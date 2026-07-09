Ce culoare are aura ta, în funcție de luna nașterii?

Aceste culori au legătură evidențierea energiei dominante pe care ai tendința să o porți și să o proiectezi în lumea din jurul tău.

Dacă te-ai întrebat vreodată ce fel de prezență oferi altora sau de ce oamenii reacționează la tine într-un anumit fel, culoarea aurei tale ar putea oferi o perspectivă interesantă.

Aprilie

Ai o aură gri pentru că ești un cinic care are probleme în a avea încredere în ceilalți. Uneori, natura ta rezervată te poate face să pari distant, dar adesea provine din experiență mai degrabă decât din negativitate. Ai tendința să observi cu atenție înainte de a te deschide, ceea ce poate face ca încrederea ta să fie mai semnificativă atunci când este acordată.

Mai

Ai o aură galbenă pentru că ești o persoană veselă, jucăușă, entuziasmată de viitor. Energia ta se simte adesea înălțătoare pentru ceilalți. Aduci în mod natural un sentiment de bucurie în situații, iar optimismul tău poate face ca chiar și momentele incerte să pară puțin mai pline de speranță.

Iunie

Ai o aură roz pentru că ești sensibil și senzual. Ai tendința să experimentezi emoțiile profund, ceea ce îți permite să te conectezi cu ceilalți la un nivel mai intim. Această sensibilitate te face adesea mai conștient atât de frumusețea, cât și de vulnerabilitatea din lumea din jurul tău.

Iulie

Ai o aură albastră pentru că ești o persoană extrem de generoasă, foarte intuitivă și căreia îi place să-i ajute pe ceilalți. Oamenii se simt adesea înțeleși în jurul tău, chiar și fără a explica totul. Intuiția ta te ajută să detectezi indicii emoționale, iar generozitatea ta îi face pe ceilalți să se simtă susținuți.

August

Ai o aură maro, închisă la culoare pentru că ți-e frică să renunți, ți-e frică să mergi mai departe. Deși uneori acest lucru te poate ține pe loc, arată și cât de mult prețuiești stabilitatea și controlul. Odată ce înveți să eliberezi ceea ce nu-ți mai servește, energia ta se poate transforma în ceva mult mai ușor și mai expansiv.

Septembrie

Ai o aură roșie pentru că ești cu picioarele pe pământ, independent și autosuficient. Ai tendința să treci prin viață cu un simț puternic al direcției. Independența ta te face de încredere, iar oamenii te văd adesea ca pe cineva care poate face față provocărilor direct.

Octombrie

Ai o aură albă pentru că ești o persoană extrem de spirituală, cu o credință puternică. Există o energie calmă și echilibrată în jurul tău, de care ceilalți sunt atrași în mod natural. Adesea cauți sens dincolo de suprafață, ceea ce modelează modul în care abordezi relațiile și deciziile de viață.

Noiembrie

Ai o aură portocalie pentru că ești o persoană vibrantă care trăiește viața la maximum. Energia ta este adesea îndrăzneață și expresivă. Aduci intensitate și entuziasm în ceea ce faci, ceea ce poate fi atât inspirator, cât și energizant pentru oamenii din jurul tău.

Decembrie

Ai o aură neagră pentru că ai păstrat o ranchiună care ți-a adus durere. Aceasta nu te definește pentru totdeauna, dar poate reflecta ceva nerezolvat. Eliberarea, chiar și treptată, te poate ajuta să-ți transformi energia în ceva mai ușor și mai eliberator în timp.

Ianuarie

Ai o aură verde pentru că ai o conexiune puternică cu natura și o capacitate naturală de a ajuta oamenii. Prezența ta se simte adesea constantă și vindecătoare. Ai tendința să aduci echilibru în situații, iar alții se pot baza pe tine pentru îndrumare sau sprijin fără să-și dea seama.

Februarie

Ai o aură curcubeu pentru că ești un suflet creativ cu energie vindecătoare. Porți un amestec unic de emoții, idei și perspective. Această diversitate a energiei tale îți permite să te conectezi cu multe tipuri diferite de oameni la diferite niveluri.

Martie

Ai o aură violetă pentru că ești un visător cu ochii deschiși. Un vizionar. Vezi adesea posibilități pe care alții le-ar putea trece cu vederea. Imaginația ta este una dintre cele mai puternice trăsături ale tale, ajutându-te să-ți imaginezi un viitor care se simte semnificativ și inspirat, potrivit collective.world.