Ce fel de copilărie ai avut, în funcție de zodia mamei tale

Berbec

Dacă mama ta este Berbec, ai avut o copilărie plină de distracție. Mama ta era mereu gata să se joace cu tine, fără teamă să se murdărească pe mâini și să fie caraghioasă. Deși poate că nu a fost cea mai sensibilă mamă și prea directă uneori, te-a iubit cu adevăra. Și-a propus să crească un copil încrezător, fără teamă să fie el însuși.

Taur

Dacă mama ta este Taur, copilăria ta a fost stabilă. Mama ta a fost mereu acolo pentru tine, indiferent de situație. Știai că te poți baza pe ea și aveai încredere deplină în ea. Mama ta putea fi strictă în privința orei la care trebuia să mergi la culcare, dar asta se întâmpla doar pentru că voia să-ți insufle obiceiuri bune și un simț al consecvenței.

Gemeni

Dacă mama ta este Gemeni, ai fost încurajat să-ți urmezi toate curiozitățile din copilărie. Mama ta te-a inspirat să urmezi hobby-uri, precum arta, cititul, scrisul, muzica și dansul. De asemenea, te-a făcut să te implici în diverse activități sociale, cum ar fi sportul sau piesa de teatru de la școală. Mama ta te-a crescut cu un sentiment de uimire intelectuală și dragoste pentru ceilalți oameni.

Rac

Dacă mama ta este Rac, copilăria ta a fost plină de tandrețe. Mama ta este grijulie și grijulie, fiind făcută să iubească. Întotdeauna ar face tot posibilul să se asigure că te simți în siguranță, iubit și important.

Leu

Dacă mama ta este Leu, ai fost un copil care a fost învățat să aibă încredere în sine. Mama ta înțelege importanța încrederii în instinctele tale și s-a asigurat că îți transmite această înțelepciune. Ea te-a inspirat să-ți asumi darurile și să-ți celebrezi individualitatea.

Fecioară

Dacă mama ta este Fecioară, copilăria ta a fost foarte structurată și organizată. Mama ta a păstrat totul ordonat și consecvent deoarece știe că stabilitatea este importantă pentru ca un copil să se simtă confortabil. Mama ta putea fi puțin strictă uneori, dar asta doar pentru că ea știa cu adevărat ce e mai bine.

Balanță

Dacă mama ta este Balanță, copilăria ta a fost echilibrată. Eaă a făcut tot ce a putut pentru a se asigura că lucrurile erau corecte și armonioase acasă. Nu numai atât, a fost o bucurie să fii în preajma ei. Este plăcută și iubitoare și nu ai rămas niciodată fără subiecte de discuție.

Scorpion

Dacă mama ta este Scorpion, ai fost protejat în timpul copilăriei. Mama ta nu și-a dorit nimic mai mult decât să te țină în siguranță și nevătămat. Uneori, mama ta s-ar putea îngrijora puțin prea mult pentru tine, dar acest lucru a venit dintr-un sentiment de iubire și grijă maternă.

Săgetător

Dacă mama ta este Săgetător, copilăria ta a fost o adevărată aventură. Mama ta te încuraja să ieși din zona de confort ori de câte ori aveai ocazia să o faci. Nu numai atât, mama ta Săgetător era pur și simplu distractivă. Radia pozitivitate și îți amintea mereu că viața înseamnă să te bucuri de ea.

Capricorn

Dacă mama ta este Capricorn, copilăria ta a fost despre disciplină. Deși probabil nu ai apreciat culcatul devreme când erai adolescent, a fost doar pentru că ea voia să te țină în siguranță și departe de necazuri. Mama ta Capricorn era hotărâtă să te facă să excelezi în viață și a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a te pregăti pentru succes.

Vărsător

Dacă mama ta este Vărsător, copilăria ta a fost diferită de a majorității, dar nu într-un mod rău! A fost doar pentru că mama ta a avut o viziune unică asupra vieții și o perspectivă specială asupra a ceea ce înseamnă să crești copii. Mama Vărsător te-a lăsat să-ți faci propriile lucruri și ți-a respectat individualitatea. Te-a învățat să fii autosuficient și sigur pe tine.

Pești

Dacă mama ta este Pești, probabil că ai petrecut mult timp jucându-te de-a imaginația și canalizându-ți imaginația. Asta pentru că, fiind Pești, mama ta este profund creativă. Pe lângă faptul că ți-a cultivat latura artistică, mama ta ți-a îmbrățișat și emoțiile. Nu te-ar judecat niciodată pentru că plângi sau simți lucrurile profund, pentru că știe exact ce înseamnă. Ți-a luat sentimentele în serios și ți-a validat experiențele, pottrivit collective.world.

