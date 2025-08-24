4 zodii pentru care frumusețea nu contează. Sunt atrase de parteneri inteligenți

1. Gemeni

Foarte inteligenți ei înșiși, Gemenii sunt atrași de persoanele cu IQ ridicat, indiferent de aspectul lor. Sunt guvernați de Mercur, planeta comunicării. Așadar, le place foarte mult acea conexiune mentală cu partenerul.

Gemenii sunt fluturi sociali cu gândire rapidă și se simt atrași de oamenii care pot ține pasul cu ei. Ei au, de asemenea, o dragoste pentru învățătură, astfel că se simt atrași de oamenii care îi pot învăța lucruri noi.

Prin urmare, dacă cineva vrea să atragă un Geamăn, trebuie să pună întrebări inteligente și atent gândite.

2. Fecioară

Fecioara este guvernată de Mercur, planeta comunicării și procesării gândirii, așa că nu este surprinzător faptul că Fecioarele sunt atrase de persoanele cu IQ ridicat. Sunt excelente la comunicare și, prin urmare, au nevoie de o bună comunicare în relațiile lor.

Sunt astfel atrase de oamenii care sunt buni observatori și atenți deoarece semnul zodiacal Fecioară guvernează munca și apreciază actele de ajutorare.

De asemenea, Fecioara nu este genul care să sară ușor de la o relație la alta. Așadar, nu este de mirare că trebuie să cunoască pe cineva înainte de a se îndrăgosti de acea persoană. La urma urmei, cea mai rapidă cale către inima unei Fecioare este prin mintea ei.

3. Vărsător

Vărsătorul este un semn de aer, iar semnele de aer sunt deschise la minte și unice. Prin urmare, Vărsătorul este atras doar de persoanele cu IQ ridicat, indiferent de aspectul lor.

Când discută cu cineva care gândește diferit și le oferă o perspectivă nouă, acest lucru tinde să fie cu adevărat atractiv pentru ei. De asemenea, nu sunt genul care se conectează foarte repede la subiectul fizic.

Având în vedere acest lucru, personalitatea lor detașată face aproape imposibilă pentru partenerii romantici să le dărâme zidurile, cu excepția cazului în care, desigur, persoana respectivă este foarte inteligentă. Vor să simtă că acea persoană nu îi va judeca și se simt acceptați.

4. Capricorn

Casa de lucru a zodiacului, Capricornul este atras doar de persoanele cu IQ ridicat. Pentru ei aspectul fizic nu contează, dar contează să fie cu cineva care este capabil să-și construiască o viață împrereună. Sunt atrase de persoane mature, ambițioase, care au obiective de îndeplinit.

Spre deosebire de majoritatea oamenilor, Capricornul nu este genul care se aruncă direct în relații. Ar prefera să cunoască pe cineva la un nivel mai profund pentru a vedea cum se va desfășura viitorul lor împreună.

Deși ar putea speria unii oameni, Capricornul își folosește natura observatoare pentru a vedea dacă acțiunile potențialului său partener se potrivesc cu cuvintele sale, notează yourtango.com.