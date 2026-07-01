Pentru aceste 3 zodii începe cea mai frumoasă perioadă a verii, pe 1 iulie 2026

Pentru trei zodii, însă, începutul lunii marchează un adevărat nou capitol: lasă în urmă dezamăgirile și încep să se bucure din nou de viață.

Energia Lunii în Vărsător îi încurajează să renunțe la iluzii și să vadă realitatea așa cum este, fără dramatism. În locul promisiunilor imposibile, apar planuri realizabile și obiective clare, iar acest lucru le aduce liniște și încredere în viitor.

Gemeni

Pentru Gemeni, 1 iulie vine cu un val de optimism și entuziasm.

Ai sentimentul că această lună va fi diferită și, de data aceasta, instinctul nu te înșală. Proiectele începute în iunie încep să dea primele rezultate, iar oportunitățile pe care le-ai așteptat își fac, în sfârșit, apariția.

Ideile pe care le-ai pus pe hârtie în ultimele săptămâni au șansa să se transforme în proiecte concrete. Simți că lucrurile se pun în mișcare și că ești tot mai aproape de obiectivele tale.

Încrederea revine, iar acest lucru îți schimbă complet starea de spirit. Ai impresia că universul lucrează în favoarea ta și că succesul este la doar un pas distanță.

Balanță

Pentru Balanțe, prima zi din iulie setează tonul întregii luni.

Începi această perioadă cu o energie pozitivă și cu o dorință puternică de a face schimbări reale în viața ta. Nu mai este vorba despre vise sau planuri amânate, ci despre pași concreți spre ceea ce îți dorești.

Sub influența Lunii în Vărsător, găsești echilibrul perfect între ambiție și realism. Știi exact unde vrei să ajungi și ai încrederea că poți reuși.

Entuziasmul tău este molipsitor, iar fiecare succes, oricât de mic, îți oferă și mai multă motivație. Luna iulie începe exact așa cum îți doreai: cu speranță, energie și dorința de a merge înainte.

Vărsător

Vărsătorii sunt marii favoriți ai zilei de 1 iulie.

Luna se află chiar în semnul tău zodiacal și îți oferă claritate, optimism și dorința de a începe de la zero. Chiar dacă luna iunie nu a fost exact cum ai sperat, refuzi să rămâi blocat în dezamăgiri.

Ai învățat că atitudinea îți influențează direct rezultatele. Atunci când privești viața cu optimism, atragi oportunități și oameni potriviți. De aceea alegi să începi luna cu încredere și fără regrete.

Planurile pe care le-ai făcut pentru perioada următoare te entuziasmează, iar gândul la experiențele care urmează îți redă bucuria de a trăi. Nu ai mai fost atât de motivat de mult timp, iar acest început de iulie poate marca unul dintre cele mai fericite momente ale verii.

Luna iulie începe sub cele mai bune auspicii

Pentru Gemeni, Balanță și Vărsător, ziua de 1 iulie 2026 aduce un nou început. Energia Lunii în Vărsător îi ajută să lase trecutul în urmă, să își recapete optimismul și să privească spre viitor cu mai multă încredere. După o perioadă cu provocări și incertitudini, acești nativi au toate șansele să redescopere bucuria și să înceapă luna cu zâmbetul pe buze.