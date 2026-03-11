x close
de Redacția Jurnalul    |    11 Mar 2026   •   16:30
Cum să faci parte din Armata Română? Sute de locuri la colegiile militare. Care sunt condițiile de admitere?
Sursa foto: Înscrierile la liceele militare au început pe 9 martie 2026.

Au început înscririle la cele cinci colegii naționale militare. Există sute de locuri disponibile la liceu și mii de locuri la învățământul postliceal.

Locuri și condiții de admitere

La liceele militare există 816 locuri, ,specializarea matematică-informatică cu limba engleză intensiv, accesibile atât băieților, cât și fetelor. Colegiile se află în Alba Iulia, Breaza, Câmpulung Moldovenesc, Craiova, Constanța. Învățământul este gratuit. 

Candidații sub 16 ani (pentru liceu) trebuie să finalizeze clasa a VIII-a și să obțină aviz medical "Apt".

La învățământul postliceal  există 1.300 de locuri pentru pentru subofițeri și maiștri militari. Condițiile este de absolvire a liceului, cu diplomă de bacalaureat,. Candidații trebuie să aibă vârste sub 30 de ani.

Există 13 locuri pentru sudenți militari la  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Automatică și Calculatoare și la Facultatea de Construcții și 10 locuri la UMF Cluj, medicină miliară, potrivit observatornews.ro.

Toate detaliile, de la probe (test-grilă română+matematică, medical, condiție fizică) la calendar, sunt disponibile pe site-ul pe mapn.ro/recurtare.

 

