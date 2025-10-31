x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Horoscop Horoscop de weekend, 1-2 noiembrie 2025: Venus și Chiron te învață lecția iubirii vindecătoare

Horoscop de weekend, 1-2 noiembrie 2025: Venus și Chiron te învață lecția iubirii vindecătoare

de Andreea Tiron    |    31 Oct 2025   •   15:00

Horoscop de weekend, 1-2 noiembrie 2025: Începutul de noiembrie ne aduce o energie blândă, dar profundă. Este momentul în care Universul ne încurajează să ne întoarcem privirea către noi înșine – să ne ascultăm mai mult, să simțim mai sincer și să acționăm mai puțin impulsiv.

Tranzitul lui Venus în opoziție cu Chiron activează nevoia de vindecare, mai ales în planul relațiilor. Nu este o perioadă a marilor decizii, ci una a conștientizării și a reconectării cu propriul adevăr.

Berbec

Weekendul te invită la introspecție. Ai nevoie de liniște, de o pauză de la agitație și de momente în care să-ți auzi gândurile.
Sfat: Nu te teme de vulnerabilitate – e un semn de curaj, nu de slăbiciune.

Taur

E timpul să-ți reevaluezi relațiile. Dacă simți că oferi prea mult fără reciprocitate, ascultă acest semnal.
Sfat: Nu te teme să te alegi pe tine – e forma supremă de iubire de sine.

Gemeni

Ai tendința de a pune totul sub control, dar nu uita: uneori, viața are nevoie de spațiu ca să curgă firesc.
Sfat: Ia-ți un moment doar pentru tine – fără telefon, fără planuri.

Rac

Trăiești o perioadă de transformare interioară. Chiar dacă nu toate răspunsurile sunt clare, procesul tău de vindecare este în plină desfășurare.
Sfat: Nu forța claritatea. Acceptă misterul ca parte din evoluția ta.

Leu

Astrele te invită la reflecție, nu la acțiune. Fii atentă la ce spui și cum reacționezi – emoțiile pot fi mai intense decât par.
Sfat: Ascultă mai mult decât vorbești. Intuiția ta știe deja răspunsurile.

Fecioară

Echilibrul este cuvântul-cheie. Ai tendința să-ți analizezi emoțiile prin lentila logicii, dar inima are un limbaj propriu.
Sfat: Permite-ți să simți fără să explici totul.

Citește pe Antena3.ro

Balanță

Simți nevoia de stabilitate, dar și de libertate – un paradox tipic al tău. Nu încerca să alegi, ci doar să înțelegi.
Sfat: Ai răbdare cu tine și cu ceilalți. Relațiile autentice se construiesc în timp.

Scorpion

Weekendul aduce o energie senzuală și profundă. Totuși, nu lăsa frica de vulnerabilitate să te țină la distanță.
Sfat: Iubește cu curaj, chiar și când nu e ușor.

Săgetător

Familia și confortul emoțional sunt prioritare acum. Ai nevoie de rădăcini stabile pentru a visa din nou la zbor.
Sfat: Odihna e și ea o formă de curaj.

Capricorn

Comunicarea devine testul tău. Fii atentă la felul în care formulezi ceea ce simți – cuvintele pot vindeca sau pot răni.
Sfat: Spune ce ai de spus, dar cu blândețe.

Vărsător

Weekendul te învață lecția răbdării. Nu toate planurile trebuie puse în practică imediat.
Sfat: Ai încredere că timpul lucrează în favoarea ta.

Pești

Luna în zodia ta te face carismatică și sensibilă. Tot ce simți acum este amplificat – dar și șansa de a te elibera de vechi frici este reală.
Sfat: Lasă-te condusă de intuiție, nu de teamă.

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Horoscop de weekend horoscop noiembrie 2025
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri