5 zodii vor fi favorizate în relațiile de dragoste, în săptămâna 26 ianuarie - 1 februarie 2026

Neptun guvernează visele, romantismul și speranța. În Berbec capătă o energie direcționată și concentrată. Acest lucru poate ajuta în relația ta, dar te poate face și excesiv de impulsiv. Deși această săptămână poate aduce provocări pentru unele relații, aceste semne astrologice rămân ancorate în adevăr și își consolidează conexiunea.

1. Balanță

Fii atent la ce și față de cine te angajezi.

Luni, 26 ianuarie, Neptun se schimbă în Berbec, unde va rămâne până în 2039. Neptun însuși aduce energie pozitivă și romantică în relația ta, dar în Berbec, vine cu un avertisment. Dacă ești deja într-o relație, fii atentă la limitele tale și conștientă de cum și când abordezi problemele. Așteptarea sau încercarea de a-ți sacrifica nevoile nu duce decât la o explozie mai târziu. Fii proactivă în gestionarea provocărilor și recunoaște unde ești dispusă să faci compromisuri și unde nu.

Această energie va avea cel mai mare impact, totuși, dacă ești singură sau cauți să atragi romantismul în viața ta. Neptun te poate face să treci cu vederea semnalele de alarmă și să vrei doar să vezi ce e mai bun în cineva. Fii conștient de semnalele tale de alarmă verzi, galbene și roșii înainte de a ieși la întâlniri și acordă o atenție deosebită consecvenței și acțiunilor persoanei care te interesează. Asigură-te că investește aceeași energie în tine pe care o investești și tu în ea.

2. Săgetător

Romantismul este pe cale să devină real.

Neptun intră în Berbec luni, 26 ianuarie, și te face să simți că ai găsit în sfârșit persoana potrivită, dar poate trece cu vederea detaliile din lumea reală despre ce înseamnă să creezi o relație pe termen lung. Deși acesta poate fi un moment pozitiv pentru a manifesta tipul de relație pe care ți-ai vizualizat-o, asigură-te că îți bazezi deciziile exclusiv pe adevărul tău.

Nu promite prea mult și nu te lăsa dus de viitoare falsificări. Fie că este vorba de căsătorie sau de locul în care vei locui, falsurile viitoare creează imaginea perfectă, dar nu au substanța necesară pentru a o transforma în realitate. Aceasta este o șansă de a găsi dragostea după care ai tânjit dintotdeauna, dar este înțelept să-ți acorzi timp pentru acest proces.

Dacă ești singur, Neptun în Berbec îți duce cu adevărat viața romantică la nivelul următor. Neptun în casa ta a angajamentului înseamnă că nu mai cauți o aventură ocazională, ci pe cineva cu care să-ți poți crea viața visurilor tale. Magia începe cu adevărat odată ce Saturn intră în Berbec pe 13 februarie. Până atunci, reflectă asupra viselor tale de viață și de iubire și recunoaște ce este nevoie pentru a construi o relație de durată.

3. Leu

Creează o viață pe care o iubiți împreună.

Marți, 27 ianuarie, Mercur se unește cu Venus în Vărsător, ajutându-te pe tine și partenerul tău să vă planificați viitorul. Când Mercur și Venus se unesc, funcționează ca o singură energie. Aceasta înseamnă că comunicarea ocupă un loc central. Asigură-te că creezi spațiu pentru conversații semnificative și adopți o mentalitate de parteneriat. Acest lucru te poate ajuta să reflectezi asupra a ceea ce îți dorești pentru tine și să vezi cum împreună puteți crea cu adevărat o viață pe care amândoi o iubiți.

Viața ta amoroasă este pe cale să devină aglomerată dacă ești singur. Cu Mercur și Venus făcând echipă, acesta este un moment în care ofertele și invitațiile încep să sosească. Această energie te poate ajuta să întâlnești pe cineva nou sau să fii cel care face primul pas. Orice tip de comunicare romantică este favorizată în această perioadă, așa că asigură-te că profiți de această energie și îți deschizi inima către o nouă iubire.

4. Gemeni

Relația ta se îmbunătățește.

Miercuri, 28 ianuarie, Marte formează o conjuncție cu Pluto în Vărsător. Acest lucru aduce o cantitate imensă de energie transformatoare în viața ta romantică, semnalând că schimbări majore te așteaptă. În loc să încerci să forțezi, să controlezi sau să te agăți de o relație, acceptă ceea ce îți dorești pentru viața ta și oferă-i partenerului tău timp să facă același lucru. Aceste viziuni se pot suprapune, dar este mai bine dacă îți lași partenerul să decidă singur, decât să forțezi ceva.

Energia Marte-Pluto se simte extrem de impulsionată și te obligă să acționezi. Dacă te-ai gândit să te muți sau să călătorești, acum este momentul să transformi asta în realitate. Transformarea romantică are loc pe măsură ce te aliniezi cu scopul tău divin. Nu lăsa frica să te împiedice să iei orice decizie și permite-ți să îmbrățișezi acest proces.

5. Pești

Fă un plan pentru ceea ce îți dorești.

Vineri, 30 ianuarie, Mercur în Vărsător se aliniază cu Jupiter în Rac, permițându-ți să planifici viitorul și să depășești orice provocări recente. Jupiter îți oferă oportunitatea de a-ți planifica viitorul și pe cel al relației tale. Cu Mercur în Vărsător ești ghidat să ai o abordare intuitivă a oricăror conversații și să împărtășești gânduri pe care în mod normal le-ai păstra în interior.

Această aliniere servește ca o oportunitate de a spune ceea ce altfel nu ai spune. Această energie te ajută, de asemenea, să depășești orice teamă de a face planuri și să dezvolți o relație sănătoasă și dedicată.

Există speranță și pentru o nouă iubire. Dacă ai căutat iubirea sau te-ai bucurat de viața de celibatar, există o oportunitate de a forma o conexiune sufletească importantă cu cineva nou sau din trecutul tău. Mercur în Vărsător intensifică conexiunea cu spiritul și intuiția ta. În același timp, Jupiter îți permite să ai o a doua șansă cu cineva special. Această energie te ajută să înveți din trecut, să-ți asculți sinele interior și să spui da oportunității de a iubi odată ce aceasta apare, potrivit yourtango.com.