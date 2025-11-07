Ce frecvență are sufletul tău, în funcție de luna nașterii

Acest fenomen energetic poate fi interpretat în termeni de nuanțe, sentimente sau alte concepte similare, și care este denumit câmpul nostru electromagnetic sau aură.

Aura se poate schimba în funcție de diverși factori, cum ar fi oamenii din jurul nostru și starea de spirit. Cu toate acestea, fiecare persoană are o frecvență sufletească cee reflectă personalitatea, vibrația sau rezonanța sa generală. Când ne uităm la luna nașterii unei persoane și la influențele sale cosmice putem obține indicii despre frecvența generală a sufletului.

Ianuarie – Frecvența împământării

Născuții în ianuarie sunt Capricorni disciplinați sau Vărsători inovatori, stabili și consecvenți. Structurați și devotați, luna ta de naștere le aduce o forță de neoprit. Ești adesea piatra altora, emițând energie fiabilă și conștientă.

Februarie – Frecvența vizionară

Născuții în februarie sunt cunoscuți pentru caracterul lor vizionar. Indiferent dacă ești Vărsător obiectiv sau Pești imaginativ, sufletul tău vibrează pe frecvența tărâmurilor superioare. În avangardă și acordat la imaginea de ansamblu, ești o minte revigorantă, inspiratoare și în evoluție.

Martie – Frecvența empatică

Cei născuți în martie sunt plini de grijă intuitivă, fie că sunt Pești sensibili sau Berbeci pionieri. Sufletul tău rezonează cu compasiune, tandrețe, artă și creativitate. Oamenii tind să-și proiecteze idealurile asupra ta, simțindu-se în siguranță în alături de tine. Frecvența sufletului tău îi face pe ceilalți să-și lase zidurile să cadă.

Aprilie – Frecvența pasională

Cei născuți în aprilie au aure de foc, trimițând energie incitantă, trezitoare. Frecvența lor sufletească inspiră acțiune, curaj și, mai presus de toate, mândrie față de autenticitate. Fie că ești Berbec conducător sau Taur practic, încurajezi independența și scoți la iveală punctele forte ale celorlalți.

Mai – Frecvența armonioasă

Cei născuți în mai tind să încurajeze atenția conștientă. Fie că ești Taur cu picioarele pe pământ sau Gemeni intelectuali, energia ta este luxuriantă, senzuală și calmă. Cu un suflet frumos, îi consolezi pe ceilalți fără efort. Ceilalți găsesc echilibru și echilibru alături de tine.

Iunie – Frecvența expresivă

Zilele de naștere din iunie sunt pline de idei creative și dinamice. Fie că ești Gemeni cerebrali sau Raci sentimentali, această lună de naștere emite inspirație și conexiune, încurajând stimularea intelectuală. Oamenii se simt obligați să împărtășească, să creeze și să comunice cu influența ta.

Iulie – Frecvența hrănitoare

Cei născuți în iulie au energie de suflet bătrân. Fie că ești Rac plin de compasiune sau Lei radianți, această lună de naștere este caldă, hrănitoare, dar înțeleaptă dincolo de vârsta lor. Emițând confort, grijă și compasiune, îi faci pe ceilalți să se simtă acasă în prezența ta.

August – Frecvență radiantă

Cei născuți în august sunt plini de mândrie, distracție teatrală și dorință capricioasă. Fie că sunt Lei îndrăzneți sau Fecioare orientate spre servicii, această lună de naștere stârnește bucurie copilărească și auto-exprimare. Energia ta emite încredere contagioasă, inspirând iubirea de sine.

Septembrie – Frecvență rafinată

Zilele de naștere din septembrie sunt Fecioare meticuloase sau Balanțe fermecătoare, cunoscute pentru abordarea lor atentă asupra vieții. Ochiul tău pentru detalii te face destul de inteligent. Ești destinat să emiti frecvențe care restabilesc ordinea, structura și înțelepciunea echilibrată.

Octombrie – Frecvență echilibrată

Cei născuți în octombrie sunt menținători ai păcii. Fie că sunt Balanțe diplomate sau Scorpioni perceptivi, frecvența sufletului tău caută să unifice, să colaboreze și să inspire conexiune. Ceilalți simt afinitate față de tine, chiar și la prima impresie sau să-i aducă pe alții împreună.

Noiembrie – Frecvență transformatoare

Energia ta este un catalizator pentru transformare profundă, plină de suflet și rezistentă. Fie că ești Scorpion profund sau Săgetători expansivi, emiti energie, influență puternică, magnetică. Oamenii se simt inspirați să elibereze ceea ce nu le mai servește în prezența ta și să-și recapete puterea.

Decembrie – Frecvență expansivă

Născuții în decembrie sunt plini de vibrații expansive, inspirând generozitate, aventură și o minte deschisă. Cu o frecvență jovială, oamenii văd brusc partea bună a prezenței tale. Energia ta restabilește fericirea, credința și speranța, potrivit yourtango.com.