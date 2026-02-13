Cum sărbătorești Ziua Îndrăgostiților, în funcție de luna nașterii

Aprilie

Cei născuți în aprilie, doriți să vă întâlniți perechea. Pentru o persoană din Ziua Îndrăgostiților care nu va fi intimidată sau speriată de energia pe care o aduceți în relațiile voastre. Vă doriți glume inteligente, dezbateri pasionale și rivalitate aprinsă. Întâlnirea ideală este cineva care ar putea înfrunta o nouă provocare cu capul în jos și ar putea da tot ce are mai bun, fără să-și facă griji că va eșua sau va părea ridicolă. Dansul salsa, aruncarea cu toporul sau cursurile de olărit sunt tipurile de întâlniri care vor permite cu adevărat tipului de chimie pe care o căutați să prospere.

Mai

Nativii lunii mai, sunteți în căutarea unui Valentine's care are gusturi bune. Nu ați fi prinși morți într-un lanț de restaurante, oriunde prea turistic sau lângă o ședință foto siropoasă de pe Instagram. Vreți lux. Vreți calitate. Vreți ceva și pe cineva cu o valoare reală și incontestabilă, care să iasă în evidență. Care vi se potrivește ca o jachetă croită sau o mănușă de piele. Și chiar dacă iubiți timpul liber și relaxarea, sunteți dispuși să vă ridicați și să depuneți efort. Pentru că știți că lucrurile cu adevărat valoroase pot fi dobândite doar prin muncă asiduă.

Iunie

Cei născuți în iunie, sunteți în căutarea unui Valentine's cu multiple fațete. Cineva suficient de complex pentru a completa dihotomia care sunteți voi. Un partener care are propriile interese, hobby-uri și prieteni și nu se va pierde în ale tale, dar știe și cum să se relaxeze și să-și reîncarce bateriile. Îți dorești pe cineva care să-ți poată oferi stimulare și confort la rândul său.

Iulie

Cei care au venit pe lume în iulie, căutați un Valentine care știe să ia lucrurile încet. V-ați pus în practică și cunoașteți suișurile și coborâșurile lumii întâlnirilor. Nu credeți în dragoste la prima vedere și, în schimb, căutați o relație care se construiește în timp. Adevărata experiență de a cunoaște și de a-ți păsa de cineva pe măsură ce afli cine este. Vreți să fiți văzuți în același mod, exact pentru cine sunteți și nu pentru cine își imaginează cineva că ați putea fi în ceața poftei. Cineva al cărui realism comun vă oferă un sentiment de fiabilitate.

August

Persoanele care au venit pe lume în august, căutați un Valentine care să vă venereze. Vreți să fiți adorați și idolatrizați. Vreți să stați frumos și să lăsați pe cineva să vină la voi. Să fiți urmăriți și urmăriți. Vreți să vă prefaceți greu de obținut. Nu doar pentru că iubești drama și emoția, ceea ce faci, ci pentru că vrei să știi că această persoană este capabilă de dăruire. În lumea ta socială, nu există limite pentru oamenii frumoși și interesanți, așa că atunci când cineva te abordează romantic, vrei să te asiguri că este cu adevărat dedicat.

Septembrie

Nativii lunii septembrie, vă doriți un Valentin care să vă respecte regulile, care să vă urmeze sistemul. Este un (citește: singurul) mod de a face lucrurile pe care l-ați perfecționat în timp, iar această persoană trebuie să accepte pe deplin acest lucru, altfel nu veți putea niciodată să vă relaxați cu adevărat în preajma ei. Dar odată ce rufele sunt spălate și șosetele și prosoapele sunt împăturite corect, atunci puteți intra în mentalitatea potrivită pentru a vă deschide emoțional și a construi acel sentiment de intimitate pe care îl doriți mai presus de orice.

Octombrie

Nativii lunii octombrie, căutați un Valentin care să fie yin-ul yang-ului vostru. Persoana care vă va provoca să ieșiți în afara zonei voastre de confort și să vă arate ce v-a lipsit, dar și persoana care vă va aprecia și valoriza propriile puncte forte unice. Dacă ești o persoană care planifică, cauți pe cineva care să aducă spontaneitate și entuziasm planurilor pe care le-ai făcut. Dacă ești o persoană sociabilă, cauți persoana cu care te poți simți confortabil în tăcere. În cele din urmă, cauți pe cineva cu care poți crește - împreună.

Noiembrie

Persoanele care au sosit în noiembrie, cauți o Zi a Îndrăgostiților pe care să o seduci. Pe cineva pe care să-l poți atrage fizic, emoțional și mental. Vrei să simți acea scânteie tangibilă care apare atunci când cineva preia ceea ce arunci. Pentru că acest răspuns îți dă încredere și îți amintește de toate lucrurile pe care le iubești la tine. Cel mai bun sentiment pe care partenerul tău îl va evoca nu este euforia momentană a cuceririi, ci efectele de durată ale validării. Savurează-l, nu trebuie întotdeauna să fii cel care dăruiește.

Decembrie

Dacă te-ai născut în decembrie, cauți o Zi a Îndrăgostiților care este opusul elementului. Vrei ca dragostea să fie o aventură, ceva desprins dintr-o carte, ceva exotic, ceva ce trebuie căutat și pentru care trebuie luptat, nu ceva ce găsești la ușa vecinului. Nu vrei să ajungi cu cineva care este mulțumit de sine sau care dorește să urmeze normele. Ai nevoie de un partener care știe cum să cultive pasiunea și să mențină vie chimia voastră. Cineva care este sentimental și vrea să-ți împărtășească toate privirile.

Ianuarie

Suflete născute în ianuarie, căutați un Valentin care este gata de angajament. Nu vreți să pierdeți timpul cu ceva ce nu va dura și aveți nevoie de cineva care are aceeași mentalitate. Cineva care se gândește cu adevărat la ceea ce caută și nu doar „va vedea cum merge”. Vreți pe cineva care își stabilește obiective și evaluează constant progresul în raport cu ele. Perechea perfectă este cineva care vrea să cucerească lumea mână în mână și știe ce este nevoie pentru a ajunge acolo.

Februarie

Cei născuți în februarie, căutați un Valentin care va sparge normele alături de voi. Noțiunile învechite despre cum arată romantismul vă dau bătaie de cap și căutați pe cineva care să definească ce poate fi un parteneriat adevărat atunci când este construit între egali. Partenerul vostru a depus efortul pentru a se cunoaște și a crește ca individ și este gata să se împărtășească cu o altă ființă umană și să o prețuiască, oricât de dezordonat și complex ar fi. Așteptările lor realiste de la voi se vor simți eliberatoare și nu veți uita niciodată să-i apreciați pentru asta.

Martie

Cei născuți în martie, sunteți în căutarea unei persoane din Ziua Îndrăgostiților care să fie stânca voastră. Cineva care să vă ancoreze imaginația zburătoare fără să vă tragă la pământ. Cineva prea asemănător poate neglija viața de zi cu zi, dar intuiția voastră, combinată cu puțin pragmatism, are capacitatea de a face orice posibil. Partenerul vostru vă va încuraja să începeți afacerea la care ați visat, să construiți casa pe care ați proiectat-o, să pictați pictura murală pe care ați schițat-o. Pentru că va putea vizualiza cum ar putea arăta toate cele mai bune idei ale voastre în lumea reală, notează collectiveword

