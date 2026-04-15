Fericirea vine din interior pentru 3 zodii, pe 15 aprilie 2026

Sub influența Lunii în Berbec, realizăm că o mare parte din tristețea și apăsarea pe care le simțim vine din expunerea constantă la informații negative.

Chiar dacă lumea merge mai departe indiferent dacă suntem conectați sau nu, avem nevoie de pauze. Uneori, chiar și o mică deconectare poate face minuni pentru echilibrul psihic.

Este momentul perfect să iei o pauză de la fluxul continuu de știri și social media. Viața are oricum suficiente provocări — nu este nevoie să adăugăm și mai multă negativitate. Pentru aceste trei zodii, urmează o resetare emoțională importantă.

Berbec

Există momente în care simți nevoia să plângi fără să știi exact de ce. Sub influența Lunii în Berbec, realizezi că ai permis energiei negative din jur să te afecteze mai mult decât ar fi trebuit.

Vestea bună este că tu deții controlul. Nu trebuie să absorbi tot ceea ce se întâmplă în jur. Poți alege să te protejezi.

Este viața ta și merită trăită la maximum. Nu lăsa tristețea să te definească. Fă un pas în spate, deconectează-te și recâștigă-ți echilibrul.

Rac

Tristețea nu mai poate continua să domine viața ta, cel puțin nu la nivelul intens de până acum. Există mult mai multă lumină în tine decât crezi.

Deși nu este ușor să te desprinzi de această stare, este esențial pentru sănătatea ta emoțională și fizică. Lumea este plină de frumusețe, iar tu ai capacitatea de a o vedea.

Sub influența Lunii în Berbec, îți dai seama că ai puterea de a schimba direcția. Este momentul în care tristețea se estompează, iar fericirea începe să prindă contur.

Capricorn

Ai tendința de a te pierde în propriile gânduri și scenarii negative. Este ceva ce se întâmplă tuturor, însă acum este momentul să depășești această etapă.

Chiar dacă nu este ușor, Universul îți transmite clar că ai dreptul să fii fericit. Poți alege să renunți la tristețe.

Timpul trece rapid, iar energia ta nu merită consumată pe lucruri pe care nu le poți controla. Vestea bună? Starea ta interioară este ceva ce poți schimba.

Este începutul unei perioade mai luminoase și mai echilibrate pentru tine.