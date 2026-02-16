Anul Nou chinezesc. 6 zodii atrag bogăție și succes pe 17 februarie 2026

Intrăm în Anul Calului de Foc, purtați de o Zi a Succesului Câinelui de Apă Ren Xu, în timpul unei luni îndrăznețe a Tigrului de Metal. Energia Calului de Foc este rapidă, ambițioasă și neliniștită, în cel mai bun mod. Își dorește mișcare și curaj din partea noastră. Zilele Succesului în astrologia chineză favorizează rezultatele care se simt câștigate și vizibile, genul de progres spre care poți să speri.

Prima zi a noului an zodiacal stabilește adesea tonul emoțional pentru lunile următoare. Conversațiile, deciziile și oportunitățile care apar acum tind să aibă ecou în restul anului. Pentru aceste zodii, 17 februarie deschide ușa către progres care atinge atât banii, cât și încrederea într-un mod foarte real.

1. Cal

Începe anul zodiei tale, Cal, și simți schimbarea imediat. Ceva ce părea lent se mișcă brusc. S-ar putea să auzi despre ceva ce ai abandonat mental sau o persoană care odată ezita, acum pare gata să meargă mai departe. Momentul pare aproape suspect de perfect.

Energia banilor crește marți prin vizibilitate. Cineva îți observă munca și o tratează cu seriozitate. Ești crezut pe cuvânt și acest respect schimbă modul în care gândești despre ceea ce ești capabil de tot anul acesta.

2. Câine

Ziua câinelui de marți te aduce în aliniere cu pilonul zilei și te simți stabil într-un mod greu de explicat. Există o conversație pe 17 februarie care clarifică o întrebare persistentă despre bani sau planuri pe termen lung. Poate fi cu un partener, un membru al familiei sau cineva legat de munca ta, dar tonul este sincer și productiv. Până la sfârșit, calea de urmat pare mai simplă.

De asemenea, te simți mai ușor emoțional și această ușurință emoțională te ajută să te concentrezi asupra a ceea ce contează cu adevărat pe 17 februarie. Noul an începe pentru tine cu un mare suspin de ușurare.

3. Tigru

Luna Tigrului de Metal îți oferă încrederea de a lua inițiativa, iar Ziua Succesului de marți o amplifică. Contactezi pe cineva sau răspunzi la o oportunitate mai repede decât de obicei. Această acțiune rapidă funcționează în favoarea ta. Răspunsul este pozitiv și ajunge mult mai repede decât te așteptai.

Aspectul financiar din 17 februarie este legat de impuls. Ceva ce începi săptămâna aceasta începe să genereze rezultate mai repede decât te-au învățat experiențele trecute. Simți că ritmul se schimbă. Totul se adună acum.

4. Iepure

Începutul anului Calului de Foc îți trezește sentimentul posibilității. S-ar putea să observi că oamenii sunt mai receptivi la ideile tale. Cineva care anterior părea distras îți acordă brusc întreaga sa atenție. Te simți auzit, iar acest sentiment singur duce la rezultate practice începând cu 17 februarie.

O îmbunătățire financiară semnificativă vine și prin cooperare marți. Poate implica resurse comune sau o situație în care toată lumea beneficiază. Ușurința este revigorantă.

5. Maimuță

Zilele de succes ți se potrivesc perfect, Maimuță, pentru că recompensează comunicarea îndrăzneață. Marți, împărtășești o idee sau un anunț care aduce un răspuns imediat. Oamenii interacționează cu ceea ce faci într-un mod care se simte energizant.

Există, de asemenea, o schimbare financiară legată de sincronizarea divină. Ceva ce ai așteptat să finalizezi se fixează în sfârșit. Se simte oficial pentru o dată. Acel sentiment de finalitate din 17 februarie îți oferă un impuls de încredere în lunile următoare.

6. Bou

Noul an zodiacal începe cu stabilitate pentru tine, dragă Bijuterie, care se simte ancorată în timpul unei schimbări energetice atât de mari. S-ar putea să primești confirmarea unui plan pe care l-ai construit încet. Aprobarea sau recunoașterea sosesc într-o formă pe care te poți baza și, în sfârșit, se simt solide și de încredere.

Prosperitatea pentru tine pe 17 februarie arată ca o reasigurare. Vezi dovada că eforturile tale duc undeva semnificativ și că această reasigurare face mai ușor să mergi mai departe cu încredere, potrivit yourtango.com.