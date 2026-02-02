Horoscop chinezesc: zodiile norocoase ale săptămânii 2–8 februarie 2026

Perioada este dominată de o energie Yin, care favorizează receptivitatea, calmul, răbdarea și deschiderea față de ceea ce urmează să primești.

Așteptarea poate deveni frustrantă, însă este important să nu acționezi din teamă sau impulsivitate. Credința în tine și sinceritatea față de propriile dorințe sunt esențiale în aceste zile.

Între luni, 2 februarie, și miercuri, 4 februarie, vei fi testat: tentația de a reveni la tipare vechi sau de a rămâne în zona de confort este mare. Este momentul să rămâi fidel obiectivelor tale și să alegi doar ceea ce este aliniat cu intențiile tale reale.

Pe 5 și 6 februarie, exprimarea recunoștinței joacă un rol-cheie. Când primești ceea ce îți dorești, oferă mai departe — un gest de generozitate consolidează mentalitatea de abundență. În weekend, sunt favorizate proiectele rapide, care pot fi finalizate în maximum 24 de ore. Respectarea timpului este una dintre cele mai bune modalități de a-ți celebra reușitele.

Boul

Boul atrage noroc și abundență pe tot parcursul săptămânii, mai ales în zona casei și a proiectelor personale. Energia atinge un vârf în jurul datei de 8 februarie, o Zi Închisă, ideală pentru finalizarea unor obiective clare și realizabile rapid.

Deși ești cunoscut pentru perseverență, în această perioadă viteza este cheia norocului. Ia decizii rapide, bazate pe convingerile tale. Spune „nu” mai des și acceptă doar ceea ce este cu adevărat potrivit pentru drumul tău.

Sfat simbolic: poartă o frunză de dafin în portofel pentru a atrage norocul.

Dragonul

Pentru Dragon, relațiile profesionale sunt sursa principală de noroc și prosperitate în această săptămână. Reușești să atragi oportunități fără efort, prin calm, claritate și soluții inteligente în situații tensionate.

Ești perceput ca o persoană influentă și stabilă, iar acest lucru îți aduce recunoaștere și responsabilități importante. Cea mai norocoasă zi este 5 februarie.

Sfat simbolic: așază câteva monede în centrul livingului pentru a stimula energia prosperității financiare.

Șobolanul

Șobolanul atrage abundență în contexte sociale, mai ales atunci când acestea au loc aproape de casă. Întâlnirile relaxate cu prietenii sau familia pot deschide uși neașteptate.

Dacă te-ai gândit să organizezi o cină sau o întâlnire acasă, duminică, 8 februarie, este momentul ideal. Abilitățile tale de observație te ajută să identifici rapid oportunitățile potrivite, mai ales atunci când te simți confortabil și în largul tău.

Ziua de 6 februarie este cea mai productivă pentru tine, deoarece energia zilei se aliniază perfect cu gândirea ta strategică.

Sfat simbolic: eliberează spațiul din dreptul ușii de la intrare pentru a invita energie proaspătă și noroc în casă.