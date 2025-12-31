Ce culori le poartă noroc zodiilor de Revelion

Potrivit astrologiei, fiecare zodie are anumite culori norocoase care atrag prosperitatea, iubirea, succesul sau liniștea în noul an. Dacă vrei să începi anul cu dreptul, iată ce culori este bine să porți în noaptea de Revelion, în funcție de zodie.

♈ Berbec – Roșu și auriu

Berbecul este guvernat de Marte, planeta energiei și curajului. Roșul îi amplifică forța interioară și încrederea, iar auriul atrage succesul și recunoașterea. O alegere perfectă pentru un început de an plin de ambiție.

♉ Taur – Verde smarald și roz pudrat

Pentru Taur, culorile norocoase sunt cele care simbolizează stabilitatea și armonia. Verdele atrage prosperitatea financiară, iar rozul aduce echilibru emoțional și iubire în anul ce urmează.

♊ Gemeni – Galben și albastru deschis

Gemenii sunt guvernați de Mercur, planeta comunicării. Galbenul stimulează creativitatea și optimismul, în timp ce albastrul deschis aduce claritate mentală și relații armonioase.

♋ Rac – Alb și argintiu

Racul are nevoie de siguranță și liniște sufletească. Albul simbolizează puritatea și noile începuturi, iar argintiul este asociat cu intuiția și protecția emoțională.

♌ Leu – Auriu și portocaliu

Leul strălucește de Revelion. Auriul îi accentuează carisma și norocul în carieră, iar portocaliul aduce entuziasm, creativitate și energie pozitivă pentru noul an.

♍ Fecioară – Bej, crem și verde olive

Fecioara este atrasă de culori naturale și echilibrate. Bejul și crem-ul oferă stabilitate, iar verdele olive susține sănătatea și armonia interioară.

♎ Balanță – Roz, pasteluri și turcoaz

Pentru Balanță, Revelionul este despre frumusețe și echilibru. Rozul atrage iubirea și relațiile armonioase, iar turcoazul aduce pace interioară și inspirație.

♏ Scorpion – Negru, vișiniu și roșu închis

Scorpionul este o zodie intensă, iar culorile profunde îi amplifică magnetismul. Vișiniul și roșul închis atrag puterea personală, iar negrul oferă protecție și mister.

♐ Săgetător – Mov și albastru regal

Săgetătorul caută expansiune și noroc. Movul este culoarea spiritualității și a evoluției, iar albastrul regal susține succesul și încrederea în propriul drum.

♑ Capricorn – Gri, maro și verde închis

Capricornul este pragmatic și ambițios. Griul și maroul simbolizează stabilitatea și maturitatea, iar verdele închis atrage prosperitatea pe termen lung.

♒ Vărsător – Albastru electric și argintiu

Vărsătorul este zodia inovației. Albastrul electric stimulează ideile noi, iar argintiul amplifică intuiția și conexiunile sociale benefice în noul an.

♓ Pești – Bleu, lavandă și verde marin

Peștii sunt sensibili și visători. Bleu-ul și lavanda aduc calm și protecție emoțională, iar verdele marin favorizează echilibrul și inspirația.

Sfat astrologic

Nu este nevoie să porți o ținută complet într-o singură culoare. Chiar și un accesoriu, o piesă vestimentară sau un detaliu subtil în culoarea norocoasă poate activa energia pozitivă a noului an.