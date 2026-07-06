4 zodii vor călători prin Portalul Vindecării, din 7 iulie 2027

Dacă ați simțit că ceva se schimbă în liniște în ziua de 7/7 din acest an, considerați asta o previzualizare. 07/07/2027 este locul unde începe adevăratul capitol de vindecare.

Portalul 7/7 este singura zi a anului în care Universul vorbește direct cu sufletul tău Dacă te simți ciudat de liniștit s-ar putea să începi o serie de noroc. Ultimele cinci luni ale anului 2026 nu se vor simți ca în prima jumătate a anului

Portalul 777 nu are legătură cu norocul. Este vorba despre versiunea ta de cealaltă parte a situației - cea care în sfârșit a spus, a renunțat, a jelit sau a iertat.

LEU

Capitolul vostru de vindecare prin portalul 07/07/2027 implică reconectarea cu sistemul vostru de sprijin. Sunt atât de multe lucruri pe care le-ați lăsat nespuse cu cei mai apropiați prieteni și membri ai familiei. Toată lumea a fost atât de ocupată și te-ai chinuit atât de mult să aduci în discuție subiectul propriilor tale dificultăți.

Este ușor să cazi în tiparele noastre obișnuite de conversație superficială și o parte din tine avea nevoie de acele interacțiuni ușoare și fără stres în timp ce erai în mijlocul tuturor lucrurilor. Dar acum, ai nevoie de ceva puțin mai profund și mai semnificativ.

Ai nevoie de acea conexiune și conversație care pot veni doar din deschidere. Amintește-ți doar cum te simți când alții vin la tine cu nevoie. Cum nu te gândești niciodată de două ori înainte de a-i asculta sau a-i mângâia. Trebuie doar să vezi asta ca pe un lucru reciproc, unul pe care îl poți cere în schimb.

FECIOARĂ

Capitolul tău de vindecare prin portalul 07/07/2027 este despre a renunța. Să renunți la lucrurile care nu-ți mai sunt de folos, la moduri de gândire care nu au fost niciodată cu adevărat ale tale, la vocile din capul tău care te doboară și la vinovăția care nu-ți aparține. Cu cât porți mai mult aceste lucruri cu tine, poate părea mult să te gândești să scapi de ele într-un mod atât de banal.

Ești îngrijorat că aceste forțe s-au integrat pur și simplu în ADN-ul tău după atâta timp. Poate că sunt pur și simplu prea multe, ca și cum ai fi acumulat atât de multă durere, rușine și suferință încât ești îngrijorat că golirea tuturor nu este suficientă pentru a salva clădirea de la condamnare.

Vei realiza pe parcurs că acesta a fost un pas necesar pentru a face loc tuturor lucrurilor bune care vin în calea ta.

BALANȚĂ

Capitolul tău de vindecare prin portalul 07/07/2027 este unul de doliu. Ai un spirit atât de optimist și o asemenea dorință de a depăși lucrurile, dar uneori pozitivitatea ta este pur și simplu o mască pe care o pui pentru a evita ceea ce simți cu adevărat. Ai o aversiune față de autocompătimire și nu îți permiți să ajungi într-un loc emoțional în care te simți rău pentru tine, unde regreți alegerile pe care le-ai făcut și lucrurile pe care nu le-ai putut controla.

Singura modalitate prin care poți trece peste această durere este mai întâi să o recunoști și să o simți. Să înveți lecțiile, să urmezi calea înainte către lucruri mai mari și mai bune pe care încearcă să ți le arate.

Așa înveți, așa crești, așa decizi ce fel de persoană vrei să fii. Orice poți face bine din prima încercare nu este niciodată lucrul de care ajungi să fii mândru.

SCORPION

Capitolul tău de vindecare prin portalul 07/07/2027 este unul în care înveți cum să fii bun cu tine însuți. Toată lumea știe despre standardele tale înalte, dar nimeni nu simte cea mai mare presiune pusă asupra ta mai presus de oricine altcineva.

Vei simți anxietate zile întregi la cea mai mică întâmplare, chiar dacă este ceva ce nimeni altcineva nu a observat în afară de tine. Te agăți de greșeli și vinovăție și ai întotdeauna ceva dur de spus despre tine înainte de a-ți acorda vreun credit pentru tot binele pe care îl aduci în lume. Trebuie să-ți acorzi permisiunea de a învăța, permisiunea de a te perfecționa treptat, fără a fi nevoie să perfecționezi totul în mod constant.

Ești om, ești supus greșelii și este inutil să încerci să fii altceva decât asta. Recunoaște-ți punctele forte la fel de mult cum îți critici defectele. Investește în ceea ce ești deja bun, în loc să te concentrezi doar pe domeniile în care te chinui cel mai mult, potrivit collective.world.