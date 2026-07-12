De ce un bărbat fuge dintr-o relație, în funcție de luna nașterii?

Este frustrant, dar psihologia relațiilor sugerează că acest tip de „distanțare bruscă” are adesea mai puțin legătură cu faptul că cealaltă persoană este incapabilă de iubire și mai mult cu declanșatorii emoționali legați de stilul de atașament, vulnerabilitate și teama de intimitate.

Aprilie

Bărbatul născut în aprilie își iubește independența și, de asemenea, îi place să flirteze. Fuge când partenera sa devine posesivă sau dominatoare (bărbatul născut în aprilie NU-i place să fie controlat). Nu te plânge de cum s-a uitat fix la chelnerița atrăgătoare de fiecare dată când trecea pe lângă tine și nu te preface că ai nevoie de el 24/7; dacă o faci, cel mai probabil va fugi în cealaltă direcție.

Mai

Bărbații din mai sunt extrem de demni de încredere, dar nu sunt rapizi în a avea încredere în ceilalți. Apropierea prea rapidă de cineva născut în mai îl sperie, pentru că nu simte că știe încă cine ești cu adevărat și dacă meriți sau nu pentru el. Acordă-i cuiva născut în mai timp înainte de a încerca să-l legi. Lasă-l să se apropie de tine mai întâi.

Iunie

Din păcate, cineva născut în iunie este foarte indecis. Îi place să-și păstreze opțiunile deschise pentru că își dorește ce e mai bun. Este alimentat de emoție și entuziasm, așa că atunci când începeți să vă apropiați, se teme că a fi cu o singură persoană va deveni monoton și plictisitor.

Iulie

Bărbații din iulie sunt din păcate nesiguri și le place când faci prima mișcare, dar mișcările care vin după prima îl fac să fugă. Bărbatul născut în iulie se sperie când începi să te apropii, deoarece are o cantitate copleșitoare de emoții față de tine și se teme că i-ai putea frânge inima.

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August

Bărbatul născut în august este încrezător și știe exact ce își dorește, adică atenția, timpul și energia ta. Încrederea lui îl face adesea să creadă că este lumina ochilor fiecărei femei, ceea ce îl duce apoi la a deveni un burlac perpetuu. Fuge când încerci să te apropii întrucât cea mai mare frică a lui este să te așezi.

Septembrie

Bărbații din septembrie sunt cunoscuți pentru că vor să-și ia timp. Trebuie să analizeze și să disece fiecare aspect al relației voastre, iar când încerci să te grăbești, nu au adunat toate informațiile de care au nevoie. Cineva născut în septembrie are nevoie să ai răbdare.

Octombrie

Bărbații din octombrie sunt destul de superficiali și sunt, de asemenea, foarte fermecători. În mod ironic, personalitatea lor fermecătoare te face să crezi că sunt o persoană perfectă cu care să ai o relație, dar de îndată ce începi să-ți exprimi dorința pentru ceva „serios”, bărbatul născut în octombrie devine distant. Nu-i place să se confrunte cu emoții profunde și va evita confruntarea cu orice preț, așa că atunci când începi să te apropii, va începe încet să se miște în direcția opusă, fără prea multă atenție sau explicație.

Noiembrie

Bărbatul născut în noiembrie este foarte asertiv și competitiv. Cel mai probabil va fugi când începi să te apropii, deoarece îi plac provocările. Din păcate, jocurile sunt ceva ce bărbatului născut în noiembrie îi place să joace.

Decembrie

Bărbații din decembrie iubesc aventura și trăiesc pentru explorare. Își imaginează fiecare posibilitate și vor să le experimenteze pe toate. Bărbatul născut în decembrie nu vrea să se apropie prea mult de tine, deoarece nu poate rămâne într-un singur loc prea mult timp. Durează ceva timp pentru ca cineva născut în decembrie să se lase legat de cineva și, de obicei, este după ce este convins că a experimentat fiecare aventură pe care lumea o are de oferit.

Ianuarie

Bărbatul născut în ianuarie este extrem de practic, iar pragmatismul său îl face adesea să se aștepte la ce e mai rău, mai ales când vine vorba de relații. Fuge când începeți să vă apropiați, pentru că se teme că nu veți fi atât de serioși pe cât are nevoie dacă v-ar lăsa cu adevărat să intrați.

Februarie

Bărbații din februarie sunt alergici la emoții. Fuge când începeți să vă apropiați tocmai din acest motiv, pentru că vă apropiați, și trebuie să se detașeze cât mai repede posibil.

Martie

Bărbatul născut în martie iubește dragostea, dar o iubește într-un mod nerealist. Devine distant când te apropii pentru că are această imagine idealizată a iubirii, în care crede că nu te potrivești, notează collective.world.