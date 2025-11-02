Deși energia din săptămâna următoare este benefică trebuie să te înrădăcinezi și să-ți amintești că ai timp să-ți manifesti visele. Nu există nicio grabă.

Încetinește ritmul și permite universului să-ți dezvăluie următorii pași, pe măsură ce Superluna în Taur răsare miercuri, 5 noiembrie. Taurul este un semn zodiacal armonios, luxos și abundent care te poate ajuta să întruchipezi ceea ce speri să atragi. Fiind o Superlună și cea mai strălucitoare dintre cele care vor apărea în acest an, capacitatea ta de a atrage ceea ce îți dorești va fi amplificată. Acesta este un moment profund pentru descoperiri, mai ales că Uranus retrograd revine în Taur vineri, 7 noiembrie.

Deși oportunitățile și îndrumarea divină vor crește în zilele următoare, asigură-te că exersezi încetinirea ritmului, pe măsură ce Mercur staționează retrograd în Săgetător duminică, 9 noiembrie. Nu uita, nu trebuie să te grăbești prin această perioadă, ci să menții spațiu pentru ca planul divin să se materializeze pe deplin.

Berbec

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Berbec: joi, 6 noiembrie

Permite-ți să mergi înainte. Intri într-o perioadă de noroc și abundență în viața ta dar trebuie să te asiguri că îți permiți să mergi înainte. Asta înseamnă să fii deschis la schimbări în fațetele vieții tale pe care nu le-ai anticipat anterior.

Nu te abține deoarece Venus se schimbă în Scorpion joi, 6 noiembrie. Atât problemele financiare, cât și noile începuturi sunt puternic încurajate acum deoarece Venus în Scorpion îți permite să te lași purtat de curent, în loc să lupți împotriva lui. Acest lucru este crucial pentru a profita de toate oportunitățile care vor apărea.

De asemenea, s-ar putea să fie nevoie să-ți schimbi perspectiva. Încearcă să ai încredere că planul divin va fi întotdeauna mai bun decât al tău, astfel încât să poți în sfârșit să mergi mai departe și să lași în urmă îndoielile trecutului pentru totdeauna.

Taur

Profită la maximum de fiecare moment. Uranus s-a mutat pentru prima dată în semnul tău în 2018 și a adus o perioadă semnificativă de creștere personală și descoperire. Cine ești acum nu este cine erai atunci, iar întreaga ta viață reflectă acest lucru.

Deși ai început să te acomodezi cu noua ta normalitate pe parcursul lunilor de vară, când Uranus a trecut în Gemeni, acesta se va întoarce în Taur ca parte a retrogradării sale vineri, 7 noiembrie. Nu este un moment de teamă deoarece nu vei simți că te simțeai ca în 2018. În loc să perturbe planurile și convingerile tale, te va ajuta să aduci la bun sfârșit această nouă fază a vieții tale.

Recunoaște tot ce ai învățat de la începutul acestei perioade și cu ce nu mai ești dispus să te mulțumești. De vineri, 7 noiembrie, până pe 26 aprilie 2026, vei vedea în sfârșit cum toate eforturile tale dau roade. Noua ta viață începe să se materializeze.

Gemeni

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Gemeni: miercuri, 5 noiembrie

Nu ignora îndemnurile divine din univers. Miercuri, 5 noiembrie, va răsări Superluna în Taur. Acest ciclu lunar a început pe 27 aprilie, așa că ar putea fi benefic să reflectezi asupra a ceea ce s-a întâmplat în viața ta și în tine însuți în acea perioadă.

Deși Taurul guvernează teme de intuiție și semne divine, este, de asemenea, un semn de pământ care reprezintă abundența și bogăția. Trebuie să te asculți pe tine și ideile tale, mai ales dacă acestea au legătură cu creșterea veniturilor tale sau cu îmbunătățirea ta personală.

Caracterul pământesc al Taurului te va ajuta să ancorezi această idee, astfel încât să o poți aduce la îndeplinire. Nu fi surprins dacă dintr-o dată nu te mai poți convinge să renunți la ceea ce ar trebui să faci. Crede în tine și nu pierde timpul ignorând îndemnurile divine din univers. Toate acestea te ghidează spre o viață mai bună.

Rac

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Rac: joi, 6 noiembrie

Dezleagă misterele minții tale. Poate fi cunoscut ca un semn de apă emoțional, însă asta nu descrie complet complexitățile care te alcătuiesc.

Poți fi bun, sensibil și grijuliu dar ești și profund, misterios și creativ. Asigură-te că rezervi spațiu și pentru aceste calități pe care s-ar putea să nu te îmbrățișezi întotdeauna, mai ales că Venus intră în Scorpion joi, 6 noiembrie.

Venus în Scorpion îți va îmbunătăți viața profesională și romantică dar numai dacă începi să accepțicine ești. Acesta este un moment să te concentrezi pe orice proiecte care implică scris, romantism și eforturi care aduc o bucurie mai mare în viața ta. Venus îți aduce noroc în viață, dar va necesita mai întâi să fii cel mai autentic sine al tău și să-ți onorezi adevărul.

Leu

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Leu: vineri, 7 noiembrie

Universul nu s-a terminat încă cu tine. Anul trecut a fost dificil deoarece a adus multe schimbări în viața ta și nu toate cele la care sperai. Însă există întotdeauna un scop mai mare pentru tot ceea ce se întâmplă și ești pe cale să descoperi care este acesta.

Vineri, 7 noiembrie, Uranus retrograd se va întoarce în Taur, aprinzând o eră de împlinire a viselor și transformare în cariera ta. Poate ai trecut printr-o perioadă dificilă în carieră în ultimele luni. Deși a fost o perioadă dificilă nu înseamnă că acesta a fost rezultatul final.

Pe măsură ce aspecte ale vieții tale au fost eliminate, acestea au făcut loc pentru lucruri noi și mai bune. Acum, când Uranus se întoarce în Taur până pe 26 aprilie 2026, vei descoperi ce ți-e menit să faci. Pregătește-te pentru o schimbare divină în viața ta profesională și în modul în care te văd ceilalți. Aceasta este revenirea ta, și este una profund personală.

Fecioară

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Fecioară: Marți, 4 noiembrie

Investește în viața ta personală. Ai încercat să abordezi atât de multe lucruri deodată încât ți-a fost greu să simți că faci vreun progres. Deși a trebuit să înveți arta de a te concentra doar pe un singur domeniu al vieții tale la un moment dat, ești pe cale să experimentezi o schimbare profundă în prioritățile tale.

În loc să-ți faci griji pentru muncă sau bani, ești îndrumat să investești în viața de acasă. Aceasta poate implica pur și simplu locul pe care îl numești acasă sau acele relații care există acolo. Pe măsură ce Marte intră în Săgetător marți, 4 noiembrie, atenția ta trebuie să fie pusă pe viața personală. Marte dictează direcția în care curge energia ta și, pe parcursul lunii următoare, aceasta va fi direcționată către locul în care locuiești și cu cine.

Există, de asemenea, un interesant Mercur retrograd în Săgetător care are loc între 9 și 18 noiembrie, așa că fii atent la ce apare în această perioadă. Ai încredere că celelalte domenii ale vieții tale nu vor avea de suferit dacă îți acorzi timp personal și investești în relațiile care contează cel mai mult pentru tine. Acest tranzit ar putea ajuta, de asemenea, la o mutare sau la achiziționarea unei case.

Balanță

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Balanță: duminică, 9 noiembrie

Când te răzgândești, îți schimbi și viața. Mercur va staționa retrograd în Săgetător duminică, 9 noiembrie. Va rămâne aici până pe 18 noiembrie, înainte de a se întoarce în Scorpion și apoi a intra în Săgetător pe 10 decembrie.

Intri într-o călătorie a descoperirilor dar nu este un proces pe care îl poți grăbi. Ai sprijinul deplin al universului și ți se oferă oportunități noi și interesante. Totuși, s-ar putea să fie nevoie să te răzgândești pentru a profita de ele.

În loc să încerci să iei o decizie în grabă sau să te agăți de un plan sau o credință veche, folosește acest timp pentru a reflecta asupra a ceea ce îți dorești pentru tine. Fii dispus să te răzgândești și urmărește cum piesele vieții tale încep în sfârșit să se așeze la locul lor.

Scorpion

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Scorpion: joi, 6 noiembrie

Atrage, nu urmări. Pe măsură ce Venus intră în zodia ta joi, 6 noiembrie, puterea ta de atracție va crește pe măsură ce vei atrage fără efort tot ceea ce este menit pentru tine.

Venus în Scorpion reprezintă o perioadă în care vei deveni mai atractiv și mai carismatic pentru ceilalți. Vei acționa cu încredere și abundență. Acest lucru îți permite să vezi partea luminoasă a vieții și să crezi că totul va ieși mai bine decât ți-ai imaginat vreodată.

O mare parte a acestui capitol energetic pentru tine este să iei inițiativa asupra schimbărilor pe care dorești să se producă în viața ta. Când Venus se mută în Scorpion vei primi în sfârșit undă verde pentru transformare. Prinde ceea ce este menit pentru tine și refuză să urmărești ceea ce nu este.

Săgetător

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Săgetător: miercuri, 5 noiembrie

Acordă-ți spațiul de care ai nevoie pentru a te simți cât mai bine. O mare parte din energia actuală este fixată în Scorpion și Săgetător. Deși acest lucru poate fi benefic, implică și trecerea printr-un proces de introspecție. Cu alte cuvinte, trebuie să încetinești ritmul și să-ți acorzi timp pentru tine.

În această perioadă este menit să-ți reevaluezi dorințele și visele, astfel încât să poți descifra mai bine vocea sinelui tău interior. Pentru a face acest lucru, trebuie să-ți acorzi spațiu pentru a încetini ritmul. Fii dispus să anulezi planurile, să rămâi acasă peste seară și să te concentrezi pe cum te poți simți și să devii cea mai bună versiune a ta, în special în preajma Superlunii în Taur, miercuri, 5 noiembrie.

O Lună plină îți poate consuma energia sau poate aduce provocări în somn, totuși există înțelepciune de găsit în aceste nopți nedormite. Ia în considerare să stai acasă, să-ți rezolvi nevoile fizice, să consulți un consilier sau să programezi o sesiune de lucru corporal. Încetinirea ritmului acum îți va oferi claritatea de care ai nevoie în viitor.

Capricorn

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Capricorn: vineri, 7 noiembrie

Tu decizi ce funcționează pentru tine. Uranus a intrat pentru prima dată în Taur în 2018, aprinzând un profund sentiment de transformare și creștere. Acest lucru ar fi putut aduce schimbări în statutul tău relațional, viața de familie și familia. Deși nu ai simțit întotdeauna că ai control asupra tuturor lucrurilor, ai fost ghidat către un loc mai bun.

Acești ultimi ani s-au simțit ca o luptă constantă pentru a te orienta și a câștiga un nou sentiment de stabilitate. Totuși, odată cu reintrarea retrogradă a lui Uranus în Taur vineri, 7 noiembrie, vei primi în sfârșit binecuvântările tale.

De acum și până în aprilie 2026, intri într-o perioadă de împlinire. Vei culege în sfârșit roadele întregii munci pe care ai investit-o în viața ta din 2018. Amintește-ți ce ai învățat, mai ales că viața ta nu trebuie să arate într-un anumit fel pentru a te simți de succes.

Vărsător

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Vărsător: joi, 6 noiembrie

Fii dispus să schimbi cursul. Venus va intra în Scorpion joi, 6 noiembrie, inițiind o perioadă de transformare și recompense financiare în cariera ta. Scorpionul guvernează toate aspectele vieții tale profesionale și, cu Venus prezentă, este momentul perfect să aplici pentru acel loc de muncă mai bine plătit sau să ceri mai mulți bani în rolul tău actual.

Această perioadă nu numai că reprezintă succes și bogăție, dar îți îmbunătățește și reputația. În timpul acestui tranzit, care va dura până pe 30 noiembrie, vei fi perceput ca fiind extrem de competent și de succes. Acest lucru, la rândul său, te va ajuta să atragi mai multe oportunități în viața ta.

Nu te teme să schimbi cursul în această fază. Dacă te-ai gândit la o schimbare de carieră, acum este momentul să valorifici puterea astrelor și să-ți transformi visele în realitate.

Pești

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Pești: Marți, 4 noiembrie

Investește în tine. Ai muncit și ai depus efort dar nimic nu a ieșit cu adevărat așa cum sperai. Te-ai simțit îndrumat să-ți asumi șanse în carieră, să începi noi proiecte sau să aplici pentru oportunități interesante și, totuși, ești încă exact unde erai la începutul anului.

Nu pentru că intuiția ta a fost greșită sau pentru că nu ai făcut ceva bine, ci pentru că a existat un sentiment de sincronizare divină care se desfășoară în viața ta. Începând de marți, 4 noiembrie, Marte va intra în Săgetător și va aduce un nou sentiment de motivație în cariera ta.

Fii atent la ce apare între 9 și 18 noiembrie, în timp ce Mercur este retrograd în Săgetător. S-ar putea să auzi în sfârșit despre un loc de muncă pentru care ai aplicat, chiar dacă a trecut o perioadă semnificativă de timp de când ai făcut-o. Marte în Săgetător te motivează într-un mod pe care nu l-ai mai experimentat de aproape doi ani și te ajută să investești în tine și în viața pe care speri să o construiești, potrivit yourtango.com.