În drum spre incendiile din Grecia, pompierii români au intervenit la un grav accident rutier

Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), echipajele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), aflate în deplasare către Republica Elenă în cadrul misiunii europene de pre-poziționare, au observat un accident rutier produs în localitatea Gorna Oreahovița.

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Militarii au oprit imediat deplasarea și au intervenit pentru acordarea primului ajutor victimelor, asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și securizarea zonei până la sosirea echipajelor bulgare.

Pompierii români au evaluat situația de la fața locului, au acordat îngrijiri persoanelor rănite și au eliminat riscurile generate de accident, contribuind la desfășurarea în siguranță a intervenției.

După predarea cazului autorităților bulgare, echipajele și-au continuat deplasarea către Grecia, unde vor participa la misiunea de sprijin pentru combaterea incendiilor de vegetație.

40 de pompieri români a plecat joi, 30 iulie, spre Grecia, unde vor fi dislocați în localitatea Nea Makri, din regiunea Attica, la aproximativ 25 de kilometri de Atena. Misiunea, coordonată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență prin Departamentul pentru Situații de Urgență, face parte din programul european de pre-poziționare al Comisiei Europene (DG ECHO) și se va desfășura până pe 15 septembrie 2026, cu rotații de personal programate pe 16 și 31 august. România participă la această misiune pentru al cincilea an consecutiv, alături de echipe din Cehia, Franța și Republica Moldova, iar pe drumul spre destinație, pompierii români au intervenit deja la un accident rutier în Bulgaria, în zona localității Gorna Oreahovița, acordând primul ajutor victimelor înainte de a-și relua deplasarea.

Odată ajunși în Grecia, salvatorii români monitorizează zonele de risc și intervin pentru limitarea incendiilor de vegetație izbucnite în regiunea Attica, acolo unde vegetația uscată, vizibilitatea redusă și terenul accidentat au făcut intervențiile dificile. Grecia s-a confruntat, în ultima perioadă, cu focare severe și în alte zone ale țării — pe insula Paros, de exemplu, zece localități au fost evacuate, iar autoritățile elene au cerut sprijin suplimentar din partea partenerilor europeni, invocând vântul puternic și incapacitatea echipelor locale de a face față singure situației. Misiunea românească are ca obiectiv principal protejarea locuințelor, sprijinirea eventualelor evacuări și prevenirea extinderii incendiilor către zonele locuite, într-un an marcat de secetă și temperaturi extreme în întreaga regiune mediteraneeană.