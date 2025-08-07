Criza emoțională din August explicată astrologic: Când se termină lacrimile și suferința?

Dacă simți că ești mereu pe punctul de a plânge, nu ești singur(ă) – astrologia are un cuvânt de spus

Ai observat în jur oameni triști, irascibili sau retrași în ultima perioadă? Sau poate chiar tu ai fost copleșit(ă) de emoții fără o explicație clară? De vină ar putea fi „vremea astrologică”, adică influențele planetare intense care ne afectează subtil, dar profund.

"Dacă te simți epuizat(ă) emoțional, nu ești singur(ă)", spune astrologul Amy Demure. "Toată lumea simte că pierde controlul."

De ce ne simțim atât de jos? Răspunsul stă în retrograde

În ultimele săptămâni, cinci planete majore sunt în retrograd:

Saturn Retrograd

Mercur Retrograd

Neptun Retrograd

Pluto Retrograd

Lilith Retrograd

Aceste influențe cosmice ne obligă să revizităm traume vechi, greșeli din trecut și să înfruntăm propriile umbre. De aici vin tristețea inexplicabilă, sentimentul de stagnare și chiar relații tensionate sau rupturi neașteptate.

„Poate te gândești la conversații pe care ai fi vrut să le gestionezi altfel... sau poate te lovești de dureri emoționale despre care credeai că au fost depășite.”

Totul are un scop: curățare emoțională și resetare spirituală

Această perioadă nu este un „blestem” — ci un proces necesar de curățare karmică. Așa-numita „muncă de umbră” (shadow work) presupune să te retragi, să reflectezi și să renunți la ceea ce nu-ți mai servește:

Relații toxice

Joburi care nu te împlinesc

Gânduri și tipare distructive

Veștile bune: Energia se schimbă în bine în august 2025

Potrivit lui Amy Demure, lucrurile încep să se îmbunătățească după 11 august 2025, când Mercur iese din retrograd. Chiar dacă unele planete exterioare vor rămâne în retrograd, efectele vor fi mai subtile și mai puțin personale, scrie yourtango.com.

„Universul vrea să te oprești din alergat și să reflectezi — doar așa poți construi viața pe care o visezi cu adevărat.”

Ce trebuie să faci în această perioadă?

Sfaturi pentru a trece cu bine peste această etapă astrologică: