Astrologie: Luna Plină în Rac influențează începutul lui 2026

Sezonul Capricornului ne ajută să ne înțelegem mai bine motivațiile, mai ales că Marte se află în Capricorn, împingându-ne să depășim limitele și să muncim mai eficient.

Săptămâna debutează cu Luna în Taur, aflată într-un aspect favorabil cu Marte – un moment excelent pentru a visa îndrăzneț și pentru a seta intenții clare pentru 2026. Pe 31 decembrie, Luna intră în Gemeni și îmbunătățește comunicarea, iar Luna Plină în Rac, pe 3 ianuarie, ne îndeamnă să ne relaxăm, să ne reconectăm cu familia și să ne reîncărcăm emoțional.

♈ Berbec

Luna în Taur te ajută să-ți clarifici limitele: ce accepți și ce nu mai tolerezi. Este o săptămână bună pentru concentrare și muncă organizată. Blocajele se risipesc treptat.

De miercuri, Luna în Gemeni favorizează planurile noi. Luna Plină în Rac, din weekend, îți arată cât de solidă este baza ta și ce trebuie ajustat înainte ca Saturn să intre în zodia ta în februarie.

♉ Taur

Săptămâna începe cu Luna în semnul tău, aducând optimism în plan sentimental. Aspectul dintre Marte și Lună intensifică relațiile existente, iar creativii pot avea revelații importante.

La mijlocul săptămânii, Luna în Gemeni te ajută să-ți reorganizezi finanțele după cheltuielile de sărbători. Luna Plină în Rac evidențiază sprijinul prietenilor și al celor apropiați.

♊ Gemeni

La începutul săptămânii, ești îndemnat să te ocupi mai mult de tine și de odihnă. Saturn încă oferă lecții, dar este important să nu te suprasoliciți.

Luna în Gemeni îți cere să prioritizezi și să finalizezi ce ai început. Luna Plină din Rac îți reamintește să aduci mai multă grijă și echilibru în rutina ta.

♋ Rac

Sezonul Capricornului te motivează să îndrăznești mai mult. Energia lui Jupiter din semnul tău susține planurile ambițioase.

Luna Plină în Rac, din weekend, este un moment-cheie pentru introspecție: privește în urmă la ultimele șase luni și ajustează-ți direcția pentru 2026.

♌ Leu

Luna în Taur îți scoate în evidență etica profesională și relațiile din mediul de lucru. La mijlocul săptămânii, Luna în Gemeni îți ușurează colaborările și viața socială.

Luna Plină în Rac te ajută să înțelegi lecțiile ultimelor luni și să te pregătești pentru intrarea lui Jupiter în semnul tău, mai târziu în 2026.

♍ Fecioară

Luna în Taur îți aduce pragmatism și răbdare, utile în carieră sau studii. De miercuri, Luna în Gemeni te îndeamnă la acțiune și comunicare.

Luna Plină în Rac te inspiră să explorezi lucruri noi și să te conectezi mai mult cu comunitatea ta.

♎ Balanță

Luna în Taur te ajută să gestionezi mai bine energia intensă a săptămânii. Luna în Gemeni favorizează călătoriile, studiul și curiozitatea.

Luna Plină în Rac luminează zona carierei: este momentul să-ți recunoști realizările și să-ți setezi obiective mai mari.

♏ Scorpion

Este o săptămână intensă emoțional, cu lecții legate de trecut și prezent. 2026 vine ca un nou început, iar această perioadă te ajută să lași în urmă ce nu-ți mai folosește.

Luna Plină în Rac scoate în evidență prieteniile autentice și conexiunile importante.

♐ Săgetător

Începi să te reconectezi cu propria putere. Luna în Taur te îndeamnă la vindecare și la un ritm mai lent.

Luna în Gemeni și Luna Plină în Rac îți transmit același mesaj: fii propriul tău susținător și pune-te pe primul loc în 2026.

♑ Capricorn

Marte în semnul tău aduce energie și ambiție. Luna în Taur face începutul de săptămână mai relaxat și mai jucăuș în dragoste.

Luna Plină în Rac te îndeamnă la sinceritate în relații și la ajustarea așteptărilor emoționale.

♒ Vărsător

Luna în Taur te ajută să-ți organizezi rutina. Luna în Gemeni este excelentă pentru vindecarea copilului interior și pentru hobby-uri.

Luna Plină în Rac te îndeamnă să pui accent pe autoîngrijire și pe un stil de viață mai echilibrat.

♓ Pești

Socializarea este esențială la începutul săptămânii. Creativitatea este susținută de disciplină și inspirație.

Luna Plină în Rac reaprinde visuri mai vechi și îți oferă energie și încredere pentru a le readuce în prim-plan.