Țepele pentru turiști în Grecia 2026: taxi, restaurant, plajă, mașină închiriată

Iată cele mai frecvente zece, pe categorii.

1. Taxiul fără aparat de taxat

Cea mai raportată țeapă din Grecia. La aeroportul din Atena, în portul Pireu sau în fața hotelurilor din Santorini și Mykonos, unii șoferi pretind că aparatul de taxat e stricat, cer o sumă fixă umflată sau aleg un traseu mai lung. La aeroportul Atenei, tariful fix reglementat spre centru este de 38 de euro ziua și 54 de euro între miezul nopții și ora 5:00 — orice sumă peste aceste valori, cerută fără explicație, e semn de alarmă. Soluția: insistă pe pornirea aparatului de taxat sau folosește aplicații precum Uber, FREE NOW sau Beat, disponibile în majoritatea orașelor mari și pe insulele populare.

2. Amenzile de parcare "internaționale"

Grecia aplică Decizia-cadru UE privind executarea sancțiunilor financiare transfrontaliere, ceea ce înseamnă că o amendă de parcare sau de circulație primită în vacanță te poate ajunge acasă, prin poștă, luni mai târziu — și rămâne executorie. Vestea bună: dacă plătești în primele 10 zile, primești, de regulă, o reducere de 50%. Parcarea ilegală repetată poate atrage chiar ridicarea plăcuțelor sau blocarea roții.

3. Nota de plată "umflată" la restaurant

Practica de a taxa pâinea și apa neconsumate la cerere este ilegală în Grecia din 2013, dar continuă să apară pe note de plată în zonele turistice — poți refuza legal orice taxă pentru produse pe care nu le-ai comandat explicit. O variantă mai gravă: adăugarea de produse pe care nu le-ai consumat sau umflarea prețurilor la final, mai ales acolo unde meniul cu prețuri nu e afișat clar. Verifică întotdeauna meniul cu prețuri înainte de a te așeza și cere bonul fiscal detaliat.

4. Barurile de plajă (beach bar) cu taxe ascunse

Pe insule precum Mykonos, ai putea plăti taxe uriașe pentru șezlonguri, plus "cover charge" nemenționate în meniu. Regula simplă: dacă un local refuză să-ți arate prețurile clar înainte să te instalezi, e semnal să pleci. Pe insulele mari, plaja publică rămâne gratuită prin lege — plata pentru un șezlong nu îți dă dreptul exclusiv la acea porțiune de nisip.

5. ATM-urile din interiorul barurilor și cluburilor

Bancomatele instalate în interiorul barurilor de plajă sau al cluburilor percep comisioane mult peste cele bancare standard. Recomandarea specialiștilor: scoate numerar de la un ATM al unei bănci reale, înainte de a ajunge la plajă sau în club, nu din automatele private amplasate strategic în zonele turistice aglomerate.

6. Conversia valutară "dinamică" (DCC)

La orice plată cu cardul, terminalul te poate întreba dacă vrei să plătești "în lei" sau "în moneda ta" în loc de euro — aparent convenabil, dar cursul aplicat e mult mai dezavantajos decât cel al băncii tale. Alege întotdeauna plata în euro (EUR), niciodată conversia automată oferită de terminal.

7. Mașinile, ATV-urile și scuterele închiriate — "dauna" descoperită la retur

Cea mai costisitoare țeapă documentată pe forumurile de turism: la returnarea vehiculului, firma "descoperă" zgârieturi sau lovituri preexistente și le pune pe seama ta. Soluția e simplă, dar esențială: filmează un video complet, cu dată și oră, al vehiculului înainte să pleci cu el, din toate unghiurile, și trimite-l imediat pe e-mail companiei. Lucrează doar cu firme de închirieri cu recenzii verificabile, nu cu tarabe improvizate lângă port.

8. "Localnicul prietenos" care te duce la un bar

Un necunoscut, de obicei foarte prietenos, te abordează pe stradă și te invită la "cel mai bun bar din zonă". Odată intrat, personalul te încurajează să comanzi, iar nota de plată ajunge la sute de euro pentru câteva băuturi. Refuzul de a plăti e uneori întâmpinat cu intimidare din partea bodyguarzilor localului. Regula de aur: nu urma niciodată un străin cunoscut pe stradă către un bar sau restaurant "recomandat".

9. Falsul cadou gratuit

Cineva îți pune în mână o brățară sau un obiect "gratuit", apoi cere insistent bani pentru el. Refuză ferm orice obiect oferit spontan pe stradă, indiferent cât de inofensiv pare gestul.

10. Biletele false de feribot

În preajma porturilor, se vând uneori bilete de feribot "cu reducere" care se dovedesc a fi invalide la îmbarcare. Cumpără bilete exclusiv de la ghișeele oficiale ale companiilor sau de pe platforme certificate online, niciodată de la vânzători ambulanți din apropierea docurilor.

Ce faci dacă ai fost păcălit

Pentru reclamații legate de taxi, restaurant, magazine sau închirieri, te poți adresa Poliției Turistice din Grecia, care are un serviciu dedicat exact acestor situații și vorbește, de regulă, engleză — hotelul te poate ajuta să iei legătura cu ea. Pentru fraudă cu cardul sau suspiciune de skimming, sună imediat la banca ta pentru blocarea cardului. Fotografiază mereu bonul detaliat, aparatul de taxat și starea mașinii închiriate — sunt cele mai eficiente dovezi în caz de dispută.

Citește și: Pleci într-un city-break? Destinațiile favorite ale românilor sunt mai ieftine decât anul trecut