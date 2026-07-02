Ce fruct ești, în funcție de ziua nașterii. Descoperă semnificația ascunsă

Specialiștii spun că ziua în care te-ai născut te conectează cu un anumit fruct, ale cărui calități reflectă personalitatea și energia ta.

Nu contează luna în care te-ai născut, ci ziua nașterii.

Născuți pe 1, 10, 19 sau 28 – Portocala roșie

Guvernați de Soare, emanați energie, optimism și vitalitate. Fructul care vi se potrivește este portocala roșie, bogată în vitamina C și antioxidanți.

Atunci când vă simțiți obosiți sau lipsiți de motivație, acest fruct vă poate reda energia și buna dispoziție.

Născuți pe 2, 11, 20 sau 29 – Lychee

Influența Lunii vă oferă sensibilitate și un aer misterios. La exterior puteți părea rezervați, însă cei care vă cunosc descoperă o persoană caldă și afectuoasă.

Lychee simbolizează perfect această dualitate: are un exterior dur și un interior dulce și parfumat. În plus, este recunoscut pentru efectele sale benefice asupra sistemului imunitar.

Născuți pe 3, 12, 21 sau 30 – Pepene verde

Jupiter vă oferă optimism, generozitate și poftă de viață.

De aceea, fructul vostru este pepenele verde, simbol al verii și al momentelor petrecute împreună cu familia și prietenii. Îl asociați instinctiv cu bucuria, relaxarea și energia pozitivă.

Născuți pe 4, 13, 22 sau 31 – Kiwi

Guvernați de Uranus, aveți o personalitate originală și surprinzătoare.

La prima vedere puteți părea rezervați, însă ascundeți un spirit jucăuș și creativ. Kiwi reflectă perfect această energie: modest la exterior, dar plin de savoare și prospețime în interior.

Născuți pe 5, 14 sau 23 – Ananas

Mercur vă face comunicativi, adaptabili și mereu pregătiți pentru schimbare.

Ananasul este fructul care vă reprezintă cel mai bine. Gustul său dulce-acrișor reflectă personalitatea voastră complexă, iar enzima bromelaină îl transformă într-un aliat excelent pentru recuperarea organismului după efort.

Născuți pe 6, 15 sau 24 – Guava roz

Sub influența planetei Venus, emanați farmec, frumusețe și rafinament.

Guava roz este un fruct exotic, bogat în vitamina C și antioxidanți, apreciat pentru efectele benefice asupra pielii și stimularea producției de colagen. Exact ca voi, ascunde surprize plăcute dincolo de aparențe.

Născuți pe 7, 16 sau 25 – Afine

Dacă ziua ta de naștere este guvernată de Neptun, ai o imaginație bogată și o sensibilitate aparte. Ești genul de persoană care visează cu ochii deschiși și caută mereu sensuri profunde.

Fructul care te reprezintă este afinul. Mic, dar extrem de puternic, este considerat un superaliment datorită conținutului ridicat de antioxidanți și beneficiilor pentru memorie și sănătatea creierului. Exact ca tine, ascunde o forță uriașă într-o aparență discretă.

Născuți pe 8, 17 sau 26 – Struguri

Saturn îți oferă disciplină, răbdare și maturitate.

Strugurii au o simbolistică veche, fiind asociați încă din Antichitate cu prosperitatea și fertilitatea. Consumați proaspeți, contribuie la sănătatea inimii, a ochilor și a creierului, iar energia lor reflectă perfect echilibrul și perseverența care te caracterizează.

Născuți pe 9, 18 sau 27 – Fructul dragonului

Dacă te-ai născut într-o zi guvernată de Marte, ai o personalitate energică, curajoasă și imprevizibilă.

Fructul dragonului este alegerea perfectă pentru tine. Exteriorul său spectaculos ascunde un interior surprinzător, la fel cum și tu reușești mereu să îi surprinzi pe cei din jur. Bogat în fibre și antioxidanți, acest fruct susține sistemul imunitar și contribuie la reglarea glicemiei.

Ce spune despre tine fructul asociat zilei tale de naștere

Potrivit numerologiei, fiecare zi a lunii este influențată de energia unei planete, iar aceasta se reflectă inclusiv în legătura simbolică pe care o avem cu anumite fructe.

Desigur, această asociere nu are o bază științifică, ci reprezintă o interpretare inspirată din astrologie și numerologie. Totuși, poate fi un mod distractiv și interesant de a descoperi noi aspecte ale personalității tale și, de ce nu, de a introduce în alimentație fructul care îți este asociat energetic.

Poate că data viitoare când vei merge la piață sau la supermarket vei privi cu alți ochi fructul care, potrivit numerologiei, îți reflectă cel mai bine energia și felul de a fi, scrie parade.com