Ce lună de naștere te împinge să fii cea mai bună versiune a ta

Aprilie

Persoanele născute în octombrie vin pe lume în grația salvatoare a lunii aprilie. Deși sunt opuse, balanțele echilibrate au modalitățile lor de a ajunge la acestgrup irascibil. Cei născuți în octombrie sunt diplomați și știu întotdeauna să gândească înainte de a vorbi. Ei învață semnul de foc să-și controleze impulsurile și cum să conducă din umbră. Îi reamintesc lui aprilie să fie mai amabilă, atentă la modul în care îi tratează pe ceilalți și să ia în considerare opinia altora în loc de a sa.

Mai

Martie vede frumusețea în lucrurile mici. Fie prin simplitatea naturii, fie prin propriii patru pereți, acest semn de apă o poate inspira pe luna mai să facă același lucru. De obicei, înconjurat de muncă sau de roadele scumpe ale muncii sale, acest semn de pământ se poate lăsa uneori dus de bunurile materiale. Cei născuți în martie sunt spirituali, ceea ce poate împinge pe cineva născut în mai să fie mai mult din ceea ce credea că poate fi. Ei învață semnul de pământ să fie mai puțin materialist și să facă loc mai multor lucruri importante din viață.

Iunie

Nativii din luna iunie au cele mai strălucite minți ale anului. Sunt fluturi sociali și sunt curioși în mod natural despre orice. Dar le lipsește multă structură în viața de zi cu zi. Aici intervin ianuarie și mai. Cunoscuți ca fiind apropiați de semnul de aer, acești doi îi împing pe cei născuți în iunie să vadă sensul de a păstra lucrurile organizate. Îi învață să aibă obiective în viață și cum să le atingă, indiferent de obstacole. Aceștia doi pot împinge semnul de aer pe o cale a succesului.

Iulie

Cei cu zile de naștere în ianuarie sunt persoane născute în roca lunii iulie. Acest semn de pământ este pragmatic, de încredere și cel mai muncitor al anului. Cunoscuți ca fiind o pereche romantică și platonică excelentă, zodia de pământ poate împinge luna iulie să-și mențină cursul visurilor, indiferent de obstacole. Nu-i deranjează să fie umărul zodiei de apă pe care să se sprijine. Acest tip de sprijin emoțional poate împinge pe cineva născut în iulie să muncească mai mult și să aibă încrederea necesară pentru a face acest lucru.

August

Cunoscuți ca o lumină strălucitoare, cei născuți în august au o personalitate însorită care poate inspira pe oricine stă lângă ei. Dar, uneori, aceasta se estompează. Prin natura lor, cei născuți în august sunt realiști și pot deveni uneori prea prezenți în împrejurimile lor. Persoanele născute în decembrie sunt unul dintre puținele semne care scot acești lei din rutină. Un alt semn de foc care este la fel de optimist, dacă nu chiar mai mult, îi poate inspira pe cei născuți în august să iasă din transa lor pesimistă. În cele din urmă, ei motivează semnul fix cu înțelepciunea lor înnăscută, puternic impregnată de pozitivitate.

Septembrie

La exterior, cei născuți în septembrie arată bine organizați. Sunt organizați, eficienți și par să se descurce bine în viață. Dar în interior s-ar putea să se lupte și să fie stresați. Deși sunt opuse, luna martie este răspunsul la toate necazurile emoționale ale lunii septembrie. Creează un spațiu sigur pentru ca semnul zodiacal de pământ să exprime ceea ce simte și oferă suficientă coloană vertebrală emoțională pentru a-l împinge pe septembrie să-și proceseze emoțiile în mod sănătos.

Octombrie

Persoanele născute în octombrie au dificultăți în a lua decizii, deoarece vor să fie sigure că iau deciziile corecte. Din păcate, acest lucru le poate duce la mai multe oportunități ratate. Aici intervin cei născuți în aprilie. Acest semn de foc este opusul polar al lunii octombrie, ceea ce înseamnă că luarea deciziilor le vine mai ușor. În cele din urmă, îl învață pe octombrie cum să fie cel mai bun factor de decizie existent. Le arată cum să rămână fermi în valorile lor, în individualitatea lor și cum să fie mai buni la stabilirea priorităților în viața de zi cu zi.

Noiembrie

Prin ei înșiși, cei născuți în noiembrie tind să se blocheze în gândirea pesimistă. Cei născuți în martie îi pot scoate din asta și îi pot face să înțeleagă că s-ar putea să nu fie atât de rău pe cât cred. Unul dintre numeroasele duo-uri de suflete pereche ale anului, luna martie împinge pe cineva născut în noiembrie să fie cel mai bun posibil. Având capacitatea de a-și înțelege zodia de apă, peștele inspiră scorpionul să aibă mai multă încredere în acest proces.

Decembrie

Aprilie și august sunt cele care îl pot motiva pe decembrie să fie cât mai bun posibil. Îndeplinind rolul celor mai suportivi prieteni, aceștia doi îi împing să facă mai mult și să fie mai mult. Ca lideri înnăscuți, își pot inspira prietenii aventuroși să-și urmărească viața visurilor. Fie că este vorba de o carieră sau de o aspirație în viață, sprijinul acestor doi poate transforma acest lucru în realitate pentru zodia lor de foc.

Ianuarie

Când vine vorba de cariere, cei născuți în ianuarie au totul sub control. Timpul liber, nu prea. Munca este tot ce știe această zodie de pământ. Așadar, sunt cei mai predispuși să se simtă epuizați constant. De aceea, cei născuți în septembrie sunt...

Deși sunt la fel de orientați spre carieră ca și zodia lor de pământ, cei născuți în septembrie știu cum să echilibreze munca asiduă cu multă odihnă și îngrijire personală. Cunoscuți pentru că sunt foarte preocupați de sănătate și nutriție, aceste zodii îl motivează pe ianuarie să lucreze mai inteligent și pot transmite cu bucurie lista lor de lucruri esențiale pentru una dintre numeroasele lor rutine de îngrijire personală.

Februarie

Cunoscuți pentru că își mențin individualitatea pe un piedestal, cei născuți în februarie pot avea prostul obicei de a deveni prea rebeli. Au opinii puternice și o relație destul de dificilă cu autoritatea. Dar aici intervin cei născuți în octombrie. Sunt semnul unității și al conexiunii, așa că îl învață pe februarie să aibă relații mai bune cu oamenii din jurul lor. În cele din urmă, le reamintesc genului că, în cele din urmă, nu este întotdeauna vorba despre ei.

Martie

Pe măsură ce martie împinge septembrie să fie cât mai bun posibil, zodia de pământ nu are nicio problemă în a-i întoarce favoarea. Cunoscuți pentru că au prostul obicei de a avea capul în nori, cei născuți în septembrie pot scoate semnul de apă din fanteziile lor și îl pot readuce la realitate. Sunt capabili să fie și sistemul de sprijin pe care zodia îl dorește. Își validează emoțiile și sunt buni ascultători, așa că asta e suficient pentru a o împinge pe martie să-și urmeze visele cu încredere și perseverență, potrivit collective.world.

