Horoscop chinezesc, iulie 2026: Cele mai norocoase și cele mai dificile zile ale lunii

Este o lună în care energia trece de la Calul de Lemn la Capra de Lemn, pe 7 iulie, schimbând ritmul evenimentelor și încurajând echilibrul, liniștea și apropierea de familie.

În astrologia chineză, luna iulie include câteva zile-cheie care pot influența puternic destinul fiecărui nativ. Există doar trei Zile de Pericol – 2, 15 și 27 iulie –, când este recomandat să eviți investițiile riscante, cheltuielile impulsive și lansarea unor proiecte importante.

În schimb, 8 iulie este considerată cea mai norocoasă zi a lunii pentru noi începuturi, fiind o Zi a Stabilirii, asociată și cu cifra 8, simbol al prosperității. O altă zi favorabilă este 20 iulie.

După fiecare zi potrivită pentru un nou început urmează o zi dedicată renunțării la ceea ce nu îți mai folosește. Astfel, 9 și 21 iulie sunt ideale pentru a elimina obiceiuri, relații sau situații care îți consumă energia.

Weekendul 11-12 iulie este unul dintre cele mai liniștite ale lunii, perfect pentru odihnă și timp petrecut alături de familie sau prieteni. În plan financiar, cele mai favorabile date sunt 16 și 28 iulie.

Șobolan

Iulie poate marca începutul unei noi etape în viața ta. Totuși, înainte de a merge înainte, va trebui să rezolvi o problemă importantă care îți blochează progresul.

Prima săptămână aduce schimbări majore, posibil provocate de tine sau de altcineva. Poate fi vorba despre renovarea locuinței, înlocuirea unor echipamente sau reorganizarea completă a stilului de viață.

Pe 13 iulie, energia Șobolanului de Pământ te ajută să reconstruiești pe baze solide, iar 25 iulie este favorabilă relațiilor și discuțiilor despre viitorul unei povești de dragoste.

Cele mai compatibile zodii: Dragon și Șarpe.

Numărul norocos: 8.

Bivol

Luna iulie este construită în jurul a trei momente importante.

Pe 2 iulie, într-o Zi de Pericol, energia Focului îți amplifică ambiția, dar și impulsivitatea. Evită conflictele și nu lăsa competiția să îți dicteze deciziile.

14 iulie, o Zi a Distrugerii, este potrivită pentru a renunța la ceea ce nu mai funcționează. Simplificarea vieții îți va aduce mai multă stabilitate.

Pe 26 iulie, vei privi lucrurile mult mai obiectiv și vei putea lua decizii strategice pentru viitor.

Cele mai compatibile zodii: Iepure și Câine.

Numărul norocos: 7.

Tigru

Ai una dintre cele mai puternice luni ale anului.

Pe 3 iulie, într-o Zi a Succesului, înveți să îți folosești energia și influența în mod inteligent.

Pe 15 iulie, chiar dacă este o Zi de Pericol, reușești să stabilești limite sănătoase și să eviți conflictele.

27 iulie îți aduce claritate emoțională și o intuiție excepțională, care te ajută să eviți situațiile toxice.

Cele mai compatibile zodii: Șobolan și Cal.

Numărul norocos: 5.

Iepure

Iulie este una dintre cele mai favorabile luni pentru tine.

Pe 4 iulie, primești o răsplată pentru eforturile depuse în trecut. Poate fi vorba despre bani, un cadou sau dispariția unei griji importante.

Pe 16 iulie, succesul apare dintr-o direcție neașteptată și te ajută să îți redefinești obiectivele.

28 iulie confirmă că deciziile luate în această lună au fost inspirate și deschid drumul către un august prosper.

Cele mai compatibile zodii: Cocoș și Capră.

Numărul norocos: 3.

Dragon

Iulie este extrem de activă și plină de oportunități.

Pe 5 iulie, într-o Zi a Deschiderii, poți începe proiecte noi sau poți profita de oportunități profesionale importante.

17 iulie îți activează intuiția, însă ai grijă la oboseală.

Pe 29 iulie, primești șansa de a încerca ceva complet nou, care îți poate schimba direcția profesională.

Cele mai compatibile zodii: Maimuță și Mistreț.

Numărul norocos: 2.

Șarpe

Motto-ul lunii este: „Renunță la vechi pentru a face loc noului.”

Pe 6 iulie, închei capitole importante din viața ta și te eliberezi de poveri.

18 iulie îți oferă oportunități pe care le vei recunoaște mai degrabă intuitiv decât logic.

Pe 30 iulie, începi un nou drum cu mai multă încredere și optimism.

Cele mai compatibile zodii: Bivol și Tigru.

Numărul norocos: 11.

Cal

Surprinzător, aceasta poate fi una dintre cele mai liniștite luni din ultimul timp.

Pe 7 iulie, începi să spui mai des „nu” și renunți la responsabilități care nu îți aparțin.

19 iulie închei proiecte sau obligații inutile, iar la finalul lunii simți că ți-ai recăpătat energia.

Pe 31 iulie, revii la forma ta maximă și privești viitorul cu optimism.

Cele mai compatibile zodii: Cal și Bivol.

Numărul norocos: 13.

Capră

Luna aceasta este despre începuturi.

8 iulie este cea mai norocoasă zi pentru lansarea unui proiect nou sau pentru un pas important în carieră.

20 iulie confirmă că ai ales direcția potrivită și îți oferă încredere să continui.

Cele mai compatibile zodii: Mistreț și Cocoș.

Numărul norocos: 6.

Maimuță

Obiectivul principal al lunii este să faci ordine în viața ta.

Pe 9 iulie, scapă de lucrurile inutile din casă și din viața personală.

Pe 21 iulie, realizezi că nu doar obiectele trebuie eliminate, ci și emoțiile negative sau relațiile toxice.

La finalul lunii vei simți că ai recăpătat controlul.

Cele mai compatibile zodii: Capră și Tigru.

Numărul norocos: 4.

Cocoș

În iulie demonstrezi cât de valoros ești.

Până pe 10 iulie, analizezi atent situațiile din jur și găsești soluții eficiente.

Pe 10 iulie, inteligența și capacitatea ta de comunicare impresionează pe toată lumea.

22 iulie este perfectă pentru stabilirea unor noi obiective personale.

Cele mai compatibile zodii: Iepure și Șarpe.

Numărul norocos: 9.

Câine

După o perioadă solicitantă, luna iulie îți oferă șansa să găsești echilibrul.

11 iulie este ideală pentru stabilirea obiectivelor și organizarea vieții.

23 iulie aduce schimbări benefice în rutina zilnică și mai multă liniște sufletească.

La finalul lunii vei observa că stresul s-a diminuat considerabil.

Cele mai compatibile zodii: Iepure și Mistreț.

Numărul norocos: 1.

Mistreț

Iulie este o lună a stabilității.

Ai două zile importante: 12 iulie și 24 iulie, ambele favorabile consolidării relațiilor, familiei și planurilor de viitor.

Găsește ceea ce te motivează cu adevărat și lasă acest lucru să îți ghideze deciziile.

Cele mai compatibile zodii: Câine și Mistreț.

Numărul norocos: 6.