De neoprit! 4 zodii intră în cea mai puternică perioadă a verii

În astrologie, Marte este planeta acțiunii, a inițiativei și a ambiției, iar tranzitul prin Gemeni stimulează comunicarea, viteza de reacție și dorința de a face lucrurile să se întâmple.

Potrivit astrologului Joshua Pingley, patru zodii vor simți cel mai intens această influență. Pentru ele urmează o perioadă în care nu vor mai accepta compromisuri și vor face tot ce le stă în putere pentru a-și atinge obiectivele, scrie yourtango.com.

Gemeni

Relaxarea ia sfârșit. Cu Marte în semnul tău, intri într-o perioadă extrem de activă, în care agenda se umple rapid, iar oportunitățile apar una după alta.

Ai energie, încredere și dorința de a demonstra ce poți. Spiritul competitiv este mai puternic ca niciodată și nimeni nu te poate opri din drumul spre succes. Dacă în ultimele luni ai simțit că stagnezi, acum este momentul să faci schimbările pe care le-ai tot amânat.

Totuși, ai grijă să nu exagerezi. Entuziasmul este uriaș, dar există și riscul de epuizare dacă nu îți acorzi pauze.

Săgetător

Exact impulsul de care aveai nevoie sosește odată cu intrarea lui Marte în Gemeni. Ai numeroase planuri și proiecte, iar acum găsești energia necesară pentru a le pune în practică.

Comunicarea devine unul dintre cele mai mari atuuri ale tale. Îți exprimi ideile cu ușurință, convingi oamenii și atragi sprijin din partea celor din jur. Poți gestiona mai multe proiecte simultan, iar această versatilitate se transformă într-un avantaj important.

Până pe 11 august, ai șanse mari să faci pași importanți spre obiectivele tale.

Fecioară

Influența lui Marte este foarte puternică pentru tine, deoarece și zodia ta este guvernată de Mercur. Tranzitul activează sectorul carierei și al imaginii profesionale.

Dacă te-ai gândit să schimbi locul de muncă, să ceri o promovare sau o mărire de salariu, acum este momentul ideal să faci primul pas.

Universul îți susține ambițiile și îți oferă curajul de a ieși în față. Nu te teme să îți pui în valoare calitățile și să ceri ceea ce consideri că meriți.

Pești

Până pe 11 august, Marte în Gemeni îți aduce schimbări importante și multe emoții. Chiar dacă la început poate părea o perioadă agitată, ea te ajută să renunți la frici și să îți urmezi adevăratele dorințe.

Este momentul să nu mai trăiești în funcție de așteptările celorlalți. Dacă ai o idee creativă sau un proiect pe care îl tot amâni, acum ai motivația necesară pentru a-l transforma în realitate.

Marte îți oferă curajul de a acționa, iar influența Gemenilor îți îmbunătățește comunicarea. Nimic nu te împiedică să obții un succes important în această vară.