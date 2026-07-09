4 zodii chinezești vor încheia o lungă perioadă de singurătate, pe 10 iulie 2026

În astrologia chineză, lemnul simbolizează o nouă călătorie, așa că astăzi închei un capitol al vieții tale și pășești într-un altul. Deoarece energia Cocoșului te face mai atent decât de obicei vineri, observi tipare și decizi care sunt bune pentru tine și pe care să le eviți.

Îți reconstruiești viața, astfel încât să fie plină de ceea ce iubești și să nu existe loc pentru a te simți singur.

1. Tigru

Nu ești genul de persoană căreia îi place să ceară cuiva să-i ramburseze o datorie. În mod normal, când îi împrumuti unui prieten câțiva dolari, o faci așteptându-te să nu-i primești niciodată înapoi. Dar presiunea financiară pe care ai simțit-o în propriile tale vremuri grele ți-a cauzat probleme. Uneori te gândești la asta și te face să nu vrei să petreci timp cu ei.

Îi vezi cumpărând lucruri pe care nu ar trebui pe 10 iulie și te deranjează cu adevărat. Te simți lipsit de respect și ca și cum nu poți înțelege de ce te-ar considera atât de subestimat. Așa că, pe 10 iulie, te hotărăști să ceri ceea ce ai nevoie. O faci de dragul prieteniei. În mod surprinzător, singurătatea pe care ai simțit-o dispare. Totul s-a rezolvat. Nu mai ai resentimente și poți merge mai departe fericit.

2. Iepure

Ești un fluture social. Îți iubești prietenii și uneori te simți singur când nu poți petrece timp de calitate cu ei. Pe 10 iulie, te hotărăști să inviți oameni la tine acasă. Las deoparte așteptarea ca locul tău să fie perfect înainte de a putea avea companie.

Timpul de calitate este limbajul tău al iubirii. Nu te deranjează nici conversațiile superficiale și câteva râsete amuzante. Faci ceva simplu cu câțiva prieteni. Niște muzică relaxată și poate câteva dintre mâncărurile tale preferate. Nu trebuie să fie ceva special. Vrei doar să ai acea conexiune umană.

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3. Cal

Este un lucru simplu, dar a avea un sistem pentru a juca jocuri cu prietenii pe care nu îi mai vezi des este o conexiune socială de care ai nevoie. Te hotărăști să reinstalezi câteva dintre jocurile tale vechi pe telefon pe 10 iulie și simți că o lume nouă ți se deschide din nou.

Este uimitor cum un mic joc de Candy Crush sau șah face o mare diferență. Nu te mai simți singur. Când ești la serviciu, știi că ai ceva la care să te întorci acasă și pe care îl aștepți cu nerăbdare când nu ești la serviciu.

4. Cocoș

Doar o scurtă plimbare cu mașina până la magazinul alimentar sau o plimbare prin parc este suficientă pentru a te ajuta să ieși dintr-o stare de singurătate. Pe 10 iulie, te întrebi ce te-a apucat. Simți că un nor negru se agață deasupra capului tău și parcă nu poți să-l scapi.

Îți dai seama că ești singur pentru că te plictisești. Nu ai mai făcut nimic distractiv de mult timp, Cocoșule. Așa că te hotărăști să iei lucrurile în propriile mâini și să încerci ceva ce nu ai mai făcut de mult timp. După ce ți-ai limpezit mintea și ai ascultat niște muzică, te simți mult mai bine până la sfârșitul zilei, potrivit yourtango.com.

