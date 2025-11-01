4 zodii atrag abundența în viața lor, în noiembrie 2025

Jupiter este în Rac și intră în mișcare retrogradă pe 11 noiembrie până pe 11 martie, așa cum se întâmplă în fiecare an, timp de aproximativ patru luni. Tranzitele retrograde nu înseamnă că nu sunt benefice dar ele inaugurează o perioadă de reflecție.

Jupiter retrograd poate afecta problemele familiale și emoționale, precum și viața de acasă și sentimentul de securitate personală. În acest moment poți face ajustări pentru a obține o mai mare împlinire personală sau pentru a deveni conștient de orice schimbări care pot contribui la viața de acasă, emoții și fericirea personală.

Venus își încheie tranzitul prin Balanță și se află în Scorpion între 6 și 30 noiembrie, intrând în Săgetător pe 30 noiembrie. Când Venus se mută în Scorpion, accentul tipic al acestui semn zodiacal este pus pe bani deoarece guvernează casa a opta a banilor altor persoane, banii partenerilor sau banii corporațiilor. Această casă guvernează, de asemenea, împrumuturile și decontările.

Marte, planeta acțiunii, guvernează Scorpionul, așa că este posibil să fim mai motivați să acționăm în chestiuni importante. Pe 30 noiembrie, Venus va intra în semnul Săgetător și va începe tranzitul său de o lună prin semnul care guvernează casa a noua.

1. Rac

Jupiter, care se află în casa ta întâi, strălucește razele benefice asupra t. Probabil te simți mai relaxat și mai puțin stresat decât de obicei. Jupiter în casa ta întâi poate atrage tot felul de oportunități dar depinde de tine să faci lucrurile să se întâmple atunci când oportunitățile se prezintă. Aceste oportunități pot include finanțe sau orice altceva care îți extinde viața și, în unele cazuri, chiar și oameni noi care ți-ar putea aduce beneficii în vreun fel.

În perioada 1-6 noiembrie, Venus în Balanță tranzitează a patra casă a familiei. Te simți cel mai confortabil acasă și este posibil să programezi niște întâlniri importante acolo sau să te distrezi mai des.

Când Venus se mută în Scorpion, se află în a cincea casă a prietenilor, divertismentului și iubirii. Dacă ești singur, acest lucru îi poate atrage pe alții către tine. În caz contrar, acesta este un moment pentru socializare, creare de rețele și întâlniri cu alte persoane care pot fi semnificative. Când Venus intră în Săgetător la sfârșitul lunii, se află în a șasea casă a muncii și sănătății.

Luna nouă și Luna plină pot atrage abundența către tin, deoarece acestea cad în casele a opta și a doua. Luna plină din 5 noiembrie cade în casa a opta a banilor altor oameni iar acest lucru ar trebui să fie benefic, mai ales că face sextil cu Jupiter. Luna nouă în Scorpion din 19 noiembrie are, de asemenea, potențialul de a atrage bani sau venituri, în funcție de ceea ce face în harta ta personală întrucât se încadrează în casa veniturilor tale.

2. Scorpion

Semnul tău zodiacal va atrage abundență și noroc semnificative în noiembrie 2025. Jupiter în Rac tranzitează casa ta a noua, atrăgându-i pe cei care locuiesc în străinătate sau la distanță, precum și oportunități de a beneficia de acestea sau de a călători. Atrage, de asemenea, oportunități și beneficii educaționale. Acestea pot include educație formală sau informală ori chiar un studiu a ceva ce te interesează. Jupiter în a 9-a te poate aduce, de asemenea, beneficii imense dacă ești implicat într-un litigiu legal.

Când Venus intră în Scorpion va tranzita prima ta casă. Prima casă te implică personal iar acesta este momentul în care ești cel mai magnetic, atrăgându-i pe ceilalți către tine, convingându-i de ideile tale și făcând din aceasta momentul perfect pentru a crea mai multă abundență. Când Venus intră în Săgetător, chiar la sfârșitul lunii, își va începe tranzitul prin a doua casă a veniturilor/banilor.

Luna nouă și Luna plină pot atrage și pe alții către tine sau chiar parteneri. Luna plină din 5 noiembrie cade în casa a șaptea a parteneriatelor, ceea ce ar putea pune accentul pe un partener sau potențial partener, personal sau chiar în ceea ce privește munca/afacerea. Luna nouă în Scorpion este resetarea ta anuală care are loc în luna ta de naștere. Reflectorul va fi pus pe tine și pe manifestarea adevăratelor tale dorințe

3. Gemeni

Semnul tău zodiacal va atrage abundență și noroc semnificative în noiembrie 2025. Jupiter este în Rac, care guvernează a doua casă a banilor și veniturilor, aducând mai multe oportunități benefice din punct de vedere financiar. De asemenea, poate ajuta la creșterea stimei de sine, facilitând atragerea celorlalți către tine.

Venus se află în casa a cincea a prietenilor, divertismentului și iubirii, amplificând activitățile în aceste domenii până când va intra în Scorpion sau în casa a șasea, pe 6 noiembrie. Casa a șasea guvernează atât sănătatea, cât și munca. Acest lucru ar trebui să fie benefic atât fizic, cât și la locul de muncă. În această perioad, ai putea obține o promovare, un nou loc de muncă sau o mărire de salariu. De asemenea, este posibil ca munca ta să fie remarcată, ceea ce te-ar putea ajuta cu oportunități viitoare. Când Venus intră în Săgetător, la sfârșitul lunii, va intra în casa a șaptea a partenerilor.

Luna plină în Taur cade în casa a 12-a, iar Luna nouă în casa a șasea a muncii. O Lună plină în casa a 12-a te va pune în legătură cu mintea ta subconștientă și cu orice negativitate sau gândire falsă care s-ar putea afla acolo, permițându-ți să o identifici și să o eliberezi. Aceasta ia adesea forma unor informații și puncte de vedere incorecte sau a înregistrărilor negative care tind să se audă în mintea noastră atunci când ne simțim stresați sau nu la înălțimea așteptărilor. Acesta este momentul perfect pentru a renunța la orice gândire negativă și a te pune într-o poziție care să te ridice deasupra ei.

Luna nouă cade în casa a șasea a ta, cea a muncii, iar lunile noi sunt asociate cu noi începuturi. Ai putea experimenta un nou început, un nou proiect la locul de muncă sau chiar o nouă oportunitate de beneficiu în acest moment.

4. Balanță

Semnul tău zodiacal va atrage abundență și noroc semnificative în noiembrie 2025. Jupiter tranzitează casa a 10-a a carierei tale, așa că acesta ar trebui să fie un moment important în ceea ce privește cariera ta. Casa a 10-a guvernează și publicul, așa că, dacă ai de-a face cu publicul sau cu alții din cariera ta, acest lucru te va avantaja. Ar putea fi un moment de schimbare a locului de muncă și, dacă se întâmplă acest lucru, ar trebui să fie în bine.

Venus în Balanță tranzitează prima ta casă, care te guvernează personal. Acesta este momentul în care arăți, te simți și te prezinți la maximum, ceea ce, desigur, atrage pe ceilalți și oportunități care îți pot aduce beneficii personale.

Când Venus intră în Scorpion va tranzita a doua casă a banilor și veniturilor tale. Acesta ar fi un moment ideal pentru a obține sau a cere o mărire de salariu sau o promovare. Ar trebui să te simți destul de bine în privința finanțelor tale luna aceasta iar ele ar putea crește. Când Venus intră în Săgetător, la sfârșitul lunii, va intra în casa comunicării sau în a treia casă a hărții tale astrologice.

Luna plină și Luna nouă vor evidenția, de asemenea, casele banilor din harta ta astrologică. Luna plină în Taur cade în casa a VIII-a, care guvernează banii altor persoane și banii corporațiilor, ceea ce înseamnă că este posibil să negociezi ceva financiar. Luna nouă în Scorpion cade în casa a II-a a veniturilor, potrivit yourtango.com.