luna Plină din această lună cade pe 1 ma în Scorpion, ceea ce creează un trigon frumos cu Soarele tău. Acesta este un moment ideal pentru a face o călătorie sau pentru a-ți continua studiile. Aceasta nu trebuie să fie o comunicare formală; ar putea fi ceva la fel de simplu ca citirea unei cărți care te interesează, dar îți va stimula mintea și curiozitatea despre lume, la fel ca Mercur în aceeași casă.

Luna Nouă cade în Taur la mijlocul lunii, punând accentul pe comunicare. Poți face o scurtă călătorie în acest moment sau poți petrece timp de calitate cu familia apropiată, făcând din aceasta una dintre cele mai norocoase și mai pozitive luni ale anului, potrivit yourtango.com.

